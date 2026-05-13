Manzana Reparada firma nuevas Aperturas en Cádiz y Huelva

La compañía se posiciona como una de las empresas de telefonía móvil con mayor crecimiento en España durante 2026

La empresa española Manzana Reparada⁠ continúa consolidando su crecimiento a nivel nacional y anuncia oficialmente la firma de nuevas tiendas en las provincias de Cádiz y Huelva, dentro de su ambicioso plan de expansión para 2026.

La compañía, especializada en telefonía móvil premium, dispositivos Apple reacondicionados, smartphones nuevos y servicio técnico especializado, se ha convertido en una de las marcas con mayor proyección del sector tecnológico en España. Su modelo de negocio, centrado en ofrecer tecnología de alta calidad al mejor precio, unido a un potente servicio postventa y una imagen de marca cada vez más reconocida, está impulsando un crecimiento sin precedentes.

Tras el éxito obtenido en ciudades como Ronda, Málaga y Almería, la empresa continúa ampliando su presencia en el territorio nacional con nuevas aperturas estratégicas. Las futuras tiendas de Cádiz y Huelva supondrán un nuevo paso dentro del objetivo de la compañía de seguir acercando la tecnología premium a miles de clientes en toda España.

Además, la compañía ha confirmado que durante este mes de mayo tendrá lugar la inauguración oficial de su nueva tienda en Móstoles (Madrid), situada en una de las zonas más céntricas y comerciales de la ciudad, concretamente en Avenida Constitución, 15. Esta nueva apertura representa un importante salto para la marca en la Comunidad de Madrid y refuerza la estrategia de expansión nacional de Manzana Reparada.

La nueva tienda contará con una imagen moderna y premium, ofreciendo venta de iPhone y smartphones de última generación, dispositivos reacondicionados premium, accesorios, financiación y servicio técnico especializado, manteniendo la filosofía de calidad y confianza que caracteriza a la empresa.

“Estamos viviendo el momento más importante de nuestra historia. El crecimiento que está experimentando Manzana Reparada en 2026 es el resultado de muchos años de trabajo, innovación y confianza de nuestros clientes”, destacan desde la dirección de la empresa.

Manzana Reparada ha logrado diferenciarse dentro del mercado gracias a una combinación de factores clave:

Amplio catálogo de iPhone y smartphones premium.

Especialización en dispositivos reacondicionados de alta calidad.

Garantías de hasta 3 años en múltiples productos.

Servicio técnico profesional con tecnología avanzada.

Atención personalizada y cercanía con el cliente.

Precios altamente competitivos frente al mercado tradicional.

Además, la marca está desarrollando uno de los proyectos de expansión más agresivos del sector, incluyendo nuevas franquicias, corners especializados y acuerdos comerciales en distintas provincias españolas.

La empresa también ha reforzado su estructura logística y técnica durante este año, incorporando nuevas líneas de distribución, ampliando su capacidad operativa y potenciando su laboratorio especializado en reparación y reacondicionamiento de dispositivos móviles.

Todo ello ha convertido a Manzana Reparada en una de las compañías de telefonía móvil con mayor crecimiento y proyección en España durante este 2026, despertando un gran interés tanto entre consumidores como entre inversores y futuros franquiciados.

Con las nuevas aperturas previstas y futuras negociaciones ya en marcha en otras ciudades españolas, la compañía prevé continuar su expansión durante los próximos meses con el objetivo de seguir posicionándose como una referencia nacional dentro del sector tecnológico y de telefonía móvil premium.

Más información:

www.manzanareparada.com⁠

Franquicias@manzanareparada.com

