Nace Klokk, la plataforma española de control horario diseñada para pymes del sector construcción

Lanzada en fase de acceso anticipado, la herramienta genera el registro de jornada exigido por el RD-ley 8/2019 en el formato requerido por la Inspección de Trabajo y emite facturación a partir de las horas aprobadas Klokk (klokk.pro), una nueva plataforma SaaS desarrollada en España, ha iniciado su programa de acceso anticipado dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector construcción, reformas y servicios. El producto unifica en una sola herramienta el registro de jornada laboral, la gestión de turnos y vacaciones, y la facturación automática a partir de las horas trabajadas.

El lanzamiento llega seis años después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que obliga a todas las empresas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores. A pesar del tiempo transcurrido, buena parte del tejido empresarial español — en particular las pymes de construcción y servicios — sigue gestionando este requisito con hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería, una práctica que la Inspección de Trabajo viene sancionando como infracción grave, con multas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

"Hay un hueco entre los Excel y las suites de RRHH pensadas para empresas con cientos de empleados. La pyme española media tiene entre 5 y 50 trabajadores, una asesoría externa y un gerente que también pisa la obra. Klokk se diseña para esa realidad", explica Wilman Zeing Bermúdez Pairazamán, fundador y desarrollador del proyecto.

Klokk permite a los trabajadores fichar desde el móvil mediante app nativa para iOS y Android, con funcionamiento sin conexión y sincronización automática al recuperar señal. Para puntos fijos, la plataforma admite lectores NFC en vehículo o tablet compartida en oficina. Los registros se almacenan firmados digitalmente con marca temporal y se conservan durante cuatro años, en el formato exacto que requiere el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. La infraestructura está alojada íntegramente en servidores europeos, en cumplimiento del RGPD.

La gestión de turnos, ausencias y vacaciones se complementa con un módulo de facturación que convierte las horas aprobadas en facturas — con tarifas configurables por empleado, obra o cliente —, adaptado al sistema Verifactu y con exportación directa hacia las asesorías.

"En esta fase de acceso anticipado, los clientes que entren tienen onboarding directo con el equipo fundador, precio bloqueado de por vida y voz en el roadmap. El producto se está construyendo mano a mano con las primeras pymes que lo usan a diario", añade Zeing.

Klokk opera desde Madrid bajo el dominio klokk.pro, y está registrada como entidad en Wikidata (Q139769138).

