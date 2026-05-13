Álvaro de Bazán vuelve a Granada: memoria, Europa y patrimonio en el V Centenario

El pasado 8 de mayo, la ciudad de Granada acogió una conferencia de especial relevancia histórica y cultural con motivo del V Centenario de D. Álvaro de Bazán, una de las grandes figuras de la historia naval española y europea. Bajo el título “Don Álvaro de Bazán y su incidencia en Europa”, el acto tuvo lugar a las 19:00 horas en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, un espacio universitario y patrimonial que otorgó al encuentro una atmósfera de solemnidad, memoria y diálogo intelectual.



La conferencia estuvo a cargo de Doña Tania Fernández de Toledo, doctora en historia del arte, cuya trayectoria vinculada a la cultura, la conservación y la proyección internacional del patrimonio en la UNESCO, aportó al acto una dimensión intelectual, internacional y especialmente significativa. Su intervención permitió situar la figura de Álvaro de Bazán no solo como personaje militar o histórico, sino como símbolo de una época en la que el Mediterráneo, Europa y el poder naval fueron escenarios decisivos para comprender la formación del mundo moderno.

La elección de Granada como sede no fue un detalle menor. En una ciudad marcada por la convivencia de culturas, la memoria mediterránea y el peso de la historia, recordar a Álvaro de Bazán supone abrir una reflexión sobre el pasado europeo, sus tensiones, sus alianzas y sus grandes transformaciones. La conferencia invitó a mirar la historia no como un relato cerrado, sino como una herencia viva que todavía interpela a las instituciones, a la ciudadanía y al mundo académico.

El cartel del acto, de cuidada estética histórica, reforzó esta lectura simbólica. La presencia del escudo, la iconografía naval y la composición visual de inspiración patrimonial contribuyeron a presentar el V Centenario como algo más que una efeméride: como una oportunidad para recuperar, estudiar y difundir una figura vinculada al mar, a la estrategia, a la política europea y a la construcción de una memoria común.

El encuentro contó con el patrocinio de la Fundación Unicaja, la organización del V Centenario Álvaro de Bazán (1526-2026) y la colaboración del Ateneo de Granada, instituciones que hicieron posible una actividad de alto valor cultural. Esta suma de apoyos evidencia la importancia de establecer puentes entre la universidad, las entidades culturales, las fundaciones y la sociedad civil para proteger y divulgar el patrimonio histórico.

En tiempos en que la memoria suele quedar desplazada por la inmediatez, actos como este recuerdan la necesidad de volver a las fuentes, de comprender la historia con rigor y de situar a sus protagonistas en el marco amplio de su tiempo. Álvaro de Bazán pertenece a una tradición que no puede ser leída únicamente desde la épica, sino también desde el análisis histórico, político y europeo.

La conferencia celebrada en Granada fue, por tanto, un acto de memoria y de pensamiento. La Dra. Fernández de Toledo, nos invitó a través de sus palabras a mirar el pasado con respeto, pero también con inteligencia crítica. Porque conmemorar no significa solamente recordar fechas o nombres ilustres; significa comprender qué nos dice hoy esa historia, qué lugar ocupa en nuestra identidad cultural y cómo puede ayudarnos a interpretar mejor el presente.

El V Centenario de D. Álvaro de Bazán se presenta, así como una ocasión privilegiada para recuperar una figura fundamental, proyectarla hacia nuevas generaciones y situarla en el lugar que merece dentro de la historia de España, del Mediterráneo y de Europa. -------------------

Texto elaborado sin IA