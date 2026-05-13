“Estando ya mi casa sosegada”: la noche sublime en que la Alhambra abrazó el alma mística de San Juan de la Cruz

«En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!,

salí sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada.»

Hay noches que pertenecen al tiempo y otras que parecen desprenderse de él para instalarse en la memoria como una revelación. La clausura del Festival Internacional de Poesía de Granada, celebrada en el imponente Palacio de Carlos V de la Alhambra, el sábado 9 de mayo, fue una de esas raras veladas donde arte, espiritualidad y belleza alcanzaron una armonía difícil de describir con palabras comunes. Granada, ciudad donde la piedra parece conservar todavía el eco de todas las civilizaciones que la soñaron, la vivieron y la amaron, acogió un homenaje profundamente emotivo a San Juan de la Cruz, cuya poesía volvió a encenderse entre columnas, sombras y silencios con una intensidad casi sagrada.



No es sencillo acercarse escénicamente al universo de San Juan de la Cruz. Su palabra nace del recogimiento más profundo, de esa región interior donde el lenguaje apenas logra rozar el misterio. En sus versos no habita solamente la belleza literaria: habita el temblor espiritual, el fuego invisible de la experiencia mística. Por ello, intentar traducir esa dimensión íntima a la música, a la escena o a la danza supone uno de los desafíos más delicados que puede afrontar cualquier propuesta artística. Existe siempre el riesgo de quebrar la pureza del silencio sanjuanista, de convertir lo contemplativo en artificio. Y, sin embargo, la velada logró exactamente lo contrario: preservar la esencia de la poesía mientras la expandía hacia nuevas formas de emoción.

Los instantes más memorables llegaron con la interpretación de La llama de amor viva y el Cántico espiritual, obras donde la unión entre palabra, música y movimiento alcanzó una belleza de extraordinaria sensibilidad. Sobre el escenario, la danza oriental de Mónica de la Fuente apareció como una delicadísima extensión de los versos. No hubo en ella exceso ni ornamentación vacía; hubo contención, elegancia y una comprensión profunda del espíritu del texto. Cada movimiento parecía nacer desde el interior mismo de la poesía, como si el cuerpo escuchara aquello que las palabras apenas podían pronunciar. Su danza poseía algo de oración silenciosa y de antiguo ritual de belleza, envolviendo el espacio con una sutileza conmovedora.

Especialmente difícil resulta poner movimiento a la poesía de San Juan de la Cruz sin traicionar su naturaleza esencialmente interior. Su mística no se manifiesta desde la exuberancia, sino desde el despojamiento y la luz íntima. Precisamente por ello, la propuesta coreográfica alcanzó una dimensión excepcional: porque comprendió que el verdadero protagonismo pertenecía siempre al verso, y que la danza debía acercarse a él con humildad, respirándolo antes que representándolo. El resultado fue una experiencia estética de una delicadeza extraordinaria, donde la emoción parecía flotar lentamente bajo la cúpula del palacio renacentista.

La coordinación artística de Remedios Sánchez fue, sin duda, uno de los grandes aciertos de la noche. Con sensibilidad refinada y admirable inteligencia escénica, logró articular voces, músicas y sensibilidades distintas dentro de un mismo hilo espiritual y poético. Todo parecía cuidadosamente medido para que la emoción fluyera sin estridencias, permitiendo que cada intervención encontrara su espacio natural dentro de una atmósfera de recogimiento y belleza.

La presencia de destacadas figuras de la cultura española otorgó aún mayor profundidad al homenaje. Raquel Lanseros ofreció la intensidad luminosa de una voz poética capaz de unir emoción contemporánea y hondura clásica. Carlos Aganzo aportó la serenidad y la nobleza de una palabra sobria y profundamente humana. La participación de Carmen Linares constituyó uno de los momentos más conmovedores de la velada: su voz, cargada de memoria y verdad, pareció surgir desde las raíces mismas del alma española, hermanando el cante jondo con la espiritualidad mística de San Juan. A ello se sumó la extraordinaria sensibilidad musical de Jorge Pardo, cuya interpretación envolvió el recinto en una atmósfera de profunda intimidad sonora.

Todo ello convirtió la noche en mucho más que un acto cultural. Fue una celebración de la belleza entendida como experiencia interior, una invitación al silencio y a la contemplación en tiempos dominados por el ruido y la prisa. Mientras la poesía resonaba entre las piedras centenarias del Palacio de Carlos V, parecía que la Alhambra entera respiraba lentamente junto al público, como si el pasado, la música y la palabra hubieran encontrado por unas horas un mismo latido. Cuando el homenaje concluyó, permaneció en el aire una emoción serena y difícil de abandonar. No era únicamente admiración artística; era la sensación de haber asistido a algo profundamente humano y verdadero. San Juan de la Cruz, siglos después, seguía iluminando la noche granadina con la misma intensidad secreta de sus versos.

Y quizá esa fue la mayor grandeza de la velada: lograr que, bajo el cielo eterno de Granada, todos los presentes sintieran por un instante el silencio interior de esa “casa sosegada” desde donde nace la verdadera belleza. -----------------------

Texto elaborado sin IA