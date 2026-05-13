Memoria y desmemoria: Rafael Soler

En esa búsqueda de la memoria o desmemoria comienza a sentirse culpable de vivir.

Le da miedo olvidar al poeta en su libro “Memoria y no” (Huerga&Fierro). “La memoria es uno de los principales motores de la creación poética”. La vida transcurrida te atrapa en un diario o fotografía. El camino del olvido o de la desmemoria provoca el tiempo de descuento. Para eso está la poesía, nos dice Soler, “dar tinta y papel a la memoria”. Para ello el poeta valenciano se sirve de la reflexión, la escucha, qué decir y a quién amar, incluso pedir perdón por los errores cometidos al vivir, si fuera posible.

Para hablar de su infancia, Soler parte de una fotografía antigua, su cuna es un barco; el mástil, dedo materno al que aferrarse; siempre el mar cerca con sus redes y paisajes. En otra foto pretende que sus versos alcancen a su madre, hermano, padre, abuelo… Insta a la memoria a levantarse alrededor de las reuniones familiares de loza, canto y charla. Un triciclo muestra el tiempo evanescente, juguete donde mueren pasado y futuro.

Aunque no utilice técnicas mnemotécnicas, la naturaleza del lugar se cuela en su adolescencia y juventud primera, aparecen los fantasmas del tiempo, primeros besos y experiencias amorosas... Cuenta lo justo, no hay que contar más en su Poesía, se presupone. Su memoria no es selectiva, está para acompañarle. Muestra el calor y el frío de los buenos o malos recuerdos, la acera de los afectos, la diversión, los viajes. También aparecen callados sus más íntimos secretos de juventud de petaca y barra.

En esa búsqueda de la memoria o desmemoria comienza a sentirse culpable de vivir, la duda le atormenta entre brindis y cierre de esclusas: nuevas relaciones y destierros alejado del mar. Son recuerdos antiguos próximos al olvido y al morir. Está la salvación poética del imperfecto, todos lo somos y el lector gritará que la vida no es perfecta, aunque el poeta necesite perdón.

No hay puntuación, si acaso signos interrogativos para insistir en los interrogantes. Como en ruleta rusa, el poeta se aferra a perpetuar ausentes, familiares, traiciones, cenizas… Entre tanto, llegan los fríos cuchillos, se intercalan en la memoria los barcos del ayer y la coctelera sabia que incita a beber, a vivir, a amar, a un carpe diem: “Y si fui lo que hice, seré lo que esperan”, para llegar en esta poesía psicológica a un buen autoconocimiento. Si “las personas creativas son las que mejor autoconocimiento tienen”, Soler lo demuestra en sus numerosos libros editados.

La segunda parte “…Y no”, llega a la negación de la vida, es lo inestable. La mala salud y el pesimismo se adentran en los versos y duelen, las palabras duras se suceden, si antes la memoria era sensorial, natural, ahora el mundo es interior y se aferra a vivir en tiempo de descuento, se va de las manos, como si la vida fuera un expediente que al morir se le pusiera el sello de caso cerrado. Tremenda decepción de lo vivido, llega la negación, queda la profundidad del verso.