Las terrazas, en el punto de mira ante las olas de calor extremo

Llegan los calores y en este país tomarse una cervecita, el aperitivo o cenar en una terraza se convierte casi en religión. Pero tras las modificaciones plasmadas recientemente en el Acuerdo Laboral de Hostelería se contempla que el riesgo climático pueda ser motivo suficiente para obligar a bares y restaurantes a cerrarlas o suspender temporalmente su actividad cuando acontezcan olas de calor, todo ello en aras de proteger la salud de las personas trabajadoras que están sirviendo.



No se trata de que cualquier día de mucho calor se cierren las terrazas o espacios exteriores. Pero sí cuando haya una alerta oficial de la Agencia Estatal de Meteorología por calor intenso, ya sea de nivel naranja o rojo, o no se pueda garantizar la salud de los trabajadores si no carecen de zonas de sombra, ventilación o refrigeración suficiente.

Cada vez son más frecuentes e intensos los fenómenos climatológicos adversos y, por tanto, la ley ha tenido que subsanar de alguna manera la desprotección que sufrían los trabajadores de la hostelería. A partir de ahora cabe la posibilidad de que el servicio se suspenda durante las horas más calurosas del día.

Es una medida de prevención de riesgos laborales para evitar golpes de calor o estrés térmico y proteger a los camareros expuestos al sol extremo, pudiéndose establecer sanciones importantes a los empresarios si obligan a trabajar en condiciones peligrosas. Las multas podrían ir desde los 50.000 euros en casos graves hasta los 980.000 euros cuando existan reincidencias por incumplir la normativa o peligre gravemente la salud de los trabajadores.



Asimismo, los establecimientos deberán incluir medidas en sus planes de prevención de riesgos laborales como la habilitación de zonas de sombra, climatización o pulverización de agua, reorganización de los horarios. establecimiento de pausas frecuentes y señalización de puestos o zonas que estén mas expuestos al calor Y si se incumple la normativa la responsabilidad directa recaerá directamente sobre el empresario.

Las alertas oficiales de la AEMET marcarán las actuaciones a seguir. Con alerta naranja y roja los negocios deberán extremar las precauciones y si se sobrepasan los 42ºC el cierre de las terrazas sera obligatorio.

El ámbito del acuerdo, ahora reformado, es estatal y afecta a hoteles, bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio. Se debe aplicar por igual en todas las comunidades autónomas, pero puede haber normativas municipales que sean más estrictas aunque nunca podrán ser más permisivas que la norma estatal.

Las comunidades autónomas tendrán la opción de añadir protocolos propios como coordinar campañas de inspección laboral de los establecimientos o enviar circulares sobre recomendaciones sectoriales; así como activar planes de salud pública o establecer limitaciones en eventos o actividades al aire libre.