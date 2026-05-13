Grupo Bafre presenta en SIMA 2026 su modelo inmobiliario integral y el anuncio de su nueva apertura en Málaga

La compañía participará del 20 al 23 de mayo en IFEMA MADRID con un espacio experiencial centrado en innovación, inversión y nuevas formas de habitar.

Madrid – Grupo Bafre participará un año más en SIMA 2026, el Salón Inmobiliario de Madrid, que se celebrará del 20 al 23 de mayo en IFEMA MADRID, consolidando así su posicionamiento como uno de los grupos inmobiliarios de referencia en el panorama nacional. La compañía estará presente con un stand de más de 100 m² ubicado en el espacio B2-07, concebido como una experiencia inmersiva alrededor de la vivienda industrializada, la innovación inmobiliaria y las nuevas soluciones residenciales.

La participación de Grupo Bafre en esta edición supondrá un importante escaparate para mostrar la dimensión y capacidad de un grupo en plena expansión, con una oferta integral de servicios inmobiliarios, inversión, gestión patrimonial y soluciones residenciales adaptadas a las nuevas necesidades del mercado.

Además, SIMA 2026 será el escenario elegido para anunciar oficialmente la nueva apertura de Grupo Bafre en Málaga, reforzando así su crecimiento estratégico y su apuesta por uno de los mercados inmobiliarios con mayor proyección del país.

“Queremos que SIMA 2026 refleje quiénes somos hoy: un grupo sólido, innovador y en constante crecimiento, capaz de ofrecer soluciones inmobiliarias globales y adaptadas a cada perfil de cliente”, señalan desde Grupo Bafre.

Un ecosistema inmobiliario integral Durante los cuatro días de feria, los asistentes podrán conocer de primera mano todas las áreas de negocio del grupo:

Bafre Inmobiliaria, especializada en venta y alquiler de vivienda de segunda mano.

Comercialización, especializada en la gestión y comercialización de promociones inmobiliarias en Madrid y Málaga, con una amplia oferta de viviendas adaptadas a distintos perfiles residenciales.

Bafre Capital & Residency, división especializada en soluciones de inversión inmobiliaria y asesoramiento patrimonial.

BafreNow, el servicio que permite vender una vivienda en tan solo 7 días.

N4Rooms, orientada a gestión patrimonial y soluciones de alquiler a medida.

Flex Living, con propuestas de corta y media estancia adaptadas a nuevos estilos de vida y movilidad profesional.

Un stand experiencial inspirado en la industrialización El espacio de Grupo Bafre destacará por una estética y concepto vinculados a la construcción industrializada, una tendencia cada vez más relevante dentro del sector inmobiliario por su eficiencia, sostenibilidad y capacidad de transformación del modelo residencial.

Como una de las grandes acciones de esta edición, Grupo Bafre realizará el sorteo de la estructura de una vivienda industrializada en colaboración con Maurval Construcciones, una iniciativa diferencial que busca acercar al público nuevas fórmulas de acceso a la vivienda y poner en valor la innovación constructiva.

La experiencia del visitante se completará con catering y propuestas gastronómicas de la mano de Mengfu, así como con diferentes momentos de networking y actividades en vivo.

Música, conocimiento y networking La agenda de Grupo Bafre en SIMA 2026 incluirá además un completo programa de ponencias y encuentros profesionales donde se abordarán cuestiones clave del mercado inmobiliario actual, desde inversión y cooperativismo hasta comercialización, desarrollos urbanísticos y modelos residenciales emergentes.

Entre las intervenciones destacadas se encuentran:

Modelo Bafre 360, a cargo de Claudio Artiles (Director Financiero y Comercial de Bafre) y Jéssica Xia (Directora Bafrenow)

¿Qué es una cooperativa? Mitos y realidades, con Raúl Blanco (CEO Cooptima Servicios Inmobiliarios SL)

Oportunidades residenciales en Madrid a través del modelo cooperativo, con Mercedes Villodre (Responsable Comercial Cooptima Servicios Inmobiliarios SL)

Comercialización Bafre, presentada por Cristina Álvaro (Coordinadora Obra Nueva Grupo Bafre)

Los nuevos desarrollos del Este de Madrid, con Julio Touza (Arquitecto y fundador de Touza Arquitectos)

Presentación del proyecto ORUM y colaboración BROSH – A-CERO – BAFRE, con Rafael Llamazares. (Arquitecto y Socio de Estudio A-cero)

Oportunidades de inversión a través del régimen SOCIMI – KPMG Abogados, con expertos de KPMG.

Asimismo, el stand contará con una actuación especial de Estudios Musicales Pinzón, aportando un componente cultural y experiencial al espacio de Grupo Bafre durante la feria.

Grupo Bafre: crecimiento, innovación y visión de futuro La presencia de Grupo Bafre en SIMA 2026 refuerza la evolución de la compañía hacia un modelo inmobiliario global, innovador y multidisciplinar, con capacidad para integrar intermediación, inversión, gestión patrimonial, flex living y nuevas soluciones constructivas bajo una misma visión estratégica.

Con esta participación, Grupo Bafre no solo busca acercarse a clientes e inversores, sino también consolidar alianzas, generar oportunidades de negocio y seguir posicionándose como uno de los actores con mayor proyección dentro del sector inmobiliario español.

