Tres referentes de la cirugía española

Los doctores Pedro Cavadas, Diego González Rivas y Jesús Martín-Fernández comparten un mismo propósito para la medicina: hacerla más accesible, menos invasiva y, sobre todo, más humana.

Dr. Cavadas (i), Dr. González (c), Dr.Martín-Fernández (d)



No solo se trata de salvar vidas, sino de vivirlas con menos limitaciones y más dignidad. Gracias a su inconformismo y conscientes de que las personas que transforman el mundo son aquellas que están dispuestas a soportar el malestar de ir a contracorriente, se han convertido en referentes indiscutibles para las nuevas generaciones. Con valentía y una entrega sin límites, en sus manos, la medicina se convierte también en una forma de esperanza.

Pedro Cavadas: el cirujano que desafía lo imposible

Pedro Cavadas (Valencia, 1965) soñaba de niño con emular a Félix Rodríguez de la Fuente, pero finalmente eligió la medicina. Desde hace más de tres décadas dedica su trabajo a la cirugía reconstructiva y a la microcirugía avanzada, conquistando cimas médicas que para muchos serían inalcanzables, con un profundo compromiso con el trabajo bien hecho.

Hoy es mundialmente conocido por tratar casos de gran complejidad, relacionados con traumatismos graves y malformaciones que requieren técnicas quirúrgicas altamente especializadas. Sin embargo, su mayor logro es no rendirse jamás ante un “no se puede”. Gracias a su especialización, ha realizado intervenciones que parecían propias de la ciencia ficción, como el primer trasplante de manos y antebrazos del mundo o el primer trasplante de cara en España. Su objetivo, lejos del foco mediático, siempre ha sido el mismo: resolver problemas reales de las personas. Su trabajo va más allá de reconectar arterias, venas y nervios, buscando que el resultado tenga un verdadero sentido en la vida del paciente.

Si hay una frase que pudiese resumir su visión de la medicina sería esta: “La medicina no va de médicos, va de pacientes”. En su experiencia, el riesgo de la vanidad profesional es constante, ya que el afán de lucimiento en la práctica clínica puede cegar la toma de decisiones sensatas. Reconstruir una mano, una pierna o una cara no es un ejercicio para demostrar destreza técnica, sino una decisión que debe tomarse pensando en la autonomía y el bienestar a largo plazo del paciente.

En 2003 fundó la Fundación Pedro Cavadas. Gracias a ella, también ejerce su labor en algunas de las zonas más remotas de África, donde la atención quirúrgica es prácticamente inexistente, y encuentra su mayor recompensa en la respuesta de cada paciente.

RTVE se hace eco de su compromiso a través de la docuserie Operación África, en la que se muestra cómo se organizan estas campañas, los desafíos logísticos del trabajo sobre el terreno y, sobre todo, el impacto directo de las intervenciones en la vida de los pacientes.

Diego González Rivas: Operar sin fronteras

Para Diego González Rivas (A Coruña, 1974), el mundo se ha convertido en un hospital sin fronteras, donde combate el cáncer de pulmón con la técnica que él mismo creó: la cirugía toracoscópica uniportal, también conocida como Uniportal VATS. El gesto es simple, pero el impacto inmenso: una única incisión intercostal, mínimamente invasiva, basta para operar el interior del tórax.

Todo comenzó en el hospital San Rafael de A Coruña, donde realizó la primera intervención del mundo extirpando un tumor pulmonar a través de una única incisión de apenas tres centímetros. Desde entonces, su técnica ha evolucionado y se ha fusionado con la cirugía robótica.

Desde Shanghái, ha llevado su técnica a más de 130 países, liderando un proyecto con el robot quirúrgico Shurui, el más avanzado del mundo. Con él ha logrado otro hito al realizar una cirugía torácica robótica transcontinental, desde Suzhou (China) hasta Bucarest (Rumanía), extirpando un tumor pulmonar a 8.000 kilómetros de distancia.

González Rivas ha aprendido a tratar la complejidad con la calma del que sabe lo que hace. Su experiencia en situaciones límite ha sacado a flote recursos personales que ni él imaginaba.

La máxima expresión de su propósito —hacer accesible la innovación médica allí donde más se necesita— le ha llevado a crear la fundación que lleva su nombre. Su proyecto estrella es una Unidad Móvil Quirúrgica equipada con tecnología comparable a la de los mejores hospitales, para llevar la cirugía mínimamente invasiva a los rincones más remotos del planeta. Su primera parada es África, donde ofrece a personas desfavorecidas las mismas garantías que en cualquier país desarrollado. En 2025, el sello Plaza & Janés publicó su libro Curando el mundo, donde relata sus experiencias realizando intervenciones en condiciones extremas. Además, protagoniza la serie documental de la televisión gallega Curando o mundo, en la que narra sus misiones solidarias y su labor formativa.

El doctor González Rivas ha sido reconocido recientemente como embajador honorario de la marca España por su contribución a la proyección internacional del país.

Jesús Martín-Fernández: El cerebro como territorio quirúrgico

Jesús Martín-Fernández (Santa Cruz de La Palma, 1992), neurocirujano y neurocientífico, considerado un referente mundial en cirugía cerebral con el paciente despierto, técnica que adquirió en Montpellier, junto al profesor Hugues Duffau.

Sus inicios fueron complejos, ya que sus propuestas generaron cierto escepticismo. Entre sus principales aportaciones destaca el mapeo cognitivo, que incluye el test Key Emotions, capaz de identificar y preservar funciones como la emoción, la memoria o la atención durante la cirugía. Desde que comenzó la carrera de Medicina, su obsesión ha sido entender la complejidad del cerebro. Uno de sus grandes desafíos en cada intervención consiste en saber cuándo detener la resección de un tumor para alcanzar un equilibrio oncofuncional entre extirpar lo máximo posible y conservar la calidad de vida del paciente.

Especializado en Neurocirugía en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, sus inquietudes no se limitan únicamente a la ciencia. Estudió guitarra clásica, composición y dirección de orquesta.

Musicalmente, ha desarrollado también una destacada labor como compositor y director de orquesta. Es autor de la banda sonora original de la obra teatral Magallanes y Elcano: La primera vuelta al mundo, de la compañía Timaginas Teatro, y ha trabajado en la composición de la banda sonora de la película La silla, dirigida por Ángel de la Cruz.

Febrero de 2023 marcó un punto de inflexión en la neurocirugía con el paciente despierto, al validar con éxito el citado test creado para preservar las emociones durante la cirugía.

En abril de 2024, Ediciones Paidós publicó Dime qué sientes, una obra en la que combina casos clínicos reales con reflexiones personales sobre cómo la investigación y la pasión por el conocimiento pueden mejorar la comprensión del cerebro y la calidad de vida de los pacientes.

Lo que le impulsa no está en los logros, sino en la ayuda a los demás. Y cuando las voces externas lo distraen, se recuerda a sí mismo su lema personal: “Sigue tu camino y no sufras la polarización de los halagos desmedidos ni de las críticas feroces”.

En la actualidad lidera una innovadora iniciativa en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con la unidad multidisciplinar de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva (UNCOG).

Un país que opera sin límites

Desde la reconstrucción compleja hasta la cirugía torácica mínimamente invasiva o la neurocirugía funcional, en sus trayectorias, la cirugía aparece como un espacio en constante innovación, donde la tecnología, la precisión y la experiencia clínica abren caminos para una medicina más universal, impulsada por una combinación poco común de excelencia, humildad y coraje.



