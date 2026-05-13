En Cataluña, la comunidad educativa rechaza la contribución de personas cualificadas por su condición de policías

Desde los inicios de mi formación tanto maestros como profesores se esforzaron en ayudarme a entender que la visión de uno siempre es incompleta. De ahí, el valor de entender e interesarte por la de otros. Porque, en este asunto o de igual importancia, se trata de mejorar, no de iconizar posturas ideológicas ancladas en una dialéctica recurrente, exagerada y sin sujeción práctica, donde he llegado a leer hasta referencias al “macartismo” para expresar la persecuciónideológica que la comunidad educativa dice estar sufriendo.

Qué situación tan paradójica, esa que cita y considera a los policías (mossos d’esquadra) como poco “cualificados” y unos iconoclastas incapaces de influir en nada. No pareciera un análisis muy sesudo viniendo de aquellos a los que, a priori, todos reconocemos como transmisores del conocimiento y emparentados con lo transdisciplinar. Seevidencia la falta de interés del colectivo en dar una opinión razonada y no política, que aunque legítima, en este caso no pondera en los pros y contras del: “Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo”.

Huelga decir, que la figura del “agente - tutor” no es nueva y está consolidada desde hace años en un gran número de autonomías y que cuenta con la evaluación favorable de los profesionales docentes. En esta latitud resulta descabellado el esfuerzo empleado por el sector elucubrando con el imaginario colectivo del policía como escudo frente a posibles injerencias institucionales. Entre tanto, lo mollar de la cuestión sigue pendiente, es decir: ¿Puede la observación complementaria que propone el plan ayudar al abordaje de problemas complejos? Por el momento, no hay respuesta más allá de un extraño equilibrio entre la justa batalla por los cupos o ratios sectoriales y las obviedades que continuamente nos recuerdan unos, y que ya sabemos, como la de que los policías no educan.

No resulta desmesurado el pensar que la “encriptación social” de algunas escuelas - instituto urgen de un replanteamiento holístico. Gran parte de las interacciones grupales se originan fuera del ámbito educacional y se reproducen en el centro educativo. La atención ambiental en esta singularidad no significa en sí misma ninguna estigmatización como sugiere una parte de los educadores, y sí un agregado con una clara delimitación que puede aportar valor al modelo.

No obstante, las primeras conclusiones vendrán de la mano de aquellos claustros que sí han aceptado la propuesta de colaboración dando por sentado la más que probable participación, al igual que ellos, de los mejores en cuanto a formación y experiencia para la posición delegada. Solo el tiempo y los actores implicados confirmará o no la idoneidad del plan.