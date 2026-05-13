Pedimos al Ayuntamiento de Torrent que continúe tomando medidas para evitar los residuos plásticos

La Plataforma Ecologista CV hemos valorado positivamente la reciente instalación de dos nuevas fuentes de agua potable y refrigerada en puntos estratégicos de Torrent. Con esta actuación, la ciudad refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la salud y la creación de refugios climáticos ante las altas temperaturas.



Desde la entidad hemos presentado una instancia formal frente al Ayuntamiento de Torrent felicitando personalmente al consistorio por esta medida, así como recordando nuestra petición de sustituir las constantes botellas pequeñas de plástico en el pleno municipal.

Esta petición simplemente pide que, en lugar de comprar constantemente botellas de plástico, se ponga una fuente en la sala de plenos y cada concejal lleve una cantimplora que le proporcione el Ayuntamiento una sola vez o se pongan unas jarras como ya han hecho otros ayuntamientos que también gobierna el PP, como San Fulgencio.

Aunque pueda parecer un gesto menor, la eliminación de botellas de plástico de un solo uso evita la generación de residuos que, en muchos casos, no llegan a reciclarse de forma efectiva. La producción de plástico implica consumo de combustibles fósiles, emisiones de gases de efecto invernadero, muerte de animales y una elevada huella ecológica, mientras que su gestión posterior supone un coste económico continuado para las administraciones públicas.

El Ayuntamiento de Torrent difundió en un comunicado de prensa que la instalación de estas nuevas fuentes en las calles del municipio forma parte de una planificación más amplia del Ayuntamiento de Torrent para mejorar las infraestructuras urbanas y avanzar hacia un modelo de ciudad más moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en colaboración con entidades como Aigües de l’Horta, que asume tanto la instalación como el mantenimiento de estos equipamientos.

Creemos que esta medida también se puede adoptar en el pleno municipal, como han hecho muchos otros ayuntamientos, y en un acto en el que coincidí con la propia alcaldesa Amparo Folgado, me dijo que le parecía buena idea, aunque pasamos la información por correo electrónico hasta el día de hoy que he podido presentar una instancia formal para seguir la línea de suprimir todo el plástico posible.

No pude presentar antes una instancia formal al trabajar de 7 a 15, pero he podido hacerlo porque actualmente me encuentro de baja médica compatible con realizar este tipo de actividades y aún tardaré casi una semana en reincorporarme a mi puesto de trabajo. Si bien sacarme el certificado digital me serviría para hacer esos trámites por las tardes y sin tener que desplazarme a ningún sitio, por lo que estoy planteándome esa opción.

FUENTES EN LA VÍA PÚBLICA

Las primeras fuentes refrigeradas fueron instaladas frente al Ayuntamiento, junto al Ficus, y frente a la estación de Metrovalencia, en uno de los ejes peatonales, comerciales y de mayor tránsito de la ciudad. El balance realizado toma como referencia los datos registrados por la fuente situada frente al metro, cuyos resultados son extrapolables a la instalada junto al consistorio, por lo que las cifras globales del servicio deben multiplicarse por dos.

Así, durante el año 2025, ambas fuentes registraron conjuntamente alrededor de 163.978 usos por parte de vecinos y visitantes, suministrando aproximadamente 94.866 litros de agua potable refrigerada gratuita y de calidad. El uso de estas instalaciones permitió además evitar el consumo de cerca de 94.866 botellas de plástico de un solo uso, reduciendo notablemente la generación de residuos y fomentando hábitos más sostenibles entre la ciudadanía.

El impacto ambiental positivo del proyecto también queda reflejado en la reducción de emisiones contaminantes, ya que el uso de estas fuentes evitó aproximadamente 16.602 kilogramos de CO₂ asociados a la fabricación, distribución y transporte de envases plásticos.

Los datos muestran además una utilización constante durante todo el año, con una media superior a los 3.500 usos mensuales y cerca de 2.020 litros consumidos cada mes entre ambas instalaciones, registrándose los mayores picos de utilización durante los meses de primavera y verano, coincidiendo con las épocas de temperaturas más elevadas y mayor tránsito peatonal en la Avenida al Vedat.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “los datos confirman que esta iniciativa ha sido un éxito y que responde a una necesidad real de los ciudadanos. Estamos hablando de un servicio público moderno, útil y sostenible que mejora la calidad de vida de las personas, fomenta hábitos saludables y ayuda a reducir el impacto ambiental”.

Folgado ha señalado además que “Torrent sigue avanzando hacia un modelo de ciudad más verde, más saludable y más preparada frente a las altas temperaturas. Estas fuentes son también puntos de hidratación y refugio climático accesibles para todos los vecinos, especialmente importantes durante los meses de más calor”.

La implantación de estas infraestructuras forma parte de una estrategia municipal iniciada en 2025 para promover el consumo de agua del grifo como alternativa saludable, económica y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo la dependencia del agua embotellada y contribuyendo también al ahorro económico de las familias.

AGUA MÁS SALUDABLE Y REFRIGERADA

Las fuentes cuentan con sistemas de refrigeración que permiten ofrecer agua fresca durante todo el año, especialmente beneficiosa en épocas de altas temperaturas, además de filtros de última generación que garantizan la calidad del agua y un diseño accesible para personas de todas las edades y capacidades.

“Con este proyecto, desarrollado junto a Aigües de l’Horta, que asume tanto la instalación como el mantenimiento de las fuentes, Torrent continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más moderna, eficiente, saludable y comprometida con el medio ambiente y el bienestar de sus ciudadanos”, ha señalado el Gerente de Aigües de l’Horta Paco Bartual.

Tras la gran acogida de las primeras instalaciones, el Ayuntamiento y Aigües de l’Horta ampliaron recientemente esta red con dos nuevas fuentes inauguradas en abril de 2026. Las nuevas infraestructuras se encuentran ubicadas en el entorno del Colegio Nuestra Señora de Monte Sión, Patio Deusa (Patio Rosa) y el Parc Municipal de l’Hort de Trénor, junto a zonas deportivas, espacios frecuentados por jóvenes y familias, así como en la Avenida Olímpica, en una de las áreas de expansión urbana de la ciudad, caracterizada por la presencia de parques infantiles, espacios de ocio y un elevado tránsito de vecinos, lo que la convierte en un punto idóneo para este tipo de equipamientos públicos.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “la gran respuesta ciudadana ha demostrado la utilidad real de estas instalaciones y nos anima a continuar ampliando esta red en diferentes barrios y espacios públicos de Torrent”.



Gozalvo ha añadido que “la ubicación de las nuevas fuentes responde a criterios de proximidad, utilidad y servicio público, priorizando espacios educativos, deportivos, zonas de convivencia y áreas de gran tránsito peatonal. Nuestro objetivo es acercar este tipo de equipamientos sostenibles a todos los barrios de la ciudad”.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

El Ayuntamiento ya trabaja además en la próxima instalación de una quinta fuente refrigerada en el centro de El Vedat, continuando así la expansión de una red que se ha convertido en un referente de sostenibilidad urbana y calidad de vida en la ciudad.

La ampliación de esta red de fuentes forma parte de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para adaptar los espacios urbanos a las nuevas condiciones climáticas, facilitando a vecinos y visitantes puntos de agua fresca en zonas de gran tránsito peatonal y estancia, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas.

Con este proyecto, Torrent y Aigües de l’Horta continúan avanzando en la modernización de sus infraestructuras urbanas y en la implantación de servicios públicos sostenibles que contribuyen a una ciudad más habitable, saludable y comprometida con el cuidado del entorno, extendiendo progresivamente este tipo de equipamientos a distintos barrios y espacios públicos del municipio.

Antes de acabar, quiero recordar que la conexión entre la ganadería, peletería o pesca y la crisis climática nunca ha sido más clara. La explotación de animales para consumo utiliza cantidades extraordinarias de agua, provoca deforestación y contribuye en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hace que esta práctica sea gravemente perjudicial para el clima y la salud planetaria en general.

Las investigaciones sugieren que una serie de cambios, incluido el cambio en la dieta, pueden ayudar a reducir las emisiones climáticas relacionadas con los alimentos. Las personas que vivimos sin explotar a los animales en ningún fin podemos disfrutar igual o incluso más de cualquier receta de toda la vida apoyando la agricultura de proximidad.

Sobre Torrent, valoramos positivamente el compromiso del consistorio contra los residuos plásticos y las problemáticas que ocasiona, así como confío en que pronto se eliminen las botellas usadas en el pleno municipal, de lo que también estamos pendientes de la respuesta en otros municipios cercanos.