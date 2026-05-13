​Citroën presenta el Ami Rip Curl, una edición limitada que encarna el espíritu surfero y la libertad de movimiento

Retoma los códigos de la ropa de surf y presenta una personalidad marcada para reivindicar un espíritu distintivo, incluso en el corazón de las ciudades. Ágil y cómodo como una prenda fácil de llevar para el día a día, se inscribe en el espíritu de Rip Curl, que busca ofrecer productos modernos, técnicos y prácticos al servicio del ocio. El Citroën Ami Rip Curl se presenta en negro y se realza con un pack de adhesivos amarillos o morados, que firman gráficamente el vehículo como un auténtico elemento decorativo personalizado. Con la edición limitada Ami Rip Curl, Citroën ofrece una versión accesible para un público que busca una movilidad sostenible, en un vehículo dotado de una fuerte identidad teñida de surf y de un universo distintivo.



Ami Rip Curl: cuando las olas visten la ciudad

El Ami Rip Curl se distingue por detalles coloridos exclusivos disponibles en dos versiones: Sunrise (amarillo) y Sunset (morado).



Elementos distintivos de esta edición limitada:

• Color de carrocería negro «Black Night».

• Adhesivos Rip Curl, amarillos o morados según la versión, presentes en la parte inferior de las puertas, las ventanillas laterales traseras, la luneta trasera y el salpicadero. Constituyen una firma gráfica llamativa y retoman en la puerta la idea de una ola y el tema del logotipo de Rip Curl. Elementos destacados que caracterizan el universo de esta edición limitada.

• Un emblema de la marca en la parte delantera, amarillo o blanco según la versión.

• Un alerón trasero que refuerza el carácter dinámico del modelo.

• Un nuevo cuadro de instrumentos digital de 5,7 pulgadas con pantalla a color que moderniza el habitáculo. Esta nueva pantalla central con la que ahora cuenta el Ami, situada detrás del volante, ofrece una mejor legibilidad y una mayor riqueza gráfica.

• Accesorios interiores a juego: amarillos para la versión Sunrise y grises para la versión Sunset: 3 compartimentos de almacenamiento de colores en el salpicadero, 1 gancho para bolsos de color en el lado del acompañante, 2 alfombrillas de color, 2 redes de puerta de color, una red central de separación y un soporte para smartphone.

• Llantas blancas exclusivas de 14 pulgadas para un estilo único y reconocible.

Más allá del propio coche, esta colaboración se extiende a través de una selección de productos de merchandising de marca compartida Citroën x Rip Curl. Se ofrecen así una botella de 710 ml (29,99 €) y una Barrel Bag (35,99 €), disponibles para su compra por separado o integradas directamente en el vehículo, para vivir plenamente el espíritu de la edición limitada.



Citroën y Rip Curl: un bonito encuentro que continúa

Esta edición limitada materializa un feliz reencuentro entre dos marcas que desarrollan productos de diseño y técnicos al servicio del bienestar, el ocio y la evasión. Impulsadas por sus valores comunes —la creación, la autenticidad y la innovación—, Citroën y Rip Curl comparten un mismo espíritu: ofrecer la libertad de desplazarse, evadirse y disfrutar plenamente de cada instante.

Esta colaboración comenzó en 2016 con el C4 Cactus, continuó con el C4 Picasso, el SpaceTourer y el C3 Aircross en 2018, y se materializó en el Berlingo en 2021. Al asociarse una vez más con Rip Curl, cuyo nombre evoca por sí solo el surf desde 1969, Citroën pretende reforzar el espíritu de aventura a través de una versión orientada al relax y la evasión. Por segunda vez, el AMI lleva la firma de Rip Curl y celebra esta colaboración con una edición en color.

Esta edición limitada estará presente en dos importantes competiciones organizadas por Rip Curl y patrocinadas por Citroën. El Rip Curl Nations Trophy, presentado por Citroën, se celebró el 9 de mayo de 2026 en Surftown MUC, en Múnich. Este evento se suma al circuito europeo GromSearch, también respaldado por el Doble Chevrón, que comenzará en Italia en abril, pasará por España y el Reino Unido en mayo, y continuará en Portugal en junio y en Francia en agosto. La temporada concluirá con la final europea en septiembre en Múnich, Alemania, que reunirá a los mejores surfistas europeos menores de 16 años. Estos eventos serán una oportunidad para que los apasionados del surf y la movilidad descubran el Ami Rip Curl, entre la ciudad y la playa, entre la movilidad y la evasión.



Ami: un medio de movilidad fácil y accesible

El Citroën Ami encarna una nueva forma de entender la movilidad urbana. Como medio de movilidad eléctrica pensado para la ciudad y las escapadas cotidianas, combina facilidad de uso, accesibilidad y un estilo marcado.

Sus puntos fuertes:

• Accesible sin carné a partir de los 14 años (según la legislación local), Ami ofrece una libertad de movimiento sin precedentes a las nuevas generaciones.

• 100 % eléctrico, con una autonomía de 75 km, adaptado a los desplazamientos urbanos y periurbanos.

• Compacto y práctico con sus 2 plazas, perfecto para los desplazamientos diarios por la ciudad.

• Un diseño único y personalizable, que convierte a Ami en mucho más que un simple vehículo, sino en un auténtico objeto de estilo.

• Una solución de movilidad sostenible y responsable, perfectamente adaptada a los retos medioambientales actuales.

Con Ami Rip Curl, Citroën propone una versión que combina este ADN único con el espíritu del surf y la evasión que transmite Rip Curl.

Información práctica

El Citroën Ami Rip Curl disponible a partir del 29 de abril de 2026 en una serie limitada a 1.600 unidades a un precio de 9.290 euros llegará a los concesionarios a partir del próximo mes de junio.

La frase de Enzo Ferrari Enzo Ferrari explicaba esta insistencia en jugarse el pellejo que tienen los pilotos: “El hombre experimenta cierta necesidad en arriesgar su piel, sin otra razón que hacerlo mejor que otro. Es uno de los raros puntos en los que nos diferenciamos de otras especies”.