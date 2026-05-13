Esos chefs que hemos tenido en la Kitchen estatal (IV)

Y ya seguimos con los “chefs” del top. El siguiente en la lista es nada más y nada menos que D. Josep Borrell (ahora (2021), todavía, en la UE con un gran cargo al que pocos pueden tener acceso), Ministro de Obras Públicas durante 1991 a 1996, fue sancionado en 2018 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 30.000 € por “una infracción muy grave” por operar con información privilegiada. Fue Presidente del Parlamento Europeo y era miembro del consejo de administración de Abengoa desde 2009, desde donde vio caer la compañía en desgracia, aunque ahora el “fascismo” andaluz (¡cosas!), según parece, la ha “rescatado” con parte del dinero que era para la lucha contra el Covid-19. Todo un gran “chef” el Sr. Borrell, de los primeros del top-10.

Le sigue, todavía en el PSOE, Ramón Pérez Simarro , Secretario General de la Energía en tiempos del “chef” de los “chef” D. Felipe González. En 1993, pasó a la cúpula de Repsol y desde 2009 ejerció como consejero de Enagás. Un gran “ejemplar” de la Democracia.

A continuación, va D. Enrique Martínez Robles , Secretario de Estado de Hacienda, un político cercano a Pedro Solbes, había ocupado diversos puestos en la Administración Pública y fue Subsecretario de Economía y Hacienda con Solchaga y Secretario de Estado de Hacienda en 1993. En 2004, Solbes lo nombró Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 5% de la Compañía Gasística. En 2008, se incorporó como Presidente de la SEPI en el Consejo de Administración de Enagás.

D. Alberto Lafuente Félez , Secretario General de Energía y Recursos Minerales. Durante los años de Gobierno de Felipe González fue Director General del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, Secretario General de Energía y Recursos Minerales y Presidente de la Comisión Nacional de Energía. Participó en múltiples Consejos de Administración de empresas con participación pública, entre ellas Enagás o la Red Eléctrica Española. Falleció en 2016.

D. Víctor Pérez Pita , Secretario General de la Energía (1986-1989) en tiempos de Felipe González. Dejó el cargo en 1989 y participó en la Dirección de diversas Compañías Eléctricas y Energéticas, públicas en aquellos momentos.

D. Pedro Mejía Gómez , Secretario de Estado de Turismo y Comercio y Presidente del ICEX. Fue nombrado por el Gobierno de Zapatero en abril de 2004 Secretario de Estado de Comercio y Turismo. En ese momento era Director de Relaciones Internacionales en la Unión Fenosa. Tras dejar el cargo, en 2009, pasó a ser Presidente de la Compañía que opera el Mercado Ibérico de la Energía, la entidad que dirige el mercado mayorista de la electricidad.

D. Guillermo de la Dehesa Romero , Secretario de Estado de Economía (1986-1988), comenzó su actividad política bajo el Gobierno de Felipe González, primero como Secretario de Estado de Comercio y luego de Economía. En 1988 da el salto a la empresa privada y fue Consejero de Unión Fenosa de 1988 a 2007.

Bueno, una “cook”. Dña. Paulina Beato Blanco , primera Presidenta de Red Eléctrica. Esta alta ejecutiva vinculada al PSOE fue una de las diseñadoras en los 80 del Plan Nacional de Energía y fue la primer Presidenta de Red Eléctrica en 1984, cuando era completamente pública. En su larga carrera fue Consejera de Campsa y Repsol, sin olvidar Banesto y el FMI. ¡Buena pieza!

D. Antonio Llardén , Subsecretario de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Ocupó diversos cargos en el Gobierno de Felipe González, pero no tardó en saltar a la empresa privada. Desde 1989 tuvo distintos puestos en Gas Natural (hoy Naturgy), presidió la patronal del gas Sedigas y fue nombrado en 2007 Presidente de Enagás, cargo que ha conseguido mantener hasta la actualidad, sobreviviendo a Gobiernos socialistas y populares. ¡Ya hay que espabilar para alcanzar tal “prestigio”! ¡Menudo “águila” y menudo “reptil”! Desde luego, este buen Sr. es un poco más listo que ese Gabilondo que presenta el PSOE en Madrid, sin ningún lugar a dudas.

Un pez gordo del PSOE. D. Manuel Marín , Presidente del Congreso (2004-2008). Diputado por el PSOE y Presidente del Congreso durante la primera legislatura de Zapatero, Marín ocupó diversos cargos de importancia en la Comisión Europea, lo que no es “moco de pavo”. En 2008 fue nombrado Presidente de la Fundación Iberdrola, puesto que ocupó hasta su muerte en 2017.

Un “extremechizado” del PSOE . D. Manuel Amigo (de sus amigos, sobre todo de Ibarra), Consejero de Economía de Extremadura, los medios lo llamaban la “mano derecha de Ibarra” y ocupó diversos cargos en la Junta de Extremadura y en el Parlamento Regional hasta que decidió pasar al ámbito privado, convirtiéndose en Presidente de la Corporación Empresarial de Extremadura (y así nos va a los extremeños). En 2010 fue elegido Consejero de Iberdrola… y desde entonces los extremeños tenemos la luz gratis, ¿no? ¡Olé, los tíos grandes!

D. Braulio Medel , Viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Durante cerca de treinta años dirigió Unicaja. También tuvo puestos de responsabilidad en la Junta dirigida por el PSOE (¿estará mezclado en lo de los ERE del PSOE?). En noviembre de 2004 fue elegido Presidente del Consejo Consultivo de Iberdrola en Andalucía. ¿Y desde entonces los andaluces no pagan luz? ¡Jo, qué tío!

D. Juan Pedro Hernández Moltó , Consejero de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha (1983-1988). Diputado por Toledo y ex Presidente de la Caja Castilla-La Mancha durante una década, el político socialista ha ejercido como Consejero en Iberdrola. En 2009 presentó su dimisión coincidiendo con la intervención de la Caja por el Banco de España. Por irregularidades en su gestión fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión. Mientras, ¿la pasta de las Cajas de Ahorro que nunca aparecieron se puede saber dónde ha ido a parar?

Y el último del PSOE. D. Rafael Escudero , Presidente de la Junta de Andalucía (1982-1984). Diputado autonómico y en el Congreso por Sevilla, se convirtió en Presidente de la Junta de Andalucía en 1982. Fue Asesor de Abengoa, que, al parecer, ha tenido que ser “rescatada” con dinero público por la Junta de Andalucía. Con dinero que tenía, al parecer, otro destino muchos más social y mucho más necesario, pero… ¡cosas del fascismo!

Y aquí terminan los socialistas. En el próximo les relacionaré los del Partido Popular (¡Menuda caterva de…!), pero quiero, antes de cerrar esta parte, que lean un escrito de una ex trabajadora de una de esas empresas que fue privatizada, titulado: “Así privatizaron González y Aznar las empresas más rentables del Estado”.

“España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en 2016. Esto nos convirtió en el país de la UE con menos empresa pública”, denuncia una ex trabajadora de una de las compañías privatizadas.

Endesa, Repsol, Renfe, Ferrovial, Telefónica, Aceralia, Iberia, Pegaso, Seat, Tabacalera, Coosur, Construcciones Aeronáuticas, Argentaria… Todas ellas fueron empresas públicas propiedad del Estado español durante más de 60 años y “ni brotaron soviets ni nada”, a pesar de que algunos huyan gritando “¡gulag!, ¡Stalin!, ¡Holodomor”, cuando escuchan hablar “de nacionalizar algo. Y todas ellas fueron privatizadas; “de privatizar, que no es sino “delegar la gestión de lo público a lo privado”.

Así lo ha destacado la tuitera Paula Llaves en un hilo publicado el pasado día dos, en el que ha destacado que eso, una larga lista de empresas públicas, es lo que había en España hasta que en la etapa de gobierno de Felipe González (1982/1996) comenzaron las “privatizaciones de bienes” y en la etapa de gobierno de José María Aznar (1996/2004) este “se vino arriba” y “se dedicó a venderlas a precio de saldo” –incluidas las empresas que prestaban “servicios públicos imprescindibles”– “para que pareciera que ‘España iba bien’”.

Llaves –que trabajó en una de esas empresas privatizadas– ha recordado que “entre las excusas que se ponían para privatizar” esas empresas, “las más manidas” fueron “la necesidad de ello” y “que generaban pérdidas”, algo que, atendiendo a cualquier ranking de las empresas más rentables en la actualidad, se ha demostrado falsa. En este sentido, la tuitera ha destacado que “esos milloncitos de beneficio al capital privado antes iban a las arcas públicas” y ha preguntado: “¿Se entiende así por qué desde que se gastaron las tres onzas de chocolate por las que se vendieron en la Era Aznar no se levanta cabeza?”. “¿Entendemos así la mochilita austriaca de los c…, el estancamiento salarial, la subida desproporcionada de los precios relativos a consumos y vivienda y la bromita de tener oligopolios compinchados en la generación de servicios básicos?”, ha insistido.

Con el próximo capítulo (el que hace el número cinco) daremos por terminado mis recuerdos de los Chefs de la Kitchen estatal, y comenzaré una nueva “serie” con las conclusiones de los Organismos estatales a que hace referencia un libro muy interesante llamado “La Trampa de la Democracia”.