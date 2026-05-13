“La música y el canto son algo más que un embellecimiento -tal vez superfluo- del culto, pues forman parte de la actuación de la liturgia, más aún, son liturgia. Por tanto, una solemne música sacra con coro, órgano, orquesta y canto del pueblo no es una añadidura que enmarca y hace agradable la liturgia, sino un modo importante de participación activa en el acontecimiento cultual”. Emotivas palabras de Benedicto XVI para introducir estas líneas sobre la música sacra, y en concreto sobre la música litúrgica.

No es mi intención comentar las grandes composiciones religiosas de los genios de la música: “La Pasión según san Mateo” de Bach, la “Missa Solemnis” de Beethoven, el “Te Deum” de Bruckner, o las admirables Misas de Mozart, Haydn y tantos otros genios de la música, interpretadas repetidamente en conciertos. Quisiera, más bien, referirme a la música que se canta habitualmente en las iglesias durante las ceremonias litúrgicas y más concretamente durante la celebración de la Santa Misa.

Ya el Papa Pablo VI y el mismo Concilio Vaticano II encomiaron la difusión de los cantos gregorianos más selectos y conocidos a fin de enriquecer principalmente la Santa Misa. La Belleza queda revelada, se asemeja a una manifestación divina, cuando la música sagrada es verdaderamente artística. Porque, como ha afirmado el Cardenal Sarah: “La difundida falta de fe y el eclipse de Dios, con la subsiguiente pérdida del sentido de lo sagrado en esta sociedad secular, ha penetrado en la Iglesia misma. Cuando la naturaleza trascendente y divina de la liturgia deja de ser comprendida o apreciada, lo más fácil es que la mediocridad, incluso la banalidad, tomen posesión de nuestro culto”. Son, efectivamente, palabras fuertes y crudas, pero son también una triste y lamentable realidad.

Es de reconocer que el gregoriano y el latín son dos de los grandes tesoros culturales que posee la Iglesia, con una tradición de bastantes siglos, y que no deben perderse por dejadez o por querer sustituirlos por otros cantos enclenques y amorfos en lengua vernácula.

Hay que estimular y educar al pueblo para que cante lo que desde hace siglos se ha cantado, y a los compositores actuales para que tengan la sensibilidad de escribir partituras con rigor musical y sobresaliente belleza pues son cantos para resaltar la gloria de Dios y poner la belleza humana al servicio de la Belleza Divina.