Sobre la música sacra
|Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid
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“La música y el canto son algo más que un embellecimiento -tal vez superfluo- del culto, pues forman parte de la actuación de la liturgia, más aún, son liturgia. Por tanto, una solemne música sacra con coro, órgano, orquesta y canto del pueblo no es una añadidura que enmarca y hace agradable la liturgia, sino un modo importante de participación activa en el acontecimiento cultual”. Emotivas palabras de Benedicto XVI para introducir estas líneas sobre la música sacra, y en concreto sobre la música litúrgica.
No es mi intención comentar las grandes composiciones religiosas de los genios de la música: “La Pasión según san Mateo” de Bach, la “Missa Solemnis” de Beethoven, el “Te Deum” de Bruckner, o las admirables Misas de Mozart, Haydn y tantos otros genios de la música, interpretadas repetidamente en conciertos. Quisiera, más bien, referirme a la música que se canta habitualmente en las iglesias durante las ceremonias litúrgicas y más concretamente durante la celebración de la Santa Misa.
Ya el Papa Pablo VI y el mismo Concilio Vaticano II encomiaron la difusión de los cantos gregorianos más selectos y conocidos a fin de enriquecer principalmente la Santa Misa. La Belleza queda revelada, se asemeja a una manifestación divina, cuando la música sagrada es verdaderamente artística. Porque, como ha afirmado el Cardenal Sarah: “La difundida falta de fe y el eclipse de Dios, con la subsiguiente pérdida del sentido de lo sagrado en esta sociedad secular, ha penetrado en la Iglesia misma. Cuando la naturaleza trascendente y divina de la liturgia deja de ser comprendida o apreciada, lo más fácil es que la mediocridad, incluso la banalidad, tomen posesión de nuestro culto”. Son, efectivamente, palabras fuertes y crudas, pero son también una triste y lamentable realidad.
Es de reconocer que el gregoriano y el latín son dos de los grandes tesoros culturales que posee la Iglesia, con una tradición de bastantes siglos, y que no deben perderse por dejadez o por querer sustituirlos por otros cantos enclenques y amorfos en lengua vernácula.
Hay que estimular y educar al pueblo para que cante lo que desde hace siglos se ha cantado, y a los compositores actuales para que tengan la sensibilidad de escribir partituras con rigor musical y sobresaliente belleza pues son cantos para resaltar la gloria de Dios y poner la belleza humana al servicio de la Belleza Divina.
“La música y el canto son algo más que un embellecimiento -tal vez superfluo- del culto, pues forman parte de la actuación de la liturgia, más aún, son liturgia. Por tanto, una solemne música sacra con coro, órgano, orquesta y canto del pueblo no es una añadidura que enmarca y hace agradable la liturgia, sino un modo importante de participación activa en el acontecimiento cultual”. Emotivas palabras de Benedicto XVI.
El fracaso es evidente, Dios es inmutable, no cambia, y los preferidos de Dios son los pecadores, le criticaban los fariseos, pero tienen necesidad del médico, los enfermos, no los sanos. El cielo ya lo anunció con claridad, cuando se retiró el Papa Benedicito XVI, cayó un rayo sobre la Basílica del Vaticano, esta era llegaba a su fin. Los nuevos templos están despojados de lo sagrado, lo divino.
Aventurar que el futuro político, económico y social de la Argentina será espectacular, que se aproxima una lluvia de dólares y que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, exige una dosis de optimismo cercana a la temeridad.