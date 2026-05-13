El fracaso de la nueva Iglesia, ya no hay pecadores, solo pobres

El fracaso es evidente, Dios es inmutable, no cambia, y los preferidos de Dios son los pecadores, le criticaban los fariseos, pero tienen necesidad del médico, los enfermos, no los sanos. El cielo ya lo anunció con claridad, cuando se retiró el Papa Benedicito XVI, cayó un rayo sobre la Basílica del Vaticano, esta era llegaba a su fin. Los nuevos templos están despojados de lo sagrado, lo divino.

Antes en las iglesias el lugar principal era el Sagrario, había capillas para la Virgen, los santos, etc. Ahora como el templo está despojado de los signos sagrados, quieren llevar y llevan el sagrario a un rincón, que antes era una capilla. Los comulgatorios eran todo el frente del presbiterio, los fieles se arrodillaban a lo largo y el sacerdote iba dando a los fieles la comunión. En las preces de los fieles se pedía por conversión de los pecadores, eso ha pasado al olvido, no hay pecadores, solo pobres. Esta falsa iglesia está llegando a su fin, ya hay muchos jóvenes de ambos sexos, cada vez más, que comulgan de rodillas y en la boca y veo como muchos fieles son místicos; ya me ha dicho alguno de ellos que es que el clero no lo entiende. Ha comenzado la nueva era y se va a producir, ya está ocurriendo, como el péndulo de un reloj, de extremo a extremo.