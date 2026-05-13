El paciente cero

El señor Sánchez, en contra del criterio de las autoridades canarias, de la sociedad española y del sentido común y en nombre del Derecho Internacional, el espíritu humanitario y la proliferación de los contagios, ha decidido que el crucero MV Hondius, que lleva a bordo el moquillo de moda, haga escala en las Islas Afortunadas. No hay duda de que el presidente del Gobierno alberga esperanzas de poder reeditar los viejos éxitos de la pandemia: trapicheos con las mascarillas, confinar a los ciudadanos en sus hogares y aprovechar la ocasión para endilgarles el mensaje socialista sin que le caiga un paraguazo, el cierre perimetral y el perímetro de la jeta de quienes se montaban juergas cuando mucha gente perdía su vida y sus negocios.

Aunque todo apunta a que el hantavirus no tiene la misma entidad que el de la corona, desde Moncloa ya han puesto en marcha la campaña del miedo y han traído de vuelta a Fernando Simón, de donde quiera que estuviese comiendo la sopa boba, para decirnos que el contagio del virus entre humanos es muy raro y que los pasajeros no son de riesgo. Afortunadamente los españoles no tragan con la cortina de humo, más bien sudario, que Sánchez, paciente cero del idiotismo que aqueja a este país, está dispuesto a extender sobre los casos de corrupción que salpican a su entorno y su incapacidad manifiesta a la hora de tomar decisiones con un mínimo de cordura. De momento no hay escasez de papel higiénico en los supermercados y los juzgados siguen su actividad a pleno rendimiento, pero yo me he asomado a la ventana para aplaudir a los médicos que continúan en huelga, a los parados, a los pasajeros de tren, a los sufridos transportistas, a los que viven bajo un puente, a los que son señalados por no decir “atletos” y a todo aquel que discrepa, corriendo el riesgo de que le llamen nazi. Por lo que pueda pasar.