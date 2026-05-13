La sandalia outdoor de ECCO que anticipó el gorpcore cumple 20 años

Diseño funcional, materiales premium y la tecnología RECEPTOR® definen un icono creado para moverse con naturalidad y disfrutar del camino desde hace 20 años.

Hay modelos que no siguen una tendencia ni responden a una temporada concreta: simplemente encuentran su lugar en la vida real y permanecen. Ese es el caso de ECCO OFFROAD, una de las siluetas más icónicas y reconocibles de la marca a nivel global, que este año celebra su 20 aniversario consolidada como una de las grandes referencias de ECCO en el universo outdoor y, según los datos facilitados por la marca para el mercado español, como su modelo más vendido en España.

Durante dos décadas, OFFROAD ha representado una forma muy precisa de entender el calzado: piezas concebidas para acompañar el movimiento con seguridad, confort y naturalidad, sin exceso de artificio y con un objetivo muy claro de uso. No se trata solo de llegar, sino de disfrutar del camino. Una idea que conecta de forma directa con el posicionamiento que ECCO viene reforzando en 2026 en torno al caminar, al movimiento continuo y a la capacidad del calzado de acompañar cada momento de la vida.

Dos décadas de un icono construido desde la funcionalidad Desde su lanzamiento, ECCO OFFROAD se ha convertido en uno de los diseños más reconocibles de la marca gracias a una combinación que sigue siendo actual: materiales premium, ligereza, flexibilidad, buen agarre y una sensación de estabilidad pensada para que caminar resulte más fácil y más natural. Frente a una categoría donde a menudo se prioriza únicamente la resistencia o el componente técnico, OFFROAD ha sabido mantener un equilibrio muy propio entre rendimiento, comodidad y diseño funcional.

Ese equilibrio explica buena parte de su recorrido. OFFROAD no solo ha perdurado; ha construido una relación sólida con consumidores que buscan un producto fiable, cómodo y duradero, pensado para moverse con libertad en distintos entornos y para responder con solvencia al uso real.

La tecnología RECEPTOR, en el centro de la experiencia En la base de OFFROAD se encuentra ECCO RECEPTOR®, una tecnología clave dentro de la gama y uno de los desarrollos más reconocibles de la marca. Esta tecnología lleva 20 años formando parte esencial del universo OFFROAD y ha sido relevante por su capacidad para equilibrar confort, flexibilidad y soporte. En términos de experiencia de uso, acompaña cada fase del paso para favorecer un movimiento natural del pie, al tiempo que aporta una sensación de gran estabilidad.

Más que una innovación puntual, RECEPTOR® ha funcionado como una base de producto capaz de sostener la vigencia de la plataforma en el tiempo. Es, precisamente, una de las razones por las que OFFROAD sigue resultando relevante hoy: porque responde a una necesidad cotidiana y transversal con una tecnología que no busca imponerse, sino hacer que el movimiento fluya mejor.

Materiales premium, pieles propias y una construcción pensada para durar Otro de los elementos diferenciales de ECCO OFFROAD está en la calidad de sus materiales. La gama apuesta por una construcción ligera y flexible, con gran agarre, y por el uso de pieles ECCO producidas en las curtidurías propias de la marca, una de las señas de identidad más sólidas de su modelo de negocio y de su posicionamiento en calidad y control del producto. Así se consigue un producto que destaca frente a la competencia por ofrecer confort técnico premium, cuero responsable y una cadena de valor integrada que refuerza la durabilidad y la consistencia del producto.

Esa combinación entre tecnología, materiales y enfoque funcional es la que ha permitido a OFFROAD mantenerse vigente durante 20 años sin perder sentido y convertirse en un referente del sector, que ha inspirado a otras marcas que ofrecen productos de la misma categoría. No como una pieza nostálgica, sino como un producto que sigue respondiendo a una forma actual de vivir, desplazarse y caminar.

Un aniversario que mira al futuro: llega RECEPTOR XP El 20 aniversario de OFFROAD no se plantea solo como una celebración del pasado, sino también como un puente hacia el siguiente capítulo de la gama. De hecho, el éxito sostenido de la plataforma ha llevado a ECCO a recuperar el modelo cerrado bajo una nueva interpretación: RECEPTOR XP, rediseñado y concebido como uno de los grandes lanzamientos de la marca para la temporada AW, como una forma de profundizar la conexión emocional con quienes ya conocen OFFROAD y, al mismo tiempo, recordar a nuevas audiencias el valor de un producto atemporal bien resuelto. El resultado es un modelo trail-inspired que recupera el legado de RECEPTOR® para proyectarlo hacia una nueva generación.

Hechos para caminar En un momento en que el confort ha pasado de ser un atributo secundario a convertirse en una prioridad real para el consumidor, ECCO OFFROAD celebra sus 20 años reafirmando una idea sencilla, pero poderosa: el mejor calzado es el que permite moverse con confianza y disfrutar del camino sin preocupaciones.

Esa ha sido siempre la promesa de OFFROAD. Y, veinte años después, sigue siendo también la razón de su vigencia.

Sobre ECCO

Desde 1963, ECCO mantiene a las personas en movimiento. La marca, de origen danés y propiedad familiar, se ha consolidado internacionalmente por su combinación de diseño, calidad y tecnologías innovadoras. ECCO controla distintos eslabones de su cadena de valor, desde la producción de piel y calzado hasta la distribución y el retail, y sus productos se comercializan en 98 países.

