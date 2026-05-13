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​La mente es una mentirosa

Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza
Lectores
miércoles, 13 de mayo de 2026, 09:16 h (CET)

La mente utiliza diversos mecanismos automáticos para procesar la información de manera rápida, lo que a menudo resulta en interpretaciones erróneas de la realidad. Estas "trampas" mentales pueden dividirse: ”Sesgo de confirmación es la tendencia a buscar solo información que respalde lo que ya creemos, ignorando las pruebas en contra. Sesgo de minimización se basa en restar importancia a los efectos negativos de nuestras acciones o situaciones (común en casos de adicción o malos hábitos). Efecto de justificación es la creación de excusas racionales para mantener conductas que sabemos que no son beneficiosas. Efecto Thatcher es la dificultad para reconocer anomalías en un rostro si este se presenta invertido. En la Ilusión de la mano de goma, el cerebro puede llegar a sentir como propia una mano artificial si se estimula visualmente de forma coordinada con la real. En el deseo vs. Memoria inconsciente, el cerebro límbico prioriza la defensa ante amenazas percibidas. En la anticipación de recompensa, la mente puede engañarnos al activar zonas de placer simplemente al imaginar una recompensa. La disonancia cognitiva es la tensión o malestar interno que surge al mantener simultáneamente dos pensamientos contradictorios, o cuando el comportamiento entra en conflicto con las creencias. La fábula de la zorra y las uvas sería un ejemplo de esto. Para mitigar estos engaños, expertos recomiendan desconfiar de la mente, practicar el pensamiento crítico y la autoconciencia.

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