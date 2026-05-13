Otra deriva política
|Jesús Domingo Martínez, Girona
|
|
Hacer de la afinidad ideológica un criterio de ascenso en la carrera fiscal, como apreciamos se está haciendo en los últimos tiempos con personajes próximos, parece claro que se está convirtiendo la Fiscalía en una institución más al servicio de Pedro Sánchez, que tiene una concepción patrimonial de las instituciones del Estado, y someter sus decisiones, las fiscales, al control político conlleva una erosión inaceptable en una institución, la fiscalía, que debiera regirse por la autonomía y por el único sometimiento posible en una democracia, el sometimiento a la ley
Hacer de la afinidad ideológica un criterio de ascenso en la carrera fiscal, como apreciamos se está haciendo en los últimos tiempos con personajes próximos, parece claro que se está convirtiendo la Fiscalía en una institución más al servicio de Pedro Sánchez.
No creo que haya alguna profesión, inclusive, las llamadas, como Dios manda que, no haya tenido nada que ver, con este epígrafe arriba señalado, inclusive la palabra isonomía que, en su traducción dice: “igualdad entre todos los ciudadanos”.
Veinticuatro años después de que la casa-cortijo del estudio de Jesús de Perceval cayera en el abandono, una de las asignaturas pendientes de Almería sigue siendo su rehabilitación para la creación de una casa museo dedicada a su obra.