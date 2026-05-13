Otra deriva política

Hacer de la afinidad ideológica un criterio de ascenso en la carrera fiscal, como apreciamos se está haciendo en los últimos tiempos con personajes próximos, parece claro que se está convirtiendo la Fiscalía en una institución más al servicio de Pedro Sánchez, que tiene una concepción patrimonial de las instituciones del Estado, y someter sus decisiones, las fiscales, al control político conlleva una erosión inaceptable en una institución, la fiscalía, que debiera regirse por la autonomía y por el único sometimiento posible en una democracia, el sometimiento a la ley

