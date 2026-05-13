Opinión
Etiquetas | Carta al director

Otra deriva política

Jesús Domingo Martínez, Girona
Lectores
miércoles, 13 de mayo de 2026, 09:14 h (CET)

Hacer de la afinidad ideológica un criterio de ascenso en la carrera fiscal, como apreciamos se está haciendo en los últimos tiempos con personajes próximos, parece claro que se está convirtiendo la Fiscalía en una institución más al servicio de Pedro Sánchez, que tiene una concepción patrimonial de las instituciones del Estado, y someter sus decisiones, las fiscales, al control político conlleva una erosión inaceptable en una institución, la fiscalía, que debiera regirse por la autonomía y por el único sometimiento posible en una democracia, el sometimiento a la ley


Noticias relacionadas

Otra deriva política

Hacer de la afinidad ideológica un criterio de ascenso en la carrera fiscal, como apreciamos se está haciendo en los últimos tiempos con personajes próximos, parece claro que se está convirtiendo la Fiscalía en una institución más al servicio de Pedro Sánchez.

“Quid pro quo”

No creo que haya alguna profesión, inclusive, las llamadas, como Dios manda que, no haya tenido nada que ver, con este epígrafe arriba señalado, inclusive la palabra isonomía que, en su traducción dice: “igualdad entre todos los ciudadanos”.

Una casa-museo que nunca llega

Veinticuatro años después de que la casa-cortijo del estudio de Jesús de Perceval cayera en el abandono, una de las asignaturas pendientes de Almería sigue siendo su rehabilitación para la creación de una casa museo dedicada a su obra.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios