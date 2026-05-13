En estos días han salido muchos doctores Simón. Igualitos a este cuando hablaba del Covid, el virus, SARS-Cov.

No creo que haya alguna profesión, inclusive, las llamadas, como Dios manda que, no haya tenido nada que ver, con este epígrafe arriba señalado, inclusive la palabra isonomía que, en su traducción dice: “igualdad entre todos los ciudadanos”. Estas dos palabrejas, quid pro quo e isonomía, en estos momentos para mí, están pasadas de moda, aunque, pensándolo bien, nunca existieron, pero, siguen sirviendo validas por “grupitos” existentes. Sintetizando a lo que trascribo, me atengo al título latino arriba señalado. Yo te doy esto y tú me debes otro, es decir “algo por algo”.

En estos días han salido muchos doctores Simón. Igualitos a este cuando hablaba del Covid, un virus, SARS-Cov. Creo que se llamaba así. Este doctor asentaba cátedra en los estrados televisivos, hablando en aquellos días de este virus trasformado en epidemia después.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, se ha pronunciado este último martes sobre la situación del crucero afectado por un brote de hantavirus que en su opinión pública, el epidemiólogo ha asegurado que el buque "no es un riesgo alto".

Si señor, el buque no, son sus pasajeros. Inclusive el personal del barco.

Este “experto” ha sido tajante respecto a la posibilidad de mantener a todo el pasaje aislado de forma prolongada: "Lo que no podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos” ha dicho.

No sé lo que quiere decir con medidas necesarias, o está jugando con la frase arriba señalada. Si fuese preciso, no son esos 45 días, aunque llegara a los 90 días.

También ha dicho que, “Lo que no podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. “Tenemos que ser razonables con los riesgos” dijo el pensante galeno.

Ya vimos lo que tuvimos con la epidemia del Covid. No juegue con esta frasecita del Quid pro quo, y no encubra a nadie. También ha dicho que:” La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil".

No venga ahora con palabras frívolas, con cualquier virus que se aprecie. No se puede jugar con palabras inequívocas de lo que podemos tener encima. Más vale prevenir lo que podemos curar antes de este tiempo. Sus años de candidez pasaron hace mucho tiempo; ahora nos toca ser serios con este recién llegado virus; este, ha sido la antesala de otros que están en camino. Tiempo al tiempo señores.