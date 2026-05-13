Una casa-museo que nunca llega

Veinticuatro años después de que la casa-cortijo del estudio de Jesús de Perceval cayera en el abandono, una de las asignaturas pendientes de Almería sigue siendo su rehabilitación para la creación de una casa museo dedicada a su obra. Pocos se explican cómo el Ayuntamiento de Almería o la Junta de Andalucía nunca han reivindicado la memoria del polifacético artista almeriense, uno de los grandes pintores y escultores del siglo XX. Lo peor es que desde 2002 —año en que falleció su mujer—, esta casa-taller (de gran valor arquitectónico) que entró en la Lista Roja de Hispania Nostra el pasado 24 de marzo, está desamparada por las administraciones públicas de la ciudad. En ella vivió el pintor con su esposa y sus cuatro hijas, y tras marcharse éstas la humedad y la suciedad se apoderaron de todo. El inmueble se convirtió en un auténtico vertedero de basura, dejando la imagen de Perceval a la altura del betún.

Con el interés de conocer la situación actual de este problema, hablé hace no mucho con Mar Perceval, la única de las hermanas que aún vive, quien me trasladó su gran malestar y su preocupación por lo que ella entiende como una desatención total de las administraciones públicas hacia el legado de su padre. La documentación y algunas obras del mismo se encontraban en el interior de la casa —hablo en pasado porque ya nada queda allí, ya que todo ha ido desapareciendo poco a poco a causa de los continuos robos y desvalijos que ha sufrido la vivienda en estos últimos años, provocando severas pérdidas—. “El último robo hace tan sólo dos meses”, se lamenta Mar Perceval, en el que “se llevaron la vidriera del comedor, una lámpara de un dormitorio y tres cabezas de madera con cadenas” hechas por su padre y empleadas para subir las escaleras. La vivienda, situada en la antigua Huerta de los Cámara y que data de 1930, cuya reforma ha costeado Mar Perceval de su propio bolsillo, se encuentra actualmente en condiciones de habitabilidad. Tan sólo faltaría la activación de la luz y del agua para poder ponerla en uso. El acceso al edificio se logra desde una casa adjunta propiedad de la familia, por el jardín, siendo éste el único acceso al mismo, puesto que la puerta principal la han tabicado entera con ladrillos para evitar futuros saqueos. Ni el Ayuntamiento, ni ninguna administración competente ha contribuido a ello en modo alguno.

Lo que se espera con este llamamiento es que alguna administración tome cartas en el asunto de una vez por todas y proceda a su conversión en una casa museo, para volver a prestigiar la obra de este destacado artista plástico, creador del Movimiento Indaliano.