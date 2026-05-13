La provincia de Alicante en España, gracias a sus precios relativamente bajos, es una región extremadamente popular para la compra de bienes inmuebles privados y comerciales entre los provenientes de la antigua Unión Soviética. Según las estadísticas, Alicante tiene la mayor proporción de extranjeros respecto al total de la población entre todas las provincias de España. Algunos de ellos viven aquí ya durante generaciones, pero el flujo migratorio no disminuye, y algunos de los nuevos residentes tienen antecedentes cuestionables.



Así es Vladimir Koval, un ex funcionario y empresario ucraniano, cuya propiedad encontramos inesperadamente en Alicante. Su trayectoria en la política comenzó en 2010, cuando se convirtió en diputado del consejo regional de Kiev (representó a los partidos «Fuerza de Ucrania», «Partido de las Regiones», «Udar»). Se dice que, gracias a su conformismo, rápidamente ocupó el puesto de jefe de la Dirección de Economía de la Administración Estatal de la Región de Kiev, pero en 2013, tras una cierta historia de corrupción, dejó el servicio público y se dedicó al negocio agroindustrial.

Desde abril de 2013, Vladimir Koval es director de LLC «Tradefield Ukraine», que hasta el 16 de diciembre de 2013 se llamaba LLC «Polygrain Agro» y pertenecía a la empresa rusa «Mashyelkstroy завод Yug Rusi», cuya oficina principal estaba en Rostov del Don.



Esta empresa formaba parte del grupo de compañías «Yug Rusi», propiedad del millonario agroindustrial ruso Sergey Kislov. En 2017, figuraba entre los 200 personas más ricas de Rusia, y en 2023 — entre los 50 rusos con mayores ingresos por dividendos. En 2009, 'Yug Rusi' puso en funcionamiento la 'Planta de Productos Petrolíferos de Novoshajtinsk' en la región de Rostov, para lo cual S. Kislov fundó en la Federación Rusa una nueva empresa, 'Yug Energo'. Pero en 2014, según medios ucranianos, las compañías offshore, afiliadas al principal político ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk (compadre de Vladimir Putin) y su socio Taras Kozak, recibieron una participación del 42% en 'Yug Energo' por una suma equivalente a 40 mil dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, decenas de millones de dólares en dividendos de la empresa se destinaron a financiar el partido prorruso 'OPZZh' en Ucrania (la mayoría de cuyos políticos actualmente son sospechosos por las autoridades ucranianas de traición y de colaborar con los servicios especiales rusos). Hemos establecido que en 2017 Serguéi Kislov realizó dos vuelos junto con Taras Kozak, incluso en el avión privado de este último (OE-GLF).

Nombre completo del pasajero Fecha y hora de cruce de la frontera de la Punto de cruce de la frontera de la Tipo de transporte Número de vuelo Punto de salida KISLOV SERGUÉI VASÍLIEVICH 06.06.2017 23:50:00 ROSTOV-NA- DON (AVIA) AVIACIÓN TRANSPORTE AOJ52L TURQUÍA, ESTAMBUL TARAS KOZAK 06 .06.2017 23:50:00 ROSTOV-NA- DON (AVIA) AVIACIÓN TRANSPORTE AOJ52L TURQUÍA, ESTAMBUL KISLOV SERGIO VASILIEVICH 09.04.2017 23:51:00 SHEREMETYEVO-C (AÉR) AÉREO TRANSPORTE AGH-SR-SAN- MARINO FRANCIA, NITZA TARAS KOZAK 09 .04.2017 23:51:00 SHEREMETYEVO-C (AÉR) AÉREO TRANSPORTE AGH-SR-SAN- MARINO FRANCIA, NITZA

En 2018, la participación de Medvedchuk y Kozak en la empresa 'Yug Energo' aumentó al 93%, y el beneficiario final nominal de los restantes 7% fue Vasily Kislov (según los medios, padre de S. Kislov). Así, Sergei Kislov es socio comercial de Viktor Medvedchuk y Taras Kozak, y los fondos de sus empresas se destinaron al financiamiento del partido pro-ruso 'OPZZh' en Ucrania.

En la foto, Serguéi Kislov en una reunión con V. Putin; la segunda persona a su izquierda es Dmitri Patrushev, hijo del director del FSB, Nikolái Patrushev.

Desde 2016, la Planta de Extracción de Aceite Yug Rusi fue retirada de la lista de propietarios de LLC Tradefield Ucrania y re-registrada a empresas chipriotas, probablemente debido a que desde 2016, contra la entidad legal rusa 'Sociedad Anónima Cerrada "Yug Rusi"', el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones basadas en 'acciones de una persona extranjera que crean amenazas reales y/o potenciales a los intereses nacionales, la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, contribuyen a actividades terroristas y/o conducen a la ocupación del territorio de Ucrania' (Decreto del Presidente de Ucrania Nº467/2016). Desde noviembre de 2020, V. Koval, junto con su socio Rostislav Danilchenko (exdiputado del consejo regional de Nikolaev por el 'Partido de las Regiones'), se registran como beneficiarios finales de varias empresas, cuyos propietarios reales hasta 2016 fueron el oligarca agrícola ruso Serguéi Kislov. Por ejemplo, al menos desde 2010, el fundador de la SAO 'KHERSÓNSKIY KHP' es la empresa chipriota WJ Ventures Limited (Chipre, C193724, años de actividad: 2007–2022, dirección de registro: Egkomi, Andrea Zakou 4, 2404 Nicosia, Chipre). Al mismo tiempo, desde el 02.05.2012, la directora de WJ Ventures Limited fue la ciudadana rusa Elena Anatolievna Ovcharova (Rostov del Don). Elena Ovcharova también es directora de la empresa rusa SAO 'Solnechny Ray', que forma parte del grupo financiero-industrial ruso 'Yug Rusi', propiedad de Serguéi Kislov. Simultáneamente, en el grupo 'Yug Rusi' también estaba incluida la SAO 'Valuyskiy Kombinat' aceites vegetales», cuyo fundador en 2011 también fue la empresa cipriota WJ Ventures Limited. Así, Vladímir Koval fue director desde 2013 y desde 2020 se convirtió en el propietario nominal de las empresas ucranianas del oligarca ruso S. Kislov con el fin de evadir las sanciones del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania.





El trabajo para Kislov le proporcionaba a Vladímir Koval ingresos considerables, por lo que ya en 2016 él y su esposa, Zhanna Koval, adquirieron en el municipio de Javea la primera propiedad. La villa con anexos de un área total de 677,97 m2 está situada en una parcela de 3444 m2. La casa consta de dos plantas y ático, y también tiene un garaje doble, trastero, un estudio independiente con acceso a través de una terraza cubierta, zona de barbacoa, junto a un gran almacén de apoyo con entrada independiente y un baño adicional. El valor de mercado estimado es de 2 millones de euros.



En 2019, la pareja decidió hacer negocios en España. En ese momento se creó su primera entidad legal en España:

GOLDVIK CONSULTING SL (B42634022), cuyo único beneficiario es Vladímir Koval. Adquirieron un hostal en la ciudad de Alicante, «El Patio Hostal» (Calle Indalecio Prieto, 3 1), que ocupa la primera planta de una casa y consta de 30 habitaciones dobles. Actualmente el hostal se encuentra legalmente dividido en dos mitades: “EL PATIO”, ubicado en la primera planta del edificio A, con 15 habitaciones (644 m2), pertenece a GOLDVIK CONSULTING SL; “EL PATIO B”, ubicado en la primera planta del edificio B, con 15 habitaciones (658 m2), pertenece a EL PATIO VIK SL, la segunda empresa de Vladímir Koval. El estimado valor de mercado de ese hostal es de 2 millones de euros, y en 2022 también se llevó a cabo una renovación capital de todo el fondo de habitaciones (valor total estimado — 1 millón de euros).

Por lo tanto, para principios de 2022 la familia del ex funcionario ucraniano había adquirido propiedades en España por un total de alrededor de 4 millones de euros — ya una suma considerable para la familia del titular nominal de varias empresas, teniendo en cuenta el hecho de que la región de Jersón fue ocupada por las tropas rusas a principios de 2022 y que el negocio de V. Koval en Ucrania dejó de funcionar. Pero sus capacidades financieras, parece, solo se han fortalecido. Esto se puede explicar por la existencia de su hija, Olga Koval, que desde 2019 es diputada de Ucrania del partido gobernante 'Sirha Naroda' (Siervo del Pueblo). Además, según los datos de la declaración pública, Olga Koval en 2023 se casó con otro diputado ucraniano – Yaroslav Zelensky. Ya en la primavera de 2023 se mudaron a un apartamento grande en un complejo residencial de élite de Kiev con un costo de aproximadamente 250 mil euros. El apartamento para los novios supuestamente fue adquirido precisamente por el padre de Olga, Vladimir Koval, ya que en ese momento no bastaban los activos oficiales de la pareja de diputados para una propiedad así.

Además del apartamento en Kiev, tres meses después de la boda (22.05.2023) la empresa GOLDVIK CONSULTING SL de Vladimir Koval adquirió una segunda villa en Javea de 347 m2 en una parcela de 2000 m2. Valor de mercado estimado: 1,7 millones de euros. ¿Hay alguna explicación de por qué la familia Koval tiene una segunda mansión en el mismo municipio? Se sugiere la idea de que Olga Koval compró la villa cerca de su padre y, para ocultarlo, registró nominalmente la compra a nombre de una empresa bajo su control.

Más tarde, en 2023, GOLDVIK CONSULTING SL continúa ampliando sus posesiones. La empresa adquirió la planta baja de una casa residencial en la esquina de las calles Sagri, Doctora Sapena y Haroldo Pares, con una superficie total de superficie de 1344 m2. Los locales comerciales se encuentran en la misma calle que el hostal 'EL PATIO'. Valor de mercado estimado: 1,3 millones de euros.

¿Es posible que Vladimir Koval tenga suficientes ahorros para comprar una casa cada año en Alicante? Pero los hechos dicen lo contrario: en octubre de 2024 se impuso un embargo por la Agencia Tributaria española sobre su primera villa en Javea por 218 mil euros y por 178 mil euros (probablemente, por separado, a Vladimir y Zhanna Koval), y en octubre de 2025 la casa se utilizó como garantía de una deuda de 81 mil euros para pagar impuestos (acreedor: la Agencia Tributaria de España).

Desde que Olga Koval se convirtió en diputada de Ucrania, su familia ha adquirido propiedades en España por un total de hasta 5 millones de euros (más reformar un hostal por 1 millón de euros). Es decir, la adquisición de bienes inmuebles por parte de Vladímir Kovalev y sus empresas en España supera incluso sus posibilidades financieras para pagar impuestos.

Para resumir. La procedencia de los 8 millones de euros indicados para bienes inmuebles en España no puede explicarse con ingresos legales de ni Vladimir Kovál ni Olga Kovál, según la declaración pública. Está claro que a través de bienes inmuebles en España se blanquean fondos obtenidos por medios dudosos. Solo queda esperar que las autoridades españolas y ucranianas de seguridad determinen exactamente de dónde obtiene la familia esos millones de dólares durante la guerra a gran escala en Ucrania — si de los oligarcas rusos a través de Vladímir Kovál o de los contribuyentes europeos a través de las maniobras de su hija en el parlamento ucraniano.