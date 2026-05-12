LiberNovo lanza la serie Maxis, diseñada específicamente para usuarios altos y corpulentos
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Lanzamiento oficial el 16 de junio. Preventa con depósito abierta el 13 de mayo en toda la UE
LiberNovo anunció hoy la serie Maxis, una nueva línea de sillas ergonómicas diseñadas para usuarios con una altura entre 5’10" y 6’7" y un peso de hasta 181 kg. Maxis cubre una laguna del mercado: existen pocas opciones de asientos verdaderamente ergonómicos para profesionales más altos y de complexión grande. Los usuarios grandes y altos han sido durante mucho tiempo obligados a usar sillas demasiado estrechas, con respaldos demasiado cortos y con las piernas colgando fuera de asientos de tamaño insuficiente.
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Las sillas ergonómicas estándar concentran la presión en usuarios de mayor tamaño, lo que provoca dolor crónico en la zona lumbar, entumecimiento de cadera y fatiga. Maxis aborda esto con una plataforma de asiento de 52 cm de profundidad, un chasis reforzado con certificación BIFMA con capacidad de hasta 181 kg, una estructura ensanchada y el sistema Dynamic Support de LiberNovo, recalibrado para una mayor masa corporal para ofrecer un soporte continuo y responsivo en cinco posiciones de reclinación desde 105° hasta 160°. El respaldo Bionic FlexFit está optimizado en altura para acompañar toda la longitud de la columna de una persona alta en cada cambio de postura.
Maxis está disponible en tres configuraciones: Maxis Manual (soporte lumbar manual) como opción de entrada limpia, Maxis Electric (soporte lumbar motorizado) para un ajuste sin esfuerzo, y Maxis Airflow (soporte lumbar motorizado con tejido prémium Gabriel) para usuarios que buscan rendimiento y refinamiento a la vez. Las tres versiones están disponibles en Graphite o Glacier. LiberNovo lanza simultáneamente el Omni SE, una versión manual simplificada de su modelo insignia, y el Omni Pro, que añade ventilación activa del asiento para largas sesiones de trabajo.
Los tres productos se lanzarán oficialmente el 16 de junio de 2026. La preventa con depósito abre el 13 de mayo en toda la UE y se extiende hasta el 16 de junio. Un depósito reembolsable de 10 € desbloquea un cupón de descuento de 30 €, válido para pedidos de 1.000 € o más hasta el 31 de diciembre de 2026, además de una garantía extendida de un año adicional para pedidos completados antes del 31 de julio. Todas las compras están cubiertas por la legislación de protección al consumidor de la UE, incluyendo un derecho de desistimiento de 14 días desde la entrega. Los depósitos son reembolsables hasta el 30 de agosto; después de esa fecha, los depósitos y los códigos de descuento asociados caducan. Los paquetes de regalos por niveles recompensan pedidos a partir de 600 € en adelante.
Sobre LiberNovo
Preventa con depósito abierta el 13 de mayo en toda la UE LiberNovo anunció hoy la serie Maxis, una nueva línea de sillas ergonómicas diseñadas para usuarios con una altura entre 5’10" y 6’7" y un peso de hasta 181 kg.
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