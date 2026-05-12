FIMUCITÉ presenta en Madrid su 20º aniversario con una gran celebración de la música de cine

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife dio a conocer la semana pasada, en el rooftop del emblemático Hotel Emperador de la Gran Vía madrileña, los principales hitos de su edición del 20º aniversario.

La programación rendirá homenaje a las grandes partituras de la historia del cine y celebrará de forma especial a John Williams y a su magna obra para Star Wars con dos conciertos live-to-picture.

Por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) se presentó oficialmente en Madrid en un acto exclusivo celebrado en el rooftop del Hotel Emperador, en plena Gran Vía. La cita sirvió para dar a conocer algunos de los platos fuertes de su 20ª edición, que conmemorará el aniversario con una gran celebración de la música de cine, recordando las partituras que han marcado la historia del séptimo arte.

La edición del 20º aniversario de FIMUCITÉ se desarrollará del 3 al 19 de julio de 2026 y convertirá de nuevo a Tenerife en epicentro internacional de la música para el cine, un papel que el festival viene reforzando con su proyección exterior y con acciones de presentación en contextos nacionales e internacionales​. Esta edición especial incluirá alfombra roja, reencuentros con el público y propuestas artísticas que pondrán el foco tanto en los grandes clásicos como en la vigencia emocional de las bandas sonoras en la cultura popular.

Durante la presentación en Madrid se subrayó además el homenaje que FIMUCITÉ dedicará a John Williams, figura capital de la música cinematográfica, con especial atención a su trabajo para Star Wars, que protagonizará dos conciertos live-to-picture concebidos como uno de los grandes acontecimientos de esta edición. FIMUCITÉ presentará por primera vez en Canarias el espectáculo 'Star Wars: A New Hope In Concert' los días 17 y 18 de julio en el Auditorio de Tenerife, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretando en directo la legendaria partitura de Williams mientras se proyecta la película original de 1977 —nominada a 10 Óscar y ganadora de la banda sonora—, gracias a una licencia exclusiva de Disney. Estará dirigido por la pionera compositora irlandesa Eímear Noone, primera mujer en dirigir la orquesta de los Premios Óscar en 2020.

El broche de oro al 20º aniversario de FIMUCITÉ llegará el domingo 19 de julio con la FIMUCITÉ 20 Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro — miembro de la Academia de Hollywood — e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir. La clausura ofrecerá un recorrido por partituras oscarizadas de películas como Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T. El Extraterrestre, El Señor de los Anillos, Bailando con lobos, Titanic y Dune, entre otras, en la primera edición con tres conciertos sinfónicos de la OST frente a los dos tradicionales.

Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, destaca que “FIMUCITÉ representa una de las expresiones más sólidas de la estrategia de Tenerife por posicionarse como un destino cultural de referencia internacional. Su 20º aniversario no solo celebra una trayectoria de excelencia, sino también el compromiso de la isla con una oferta turística diversa, innovadora y de alto valor añadido”.

Asimismo, Afonso señala que “la presentación en Madrid refuerza nuestra apuesta por acercar Tenerife a mercados clave a través de propuestas diferenciales como este festival, que combina cultura, creatividad y proyección exterior. FIMUCITÉ es un claro ejemplo de cómo la música y el audiovisual pueden convertirse en motores de atracción turística”.

Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, afirma que “FIMUCITÉ es mucho más que un festival: es una plataforma estratégica que proyecta la imagen de Tenerife a nivel internacional a través de la cultura y la música de cine. En su 20º aniversario, celebramos no solo su consolidación como referente global, sino también su capacidad para conectar con públicos de todo el mundo desde una identidad única.”

Asimismo, subrayó que “la presentación en Madrid responde a nuestro compromiso por seguir ampliando el alcance del festival y reforzar su posicionamiento en mercados clave, acercando Tenerife como destino cultural de primer nivel. Finalmente, añadió que “eventos como FIMUCITÉ generan un impacto muy positivo en la isla, tanto en términos turísticos como en la dinamización económica y cultural, contribuyendo a diversificar nuestra oferta y atraer a un visitante interesado en experiencias de calidad.”

Por su parte, el fundador y director de FIMUCITÉ, Diego Navarro, señaló que “cumplir veinte años es profundamente emocionante y también una gran responsabilidad. Hemos concebido esta edición como una gran celebración colectiva de la música de cine, mirando a las partituras que han acompañado generaciones enteras de espectadores y reivindicando su valor artístico, cultural y emocional. Presentarla por primera vez en Madrid supone además abrir una nueva ventana para compartir la identidad y la ambición internacional del festival”.

Novedades de la programación

Entre las novedades dadas a conocer en Madrid figura el concierto prefestival al aire libre And The Winner is…, que tendrá lugar el sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, con acceso libre. El espectáculo estará a cargo de la Pop Culture Band, formación pop rock residente del festival desde 2014, que ofrecerá dos horas de música con una selección de canciones icónicas, ganadoras o nominadas al Óscar a mejor canción y concebidas para hacer bailar al público sin descanso.

Liderada por Gonzalo de Araoz, la banda interpretará temas asociados a títulos inolvidables como Cazafantasmas, Footloose, Flashdance, Top Gun, Grease, Regreso al futuro, Armageddon o Dirty Dancing. Como broche final, la velada concluirá con una sesión de DJ de NAGOBA, percusionista, compositor y productor musical con una sólida trayectoria en la creación sonora electrónica.

También se anunció el concierto Golden Piano Stories, previsto para el sábado 11 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna. Concebido como una propuesta íntima y singular, este concierto de apertura de FIMUCITÉ 20 estará protagonizado por uno de los mejores pianistas de su generación, el polaco Aleksander Dębicz, quien estrenará mundialmente una cuidada selección de arreglos exclusivos de bandas sonoras oscarizadas.

En el escenario del Teatro Leal sonarán obras vinculadas a títulos como Pinocchio, Mary Poppins, El puente sobre el río Kwai, Exodus, Tiburón, La Profecía, The Brutalist y la banda sonora ganadora del Óscar este año, Pecadores (Sinners), compuesta por Ludwig Göransson.

John Williams Reimagined

Otra de las grandes citas del programa será John Williams Reimagined, que se estrenará por primera vez en España el jueves 16 de julio en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y que volverá a ofrecerse el sábado 18 de julio en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. El concierto, producido por Robert Townson, propone un recorrido único por el universo musical de John Williams, combinando algunas de sus partituras más reconocidas con otras joyas menos frecuentes en directo.

Con arreglos especiales del pianista italiano Simone Pedroni, interpretados por él mismo, y junto a la flautista Sara Andon y la chelista Cécilia Tsan, el formato de trío se verá enriquecido por las narraciones de Townson. El programa recorrerá músicas de películas como La guerra de las galaxias, La lista de Schindler, Memorias de una geisha, Un horizonte muy lejano, Harry Potter o Capitán Garfio, en una propuesta que cuenta con la aprobación del propio John Williams.

Entre los invitados al festival estará además el maestro Stephen Warbeck, ganador del Oscar por Shakespeare in Love, quien regresa a FIMUCITÉ quince años después de su participación en la quinta edición del certamen. En breve el festival anunciará más novedades.

Apoyos institucionales

Para celebrar a lo grande su 20ª edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cuenta con el apoyo como máximo patrocinador de Turismo de Tenerife, por parte del Cabildo de Tenerife, que también respalda el proyecto a través del área de Cultura. Asimismo, patrocinan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, con la implicación además de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Auditorio de Tenerife y otros colaboradores públicos y privados

