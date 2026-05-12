´No necesitas arreglarte´; una mirada honesta al agotamiento emocional de nuestra generación

CÍRCULO ROJO. Con No necesitas arreglarte, el psicólogo José Jaime Pascual Piqueres ofrece una obra profundamente humana y necesaria sobre el cansancio emocional contemporáneo. Lejos de las fórmulas rápidas y los discursos de superación constante, este libro propone una reflexión serena y honesta sobre la presión invisible que muchas personas sostienen cada día.

Aunque lleva años escribiendo y observando el comportamiento humano desde su experiencia profesional como psicólogo sanitario, el autor explica que este libro comenzó mucho antes de sentarse frente al ordenador. Nació de escuchar una y otra vez el mismo agotamiento silencioso en personas aparentemente fuertes y funcionales que viven creyendo que algo en ellas está mal. La obra tomó forma a lo largo de aproximadamente un año, aunque en realidad es el resultado de años de observación y reflexión sobre un malestar generacional que se ha vuelto casi epidémico.

Lo que más destaca de No necesitas arreglarte es que cuestiona directamente el discurso dominante de la autoexigencia y la optimización constante. En una sociedad donde parece obligatorio mejorar continuamente —más hábitos, más productividad, más trabajo interior—, José Jaime Pascual plantea una idea incómoda pero liberadora: quizá el problema no sea la falta de esfuerzo personal, sino el exceso de exigencia. El libro invita al lector a dejar de tratarse como un proyecto defectuoso que necesita ser corregido constantemente. Y, precisamente por eso, se convierte en una propuesta profundamente contracultural.

La obra está dirigida especialmente a esas personas que “pueden con todo”: responsables, disponibles, resolutivas y aparentemente fuertes, pero internamente agotadas. A quienes sostienen mucho más de lo que muestran y han normalizado vivir cansados. No es un libro pensado para quien busca recetas rápidas de felicidad, sino para quienes empiezan a sospechar que el ritmo de vida que llevan tiene un coste emocional demasiado alto.

La inspiración para escribirlo surgió al observar un patrón repetido en consulta: personas brillantes y capaces convencidas de que algo estaba roto en ellas, cuando en realidad estaban exhaustas de sostener demasiada presión durante demasiado tiempo. El autor también sintió preocupación por cómo parte de la industria de la autoayuda ha terminado convirtiendo el bienestar en otra forma de rendimiento. Incluso sanar parece haberse transformado en una meta competitiva. Frente a ello, quiso escribir un libro que no añadiera más presión, sino que ofreciera alivio y espacio interno.

El lector encontrará en esta obra algo poco habitual: un libro que no le exige nada. No hay listas de hábitos milagrosos, retos de treinta días ni promesas de transformación espectacular. Lo que ofrece es una confrontación sincera con temas tan actuales como el agotamiento emocional, la culpa por descansar, la tensión constante, la sobrecarga mental o la soledad de quienes siempre parecen poder con todo.

A través de capítulos breves, reflexivos y profundamente cercanos, No necesitas arreglarte acompaña al lector hacia una idea poderosa: tal vez no esté roto, sino simplemente exhausto de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Más que una guía para cambiar, es una invitación a escucharse, dejar de exigirse constantemente y recuperar un espacio interno desde el que volver a uno mismo.

AUTOR José Jaime Pascual Piqueres, psicólogo y miembro de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, publica a los 50 años su primer libro, un viaje hacia el descanso emocional. Testigo del cansancio invisible que muchos llevan consigo, escribe para acompañar a quienes están hartos de sostenerlo todo y de exigirse sin pausa. Este libro no promete cambiarte: propone dejar de intentarlo y, simplemente, empezar a vivir.

SINOPSIS No necesitas arreglarte. Necesitas dejar de vivir como si estuvieras roto.

Si estás cansado de intentarlo todo y sentir que nada es suficiente, este libro es para ti.

Si has leído, trabajado en ti, entendido tus patrones… y, aun así, sigues agotado, sobrepensando, sosteniendo más de lo que puedes, este libro es para ti.

No estás fallando. Estás cansado.

Cansado de exigirte incluso para estar bien. De vivir en modo resistencia. De dar más de lo que tienes. De no permitirte parar.

Este libro rompe con la idea de que necesitas mejorar para estar en paz. Aquí no hay métodos, ni rutinas, ni promesas vacías. Hay algo más incómodo, pero también más liberador: la posibilidad de dejar de exigirte y empezar a habitarte.

No para convertirte en otra persona, sino para dejar de llegar tarde a ti.

No necesitas arreglarte. Necesitas descansar de intentarlo.

Y, desde ahí, quizá por primera vez, empezar a vivir de verdad.

