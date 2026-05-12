Las ferias del queso, escaparate clave para impulsar el producto local

Una apuesta estratégica por el desarrollo local.

El municipio merindense de Villalba de Losa acogerá los próximos días 15, 16 y 17 de mayo la I Feria del Queso, un evento que reunirá a 20 queserías procedentes de distintos territorios, ofreciendo una amplia muestra de la riqueza y diversidad del panorama quesero nacional.

Esta primera edición nace con vocación de continuidad y como reflejo del firme compromiso del municipio con el desarrollo local a través de la cultura quesera. La feria coincide, además, con un hito importante para la localidad: su próxima incorporación a la Asociación Ruta Europea del Queso, una red que promueve el queso como elemento dinamizador del territorio, la economía y la identidad cultural.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán descubrir y degustar quesos procedentes de diferentes denominaciones y zonas productoras, como Quesos de Burgos, Idiazabal, Torta del Casar, Zamorano, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa, Manchego, Castellano, de cabra Payoya, Sierra de Málaga, Acehúche, Tentudía, Huesca, Ourense, entre otras. Esta diversidad convierte la feria en una oportunidad única para conocer el patrimonio quesero en un solo espacio.

La I Feria del Queso de Villalba de Losa no solo será un escaparate gastronómico, sino también un punto de encuentro para productores, profesionales y público general, fomentando el consumo de proximidad, la sostenibilidad y la valorización del medio rural.

Con esta iniciativa, Villalba de Losa se posiciona como un nuevo referente dentro del mapa quesero, apostando por el queso no solo como producto, sino como motor de desarrollo económico, social y cultural.

