´La Rosa Durmiente Del Nilo´, la nueva novela de Carlos Rivero que entrelaza misterio y superación

CÍRCULO ROJO - La búsqueda de la felicidad eterna, el misterio de la civilización egipcia y la pasión por las rosas son los pilares de La Rosa Durmiente del Nilo, la nueva obra de Carlos Rivero. Publicada por Editorial Círculo Rojo, la novela propone una aventura donde ciencia y mitología se fusionan en torno a la creación de la rosa perfecta, convirtiéndose en una metáfora sobre los sueños, la perseverancia y la superación personal.

Carlos Rivero, que lleva más de diez años escribiendo novelas y es autor de títulos como Agláope y La Carta, explica que el proceso de creación de esta obra se prolongó durante aproximadamente un año y medio. Un tiempo en el que desarrolló una historia inspirada tanto en su pasión por los viajes como en su dedicación al mundo de las rosas, afición a la que dedica gran parte de su tiempo creando nuevas variedades y participando en concursos especializados.

Ambientada en Egipto, país que el autor ha visitado en tres ocasiones, la novela transporta al lector a un universo lleno de aventuras, enigmas y referencias a la egiptología. Rivero asegura que sus viajes han sido siempre una fuente constante de inspiración literaria, del mismo modo que ocurrió anteriormente con Agláope, situada en Madrid, o La Carta, desarrollada en La Habana.

Uno de los elementos más destacados de La Rosa Durmiente del Nilo es la combinación entre ciencia y mitología para construir una auténtica fábula contemporánea. A través de la figura de un creador de rosas obsesionado con alcanzar la perfección, el autor desarrolla una alegoría sobre la búsqueda de la felicidad y la necesidad de perseguir los sueños incluso frente a las dificultades.

La obra está dirigida a lectores amantes de las aventuras, el misterio, la egiptología y, por supuesto, las rosas. También a todas aquellas personas que luchan diariamente por alcanzar sus metas y se niegan a rendirse. Según el autor, los personajes han sido construidos desde una gran cercanía emocional para que cualquier lector pueda verse reflejado en ellos y compartir sus aspiraciones, miedos y deseos.

En La Rosa Durmiente del Nilo, el lector encontrará una historia cargada de simbolismo y emoción, donde cada personaje representa la capacidad humana de reinventarse y seguir adelante. La novela plantea una reflexión sobre la superación constante y la importancia de mantener vivos los sueños, todo ello envuelto en una narrativa dinámica y evocadora.

Con esta nueva publicación, Carlos Rivero consolida una trayectoria literaria marcada por la imaginación, los escenarios internacionales y la combinación de elementos fantásticos y emocionales, ofreciendo una obra que conecta aventura, sensibilidad y reflexión personal.

AUTOR Carlos Rivero nace en la antigua ciudad romana de Baetulo, hoy Badalona, cerca del Mediterráneo, que es una constante fuente de inspiración en sus obras.

Lector empedernido desde pequeño, se ha nutrido de múltiples autores y de diversos temas, tanto clásicos como modernos.

Apasionado de los viajes, los relatos que escribe están llenos de referencias a los paisajes y personajes que va encontrando en su constante peregrinación por diferentes partes del mundo.

Pablo Vetti es el personaje principal de su primera novela Agláope, editada en 2016, donde se enfrenta a la decisión más dura de su vida al tener que decidir si amar a una persona o a una sirena. Vetti repite en su segunda obra La carta, escrita en 2020, donde esta vez nos descubre un mundo fascinante en la hermosa ciudad de La Habana.

La pasión por las rosas le ha llevado a ser jurado en concursos internacionales y ganador de premios, presentando sus propias creaciones.

SINOPSIS En un reino olvidado, a orillas del Nilo, una joven llamada Dilia guarda el secreto de una flor imposible. En su mundo, la belleza es poder, pero también condena. Siglos después, Julen, un investigador vasco marcado por la pérdida y la ambición, se obsesiona con crear la rosa perfecta: una que no se marchite, que lo sobreviva todo… incluso a sí mismo.

Entre leyenda y laboratorio, esta novela entrelaza el mito de una flor ancestral con la ciencia más puntera. Una historia que viaja del Egipto antiguo al presente, cruzando el tiempo con una pregunta que sigue sin respuesta: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por lo eterno?

La rosa durmiente del Nilo no es solo una aventura ni solo una fábula: es una búsqueda. Por la belleza, por el sentido, por algo que dure más que nosotros.

