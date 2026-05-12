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Take Fruit une fruta fresca, sostenibilidad y bienestar laboral en empresas y oficinas

Emprendedores de Hoy
martes, 12 de mayo de 2026, 21:26 h (CET)

Las pausas en la oficina han empezado a cambiar de forma silenciosa. Frente a los tentempiés ultraprocesados y las rutinas aceleradas, cada vez más compañías incorporan propuestas que favorecen el bienestar de los equipos sin alterar la dinámica laboral.


La alimentación saludable gana espacio en despachos, salas comunes y reuniones corporativas, convirtiéndose en parte de la cultura empresarial. En esa línea, Take Fruit desarrolla un servicio de fruta para empresas y oficinas basado en productos frescos de temporada, soluciones personalizadas y una apuesta constante por la sostenibilidad, adaptándose a organizaciones de distintos tamaños y sectores en toda España.


Mucho más que una cesta de fruta en la oficina

La propuesta de Take Fruit parte de una idea sencilla: facilitar hábitos saludables durante la jornada laboral mediante productos frescos y servicios adaptados a cada empresa. La compañía trabaja con fruta de temporada y proveedores regionales y nacionales, priorizando siempre la proximidad y el producto KM0 como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el apoyo al comercio local.


Además de las clásicas cestas de fruta fresca, la empresa incorpora alternativas pensadas para distintos formatos de consumo dentro de la oficina, como fruta cortada y envasada, snacks saludables, frutos secos, zumos naturales, smoothies, desayunos corporativos o almuerzos equilibrados. Todo ello se adapta a la frecuencia, tamaño y necesidades específicas de cada organización.


La flexibilidad también forma parte del servicio. Take Fruit realiza entregas periódicas y propuestas puntuales para reuniones, celebraciones corporativas o eventos internos, manteniendo siempre una presentación cuidada y una logística adaptada a cada cliente.


Bienestar laboral con una mirada sostenible y social

La filosofía de Take Fruit combina alimentación saludable, sostenibilidad y bienestar corporativo bajo un modelo integral. La empresa aplica políticas de economía circular basadas en las 7R y utiliza materiales reciclados en distintos elementos de su servicio. A ello se suma una acción medioambiental concreta: la plantación de un árbol por cada empresa cliente recurrente, en colaboración con Bosquia.


La compañía también desarrolla programas orientados al bienestar físico, emocional y social dentro de las organizaciones. A través de colaboraciones especializadas, ofrece actividades como jornadas de teambuilding, outdoor training, brunch saludables, family days o retos vinculados a hábitos de vida saludables.


La propuesta de fruta para empresas y oficinas se complementa además con opciones de catering saludable y regalos corporativos personalizados, diseñados para empresas que buscan incorporar bienestar y sostenibilidad en diferentes momentos de su actividad diaria.


Con un servicio disponible en toda España y soluciones adaptadas a cada necesidad, Take Fruit continúa reforzando una manera distinta de entender la alimentación dentro de las empresas, donde salud, compromiso social y sostenibilidad avanzan en la misma dirección.


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