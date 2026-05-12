Aracena muestra en Madrid todos sus encantos como destino turístico de referencia

La localidad onubense, representada por su alcalde Manuel Guerra, ha descubierto su tierra a los principales medios de comunicación de la capital, haciendo hincapié en su patrimonio histórico, sus tesoros naturales como la Gruta de las Maravillas, y su gastronomía, como socio fundador de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

Aracena ha llegado a Madrid para presentarse como un destino disfrutable todo el año. Un lugar donde cada estación del año ofrece infinidad de planes, rincones y momentos que permiten disfrutar de uno de los pueblos más bellos de la provincia de Huelva. Como parte fundamental del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, este enclave ofrece rutas de senderismo, cocina serrana de calidad y un entorno privilegiado para disfrutar de todo ello pensando en todo tipo de público. Una localidad para recorrer despacio, para perderse por su casco histórico, visitar sus iglesias y museos, para terminar la visita en su castillo de origen árabe. Aunque es bajo esta fortificación donde se esconde un tesoro.

Sin duda, el atractivo que más demanda el visitante en Aracena es la Gruta de las Maravillas. Situada en pleno casco urbano, la riqueza y variedad de formaciones que se contemplan en su recorrido de 1.200 metros la convierten en una de las cuevas turísticas más visitadas de España, siendo, además, una de las pioneras de este tipo de turismo en Europa. Manuel Guerra destacó la gran extensión de sus lagos, la abundancia y variedad de formaciones, y la longitud de su desarrollo hacen de este complejo subterráneo un conjunto de gran belleza y vistosidad y es, por ello, un lugar especialmente atractivo desde el punto de vista turístico.

El otro gran punto fuerte de Aracena es su gastronomía. Socio fundador de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, Aracena representa el gran potencial culinario que tiene el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con sus carnes de caza, sus quesos, setas, y el mundialmente conocido jamón de DOP Juabugo. Argumentos todos ellos para poner este destino, junto a sus recetas tradicionales a la vanguardia de la gastronomía de este país.

