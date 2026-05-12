Manuel Crisanto retrata el impacto de las adicciones en ´La vida en juego´, una obra basada en experiencias reales

CÍRCULO ROJO. El escritor debutante Manuel Crisanto presenta La vida en juego, una obra inspirada en hechos reales que aborda de forma directa el impacto de las adicciones, las emociones y las decisiones que pueden marcar el rumbo de una vida. El autor ha dedicado un año y cuatro meses a la escritura de este libro, el primero de su trayectoria literaria.

La novela nace de una experiencia profundamente personal. Crisanto explica que comenzó a escribir tras finalizar una terapia, con la intención de liberar todo aquello que llevaba dentro y, al mismo tiempo, concienciar sobre el peligro cercano que representan las adicciones. Para ello, se ha inspirado tanto en sus propias vivencias como en las historias de otras personas que conoció durante el proceso de recuperación.

La vida en juego pone el foco en personajes y situaciones reales, mostrando desde dentro las consecuencias emocionales y personales que puede generar una adicción. La obra refleja las dificultades, errores y luchas diarias de quienes intentan salir adelante, así como la importancia del entorno familiar y social en esos procesos. El autor también subraya cómo la soledad o la falta de comprensión pueden llegar a destruir a una persona.

Dirigido a jóvenes y adultos, el libro busca conectar especialmente con quienes atraviesan problemas relacionados con cualquier tipo de adicción, aunque también interpela a familiares, amigos y personas cercanas que hayan convivido con este tipo de situaciones.

A través de una narrativa sincera y emocional, Manuel Crisanto propone una historia que invita a la reflexión y que pretende generar conciencia sobre una realidad presente en la sociedad actual. Según el autor, el lector encontrará una obra cargada de sentimiento, con historias humanas contadas desde la experiencia y alejadas de cualquier idealización.

Con La vida en juego, Crisanto debuta en el panorama literario con una propuesta centrada en la verdad emocional, la superación personal y la visibilización de una problemática que afecta a miles de personas.

AUTOR Apasionado por las historias que nacen de la vida cotidiana, Manuel compagina su vida profesional con su interés por la psicología y el comportamiento humano. La vida en juego nace de la necesidad de dar voz a historias reales que muchas veces permanecen ocultas. A través de sus personajes, el autor invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, la importancia de pedir ayuda y la esperanza de reconstruirse incluso después de tocar fondo.

SINOPSIS Manuel Crisanto (La Murada, Orihuela) es autor de La vida en juego, una obra intensa y profundamente humana que aborda el mundo de las adicciones desde una mirada cercana y realista.

¿Cuántas vidas aparentemente normales esconden una lucha silenciosa contra las adicciones?

La vida en juego es una historia intensa y profundamente humana sobre la fragilidad del ser humano, el peso de las segundas oportunidades y la valentía de pedir ayuda cuando todo parece perdido.

Una novela que nos recuerda que cualquiera puede caer… y que, incluso después de tocar fondo, siempre existe un camino para volver a levantarse.

