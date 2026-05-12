Sin Control celebra siete años de crecimiento y expansión en televisión nacional e internacional
Más de 900 programas emitidos, nuevos canales, expansión internacional y una comunidad fiel que sigue creciendo.
El programa televisivo “Sin Control”, dirigido y presentado por Elena Batista, celebra su séptimo aniversario consolidándose como uno de los formatos de entretenimiento y magazine más auténticos, dinámicos y cercanos del panorama audiovisual actual.
Lo que comenzó hace siete años como un proyecto radiofónico lleno de ilusión y personalidad, dio rápidamente el salto a la televisión, creciendo temporada tras temporada y conquistando nuevas audiencias. Tras sus inicios en radio, “Sin Control” pasó a emitirse en cadenas como Teve.cat, siendo el programa que inauguró la nueva cadena, después de añadió al canal Verdi Classics y Canal 4, hasta dar el gran salto en la actualidad formando parte de la plataforma JRIS, donde el programa se emite los Lunes a las 15:00h (hora española) a nivel nacional e internacional.
El crecimiento del programa no se ha detenido, ya que desde el 11 de mayo, “Sin Control” amplió todavía más su alcance pudiéndose ver también a través de DIGI, Orange y Tivify, reforzando así su presencia en nuevos hogares y consolidando su expansión televisiva. Además Grupo Cadena Media ha apostado muy fuerte por el magazine, ofreciéndole la emisión en más de 150 cadenas autonómicas.
Con más de 900 programas realizados, “Sin Control” se ha convertido en un espacio referente donde conviven entrevistas, actualidad, psicología, misterio, cultura, cine, turismo, salud y entretenimiento, siempre con un estilo directo, natural y sin filtros.
Gran parte de su esencia reside en el equipo humano que lo acompaña. Algunos colaboradores continúan desde aquella primera etapa en radio, formando parte de la historia y evolución del formato, mientras nuevas voces y talentos se incorporan con fuerza para aportar frescura, nuevas secciones y contenidos innovadores junto a Elena Batista.
“Sin Control” no solo ha sabido mantenerse durante siete años, sino evolucionar constantemente, creando nuevas propuestas y adaptándose a una audiencia que cada día exige contenidos más reales, cercanos y humanos.
Además del crecimiento televisivo, el universo “Sin Control” continúa expandiéndose con el éxito de “Sin Control Magazine TV”, la revista mensual vinculada al programa, que sigue aumentando su número de suscriptores y lectores mes tras mes. Un proyecto editorial moderno y visual que conecta televisión, cultura, entretenimiento y actualidad, reforzando todavía más la marca “Sin Control”.
Detrás de todo este crecimiento se encuentra la visión, constancia y personalidad de Elena Batista, comunicadora, productora , creadora de formatos que ha conseguido convertir “Sin Control” en mucho más que un programa: una marca audiovisual en plena expansión y desde principios de este año Miembro Académico de la Academia de las Ciencias y las Arte de Televisión.
Con siete años de trayectoria, cientos de invitados, miles de espectadores y nuevos retos por delante, “Sin Control” demuestra que sigue más vivo que nunca.
Porque cuando un proyecto nace con pasión… no tiene límites.
