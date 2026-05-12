Tranquilidad estas vacaciones con una alarma en el hogar

Sol, calor y ganas de descansar de la rutina. Estos son los ingredientes necesarios para disfrutar de unas merecidas y ansiadas vacaciones. Es el momento de empezar a planificar cuáles serán los destinos que se visitarán este año y ver de qué manera se puede disfrutar de ello. Cuando la gente se va de vacaciones, por norma general, no piensa en aspectos tan importantes como el hecho de incluir alarmas para casa. Se trata de la mejor época para que los ladrones “trabajen”, por lo que en este artículo se dan los tips que se necesitan para evitar sustos al volver de viaje.

Seguridad, protección y disuasión Irse de vacaciones es uno de los mejores placeres que hay durante el año. Tras largos meses de intenso trabajo, llega el momento de solicitar las vacaciones para reservar los viajes de ensueño. Sin embargo, existen algunos aspectos que tomar en cuenta antes de coger el medio de transporte para poner rumbo hacia el destino.

Las ventajas que conllevar colocar una alarma para casa como las de ADT son muy variadas y recomendables y es el primer aspecto a tener en cuenta. La primera de ellas y más evidente es la seguridad en el hogar, puesto que la tecnología, cámara y sensores de movimiento propician que las personas puedan sentirse mucho más seguras dentro de su casa y al marcharse.

No solo se trata prevenir robos, sino de disuadir a los ladrones, que observarán que en una casa vigilada con cámaras de seguridad es más complicado acceder. Otra de las ventajas es que las cámaras graban 24/7 para que se reciban señales inmediatas en cualquier momento. Sin embargo, no hay que preocuparse por la privacidad, ya que las imágenes tomadas por el sistema de seguridad solo serán consultadas por ADT para verificar si realmente hay una situación de peligro al producirse el salto de alarma. Y no se refiere únicamente a robos, sino también a otros fallos en sistemas eléctricos que podrían provocar un accidente.

Además de ello, se ofrecen opciones de monitoreo en remoto en caso de que las vacaciones sean por muchos días y a destinos muy largos. Esta es una de las razones más convenientes para apostar por una alarma para casa, puesto que dará tranquilidad y permite disfrutar mucho más del viaje.

Tips para evitar que los ladrones sepan que pueden entrar en casa en vacaciones Una vez se conoce cuál es el método más eficaz para evitar que los robos estropeen los días de vacaciones, llega el momento de adentrarse en qué motivos evitan en gran medida que los ladrones entren a casa. En este caso, se habla de las redes sociales, utilizadas por gran cantidad de personas para compartir distintos aspectos de su día a día.

En términos de seguridad, son un escaparate para los ladrones, que observan tras una pantalla cada movimiento de los usuarios. Dicha información la guardan para determinar a quién robar y cuándo podrán hacerlo. En muchas ocasiones, las personas no son conscientes de qué publican en redes sociales y dicha información vuela hacía gran cantidad de personas.

Los planes de viaje se debe evitar compartirlos. Compartir fotos con cuenta atrás de cuándo empieza el viaje podría poner en alerta a los ladrones. Si son conscientes de cuántas personas viajarán y si se queda la casa sola, es muy probable que acudan a “trabajar”.

Igualmente, durante las vacaciones, se puede procurar no publicar imágenes del viaje, aunque cueste no hacerlo. La ubicación es una de las funcionalidades más utilizadas y los ladrones la pueden utilizar para allanar el terreno hacia el robo.

Sin embargo, antes de todo esto también es preferible no optar por la ostentación en redes sociales. Si se observa que se acude a restaurantes caros, se viste con ropa de marca y se presume de viaje, se dará la evidencia de que se goza de poder adquisitivo. Los ladrones siempre preferirán acudir al hogar de una persona que tenga dinero, a otra en la que no hayan obtenido ninguna pista.

La información financiera también es preferible no publicarla. El más mínimo detalle servirá para que los ladrones conozcan si hay o no dinero. Publicar que se ha ganado un premio en algún sorteo, que se ha cobrado la paga extra o que se ha recibido una herencia no sirve de nada. Todo ello únicamente importará a los usuarios que están escondidos tras una pantalla para actuar en el momento sea posible.

Con todos estos tips y teniendo muy en cuenta cuáles son las ventajas que tiene colocar una alarma para casa, es el momento de poner la teoría en práctica y disfrutar de unos merecidos días de descanso con la tranquilidad de que el hogar estará en perfectas condiciones. Ahora es el turno de planificar el viaje y prepararse para hacer la maleta en la que se pueden depositar no solo las ilusiones, sino también la calma.

