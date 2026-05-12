La IA redefine la modernización de aplicaciones legacy

SOAINT impulsa un modelo de evolución progresiva para ayudar a las organizaciones a transformar sistemas críticos sin interrumpir la operación.

Madrid, 12 de mayo | Durante años, muchas organizaciones han convivido con una contradicción difícil de resolver: mantener funcionando aplicaciones críticas desarrolladas hace décadas mientras intentan avanzar hacia modelos más ágiles, automatizados y preparados para la inteligencia artificial.

El problema es especialmente visible en sectores como banca, seguros, industria o administración pública, donde gran parte de la operativa diaria continúa dependiendo de entornos legacy y arquitecturas difíciles de evolucionar. Sistemas robustos, pero cada vez más complejos de mantener, integrar y escalar.

En este contexto, la inteligencia artificial está empezando a cambiar el enfoque tradicional de modernización tecnológica. Ya no se trata únicamente de migrar plataformas o actualizar versiones, sino de acelerar tareas que históricamente requerían grandes volúmenes de tiempo y esfuerzo técnico: análisis de código, documentación funcional, pruebas, identificación de dependencias o generación de integraciones.

Con esta visión, SOAINT ha reforzado su propuesta de modernización de aplicaciones impulsada por IA, orientada a ayudar a las organizaciones a evolucionar aplicaciones críticas de forma progresiva y sin comprometer la continuidad operativa.

Del “big bang” a la modernización progresiva Durante años, buena parte de los proyectos de transformación tecnológica se plantearon como procesos de sustitución completos: migraciones masivas, reescritura de aplicaciones o cambios integrales de plataforma.

Sin embargo, la realidad operativa de muchas compañías ha terminado demostrando que ese enfoque no siempre es viable. El riesgo de impacto sobre el negocio, la dependencia de sistemas core y la complejidad de integración han llevado a muchas organizaciones a optar por estrategias más graduales y controladas.

Precisamente ahí es donde la IA empieza a jugar un papel diferencial.

El framework de modernización de SOAINT incorpora capacidades orientadas a automatizar parte del trabajo técnico asociado a la evolución de aplicaciones legacy, incluyendo entornos COBOL o AS400. Además, la propuesta combina automatización, prácticas DevSecOps e interoperabilidad para acelerar la modernización sin necesidad de romper con la arquitectura existente desde el primer momento. El objetivo no es rehacer todo de cero, sino evolucionar de manera controlada aquello que genera más fricción operativa o limita la capacidad de crecimiento del negocio.

La IA entra en el ciclo de vida del software Uno de los principales cambios que está introduciendo la inteligencia artificial es su capacidad para integrarse directamente dentro del ciclo de desarrollo.

Desde la generación automática de documentación técnica hasta la creación de pruebas integradas en pipelines CI/CD, las nuevas capacidades de IA están permitiendo reducir tareas manuales y acelerar procesos que antes podían prolongarse durante semanas o meses.

A esto se suma la posibilidad de analizar grandes volúmenes de código heredado para detectar dependencias, vulnerabilidades o posibles impactos antes de ejecutar cambios sobre aplicaciones críticas.

La tendencia responde a una necesidad cada vez más extendida en el mercado: modernizar aplicaciones sin frenar la operación diaria y sin aumentar todavía más la complejidad tecnológica.

Aplicaciones preparadas para entornos híbridos y distribuidos La evolución hacia arquitecturas híbridas, microservicios y modelos cloud-native está obligando también a replantear cómo se conectan las aplicaciones entre sí.

En este escenario, la interoperabilidad se ha convertido en uno de los principales retos para las grandes organizaciones. APIs, integraciones y automatización empiezan a ser tan importantes como el propio desarrollo de software.

Aquí, el enfoque de SOAINT prioriza la continuidad operativa, la reducción de fricción entre equipos y la capacidad de evolución tecnológica sin depender de transformaciones traumáticas.

Sobre SOAINT

En SOAINT llevan más de 18 años impulsando la transformación digital de empresas en todo el mundo. Más que una empresa de TI y consultoría, son el aliado estratégico que convierte los desafíos tecnológicos en oportunidades de crecimiento.

Están presentes en 9 países (Perú, Chile, México, Colombia, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y España) y contamos con más de 800 colaboradores, para combinar conocimiento global con soporte local y ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y escalables. Su portafolio de servicios incluye: Data & Inteligencia Artificial, Arquitectura Empresarial, Hiperautomatización, Modernización de Aplicaciones e Interoperabilidad.

Con el propósito de “Acercar el futuro al presente a través de las personas y la tecnología”, se unen a sus clientes ofreciendo una combinación de orden, seguridad y rigor junto a innovación y creatividad, desafiando el estatus quo.

Además, en SOAINT apuestan por la calidad y cuentan con certificaciones como ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001. Hoy, SOAINT es una sola fuerza, un solo equipo, un solo SOAINT, listo para liderar la próxima era de la transformación digital.

