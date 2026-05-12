Berga Resort, el camping de montaña cerca de Barcelona donde el tiempo va más despacio

El turismo de naturaleza sigue ganando protagonismo entre quienes buscan desconectar de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad. La combinación de bienestar, actividades al aire libre y alojamientos preparados para todas las épocas del año ha impulsado nuevas formas de viajar más pausadas y conectadas con el entorno natural.

En pleno Berguedà, Berga Resort se ha consolidado como un camping de montaña cerca de Barcelona que reúne deporte, descanso y experiencias familiares en un mismo espacio. Su propuesta combina alojamiento, ocio, gastronomía y relax a solo una hora de la capital catalana, rodeado de montañas, rutas y paisajes emblemáticos.

Entre piscinas climatizadas, montaña y escapadas para todo el año Berga Resort ha desarrollado una propuesta pensada para disfrutar de la montaña durante cualquier estación. El complejo cuenta con piscinas cubiertas climatizadas, gimnasio, actividades dirigidas, zonas deportivas y diferentes modalidades de alojamiento, desde bungalows hasta mobil-homes adaptados a familias, parejas y grupos.

Entre sus propuestas más destacadas figura el Pack Parejas, que incluye estancia en mobil-home, acceso al circuito de aguas, masaje y entrada diaria a las piscinas climatizadas. La experiencia se complementa con los servicios de SPAZIO NYXPERT y la oferta gastronómica de Cal Travé, restaurante con productos de proximidad y servicio de cafetería y take away.

“Berga Resort nació con la idea de ofrecer mucho más que unas vacaciones; la experiencia busca combinar descanso, naturaleza y bienestar durante todo el año”, señalan desde la dirección del complejo.

Además, la apertura de las piscinas exteriores a partir de junio amplía la oferta de ocio acuático en plena temporada de verano.

Dormir junto al Pirineo y descubrir el ritmo natural del Berguedà Ubicado en el corazón de la comarca, Berga Resort permite acceder fácilmente a rutas de senderismo, ciclismo, deportes de aventura y espacios naturales como el parque natural Cadí-Moixeró. La zona también reúne atractivos culturales y patrimoniales como las colonias textiles del Llobregat, las minas de Cercs o el legado modernista vinculado a Gaudí.

La propuesta de camping de montaña cerca de Barcelona se completa con una amplia oferta de parcelas para corta estancia y temporada, incluyendo opciones Standard, Plus y Lujo, además de espacios habilitados para módulos y caravanas. Las parcelas incorporan distintos servicios y niveles de confort, con alternativas que disponen de sanitario privado, conexión eléctrica, wifi y vistas al Pirineo catalán.

El complejo también ofrece mobil-homes y bungalows totalmente equipados, adaptados a diferentes capacidades y pensados para disfrutar de estancias durante cualquier época del año.

A ello se suma un modelo turístico centrado en la sostenibilidad, mediante acciones de reciclaje, consumo responsable y colaboración con el comercio local. Berga Resort forma parte además del certificado Biosphere y mantiene políticas enfocadas en la preservación del entorno natural y el turismo responsable.

Tras 39 años de trayectoria, Berga Resort continúa reforzando una forma de viajar ligada a la tranquilidad, el aire libre y la desconexión, manteniendo una oferta que combina comodidad, naturaleza y actividades para todas las edades.

