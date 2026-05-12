Doctrina Qualitas entrega los Premios Satisfacción 2026 a proyectos educativos y de innovación académica
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Los Premios Satisfacción 2026 han finalizado. Al igual que en anteriores ocasiones, se ha procedido a evaluar la actividad educativa, el compromiso e involucración con nuevas tendencias y metodologías, así como la repercusión positiva para alumnos y profesionales de la actividad desarrollada
Un año más, el Grupo Doctrina Qualitas ha seleccionado varios de los mejores proyectos educativos para otorgar su "Premio Satisfacción". En esta ocasión, se ha tratado de definir tres tipologías diferentes de organización y tres apuestas muy diferenciadas entre sí. A pesar de tanta variedad, los tres premiados están estrechamente relacionados con la mejora de la calidad en la educación y los tres tienen su actividad globalizada.
Los proyectos premiados han sido:
Estas tres organizaciones representan ejemplos de compromiso con la mejora de la educación a través de proyectos muy diferentes pero complementarios: un centro especializado, una universidad y una asociación profesional. Estas tres organizaciones, de modo genérico, se han retroalimentado la una de la otra y sus sinergias han cimentado el progreso social y educativo desde hace muchos años. Las universidades han sido el paraguas de academias y centros privados y, estos, han trabajado de la mano de asociaciones profesionales para acercar, en la medida de lo posible, la realidad laboral al ámbito académico. Doctrina Qualitas ha querido resaltar esta interrelación con los tres premiados de este año 2026.
Con esta distinción, AICC mantendrá automáticamente otro año más su Sello de Calidad Educativa EQS al haberse contrastado su calidad sostenida. Del mismo modo, al haber demostrado su mejora constante en la incorporación de nuevos alumnos internacionales (especialmente de Latinoamérica), el premio también les aportará el acceso directo a 100 plazas para formaciones transversales becadas al 100 %. Estas becas, que Doctrina Qualitas gestiona junto con la Embajada de Colombia en Madrid, son fundamentales para que peritos judiciales o criminalistas mejoren su desempeño diario.
La asociación INTEDUA ha obtenido la obra en hierro forjado realizada por el artista Joaquín Bembibre y ha logrado que todos sus ponentes disfruten de una acreditación como "ponentes excelentes". Esta es otorgada por Doctrina Qualitas dentro del "Programa Miguel de Unamuno", destacando su capacidad de oratoria y su compromiso con el desarrollo de la IA en la educación.
La Universidad del País Innova de México, como recompensa directa, también renueva un año más su Sello de Calidad Educativa EQS. Del mismo modo, el viernes 15 de mayo presentará el programa de "Credenciales Digitales a través de Rutas Formativas" de Doctrina Qualitas, para que sus alumnos sean los primeros de México en acceder a esta nueva modalidad de refuerzo curricular y certificación internacional progresiva.
El año 2027 deparará nuevos premiados. La evaluación y seguimiento de avances y programas que supongan un revulsivo en la educación ya está en marcha por el equipo de Doctrina Qualitas que, nuevamente, demuestra tener muy bien definidas sus líneas de desarrollo: formación digital, especializada y modular.
Uno de los momentos más especiales de la graduación fue la imposición de medallas, un gesto íntimo con el que el colegio quiso poner bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús a sus alumnos antes de comenzar una nueva etapa La VI promoción del Colegio Juan Pablo II de Parla celebró esta semana su graduación en una ceremonia muy especial para toda la comunidad educativa.
En este contexto, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará una nueva edición de ITH Innovation Summit, el encuentro de referencia sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al sector hotelero, que reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas para analizar cómo la IA, los datos y la automatización están redefiniendo el presente y el futuro del turismo.
Al igual que en anteriores ocasiones, se ha procedido a evaluar la actividad educativa, el compromiso e involucración con nuevas tendencias y metodologías, así como la repercusión positiva para alumnos y profesionales de la actividad desarrollada Un año más, el Grupo Doctrina Qualitas ha seleccionado varios de los mejores proyectos educativos para otorgar su "Premio Satisfacción".