Doctrina Qualitas entrega los Premios Satisfacción 2026 a proyectos educativos y de innovación académica

Los Premios Satisfacción 2026 han finalizado. Al igual que en anteriores ocasiones, se ha procedido a evaluar la actividad educativa, el compromiso e involucración con nuevas tendencias y metodologías, así como la repercusión positiva para alumnos y profesionales de la actividad desarrollada Un año más, el Grupo Doctrina Qualitas ha seleccionado varios de los mejores proyectos educativos para otorgar su "Premio Satisfacción". En esta ocasión, se ha tratado de definir tres tipologías diferentes de organización y tres apuestas muy diferenciadas entre sí. A pesar de tanta variedad, los tres premiados están estrechamente relacionados con la mejora de la calidad en la educación y los tres tienen su actividad globalizada.

Los proyectos premiados han sido:

AICC (Academia Internacional de Ciencias Criminalísticas) : esta institución ha implementado una política educativa de expansión internacional basada en la mejora de su joven proyecto y apostando por la ampliación de la oferta educativa y un SEO más sostenido y fuerte. El objetivo perseguido es la captación de leads de forma "natural", en un mercado educativo en el que la competencia requiere de un gran trabajo en esta área. Lograr el posicionamiento de un centro educativo que ofrece diversas temáticas es mucho más complicado que hacerlo para un proyecto que gira en torno a un nicho, pero, aun con este factor, el trabajo realizado por AICC ha sido estupendo y les hace merecedores de esta distinción.

: esta institución ha implementado una política educativa de expansión internacional basada en la mejora de su joven proyecto y apostando por la ampliación de la oferta educativa y un SEO más sostenido y fuerte. El objetivo perseguido es la captación de leads de forma "natural", en un mercado educativo en el que la competencia requiere de un gran trabajo en esta área. Lograr el posicionamiento de un centro educativo que ofrece diversas temáticas es mucho más complicado que hacerlo para un proyecto que gira en torno a un nicho, pero, aun con este factor, y les hace merecedores de esta distinción. La asociación INTEDUA (Asociación de Profesionales de la Innovación en Tecnologías Educativas Avanzadas) : ha sido merecedora del " Premio Satisfacción 2026 " por su gran trabajo a la hora de generar espacios de debate y crecimiento sobre la implementación de la IA en la educación. Cabe resaltar su evento " Day3 ", celebrado este año en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. En este evento, Moisés Canle López, vicerrector de Titulaciones e Innovación Docente, participó en la apertura institucional y en la mesa redonda sobre "Liderazgo Educativo en Tiempos de IA". Este encuentro, además de reunir a más de 350 docentes, contó con la participación de 47 ponentes y con el acompañamiento de Ana Sánchez Bello, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien ejerció como anfitriona. Doctrina Qualitas ha sido uno de sus "Certify Partners" junto con POK y ha hecho entrega del galardón —realizado por el artista asturiano Joaquín Bembibre— al equipo de INTEDUA, representado por Fco. Javier Prada Oliva (presidente), Salvador Montaner Villalba (vicepresidente y tesorero), Marcial Terrádez Gurrea (secretario y cofundador de IAEducativa.org) y al resto del equipo.

: ha sido merecedora del " " por su gran trabajo a la hora de generar espacios de debate y crecimiento sobre la implementación de la IA en la educación. Cabe resaltar su evento " ", celebrado este año en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. En este evento, Moisés Canle López, vicerrector de Titulaciones e Innovación Docente, participó en la apertura institucional y en la mesa redonda sobre "Liderazgo Educativo en Tiempos de IA". Este encuentro, además de reunir a más de 350 docentes, contó con la participación de 47 ponentes y con el acompañamiento de Ana Sánchez Bello, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien ejerció como anfitriona. Doctrina Qualitas ha sido uno de sus "Certify Partners" junto con POK y ha hecho entrega del galardón —realizado por el artista asturiano Joaquín Bembibre— al equipo de INTEDUA, representado por Fco. Javier Prada Oliva (presidente), Salvador Montaner Villalba (vicepresidente y tesorero), Marcial Terrádez Gurrea (secretario y cofundador de IAEducativa.org) y al resto del equipo. Universidad del País Innova de México: el equipo liderado por su rectora, la Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes, ha dado un salto exponencial en su crecimiento y en la apuesta por una educación internacional, modular y accesible a toda la sociedad. Su plan se ha basado en la especialización; el crecimiento se ha concentrado fuertemente en su oferta de doctorados y maestrías, destacando el Doctorado en Tecnología Educativa (su programa más popular), su Maestría en Tecnología Educativa y el Doctorado en Alta Dirección y Negocios. Este impulso también se ha producido a través de la firma de convenios estratégicos con organismos como la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) y la acreditación internacional con el Grupo Doctrina Qualitas. Estas tres organizaciones representan ejemplos de compromiso con la mejora de la educación a través de proyectos muy diferentes pero complementarios: un centro especializado, una universidad y una asociación profesional. Estas tres organizaciones, de modo genérico, se han retroalimentado la una de la otra y sus sinergias han cimentado el progreso social y educativo desde hace muchos años. Las universidades han sido el paraguas de academias y centros privados y, estos, han trabajado de la mano de asociaciones profesionales para acercar, en la medida de lo posible, la realidad laboral al ámbito académico. Doctrina Qualitas ha querido resaltar esta interrelación con los tres premiados de este año 2026.

Con esta distinción, AICC mantendrá automáticamente otro año más su Sello de Calidad Educativa EQS al haberse contrastado su calidad sostenida. Del mismo modo, al haber demostrado su mejora constante en la incorporación de nuevos alumnos internacionales (especialmente de Latinoamérica), el premio también les aportará el acceso directo a 100 plazas para formaciones transversales becadas al 100 %. Estas becas, que Doctrina Qualitas gestiona junto con la Embajada de Colombia en Madrid, son fundamentales para que peritos judiciales o criminalistas mejoren su desempeño diario.

La asociación INTEDUA ha obtenido la obra en hierro forjado realizada por el artista Joaquín Bembibre y ha logrado que todos sus ponentes disfruten de una acreditación como "ponentes excelentes". Esta es otorgada por Doctrina Qualitas dentro del "Programa Miguel de Unamuno", destacando su capacidad de oratoria y su compromiso con el desarrollo de la IA en la educación.

La Universidad del País Innova de México, como recompensa directa, también renueva un año más su Sello de Calidad Educativa EQS. Del mismo modo, el viernes 15 de mayo presentará el programa de "Credenciales Digitales a través de Rutas Formativas" de Doctrina Qualitas, para que sus alumnos sean los primeros de México en acceder a esta nueva modalidad de refuerzo curricular y certificación internacional progresiva.

El año 2027 deparará nuevos premiados. La evaluación y seguimiento de avances y programas que supongan un revulsivo en la educación ya está en marcha por el equipo de Doctrina Qualitas que, nuevamente, demuestra tener muy bien definidas sus líneas de desarrollo: formación digital, especializada y modular.

