El ITH Innovation Summit 2026 analiza cómo la IA, los datos y la automatización redefinen el futuro del turismo
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Este evento reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas
La inteligencia artificial, la automatización y el uso estratégico de los datos están redefiniendo ya la industria turística. Desde la personalización de la experiencia del cliente hasta la gestión operativa o el revenue management, los hoteles aceleran la incorporación de tecnologías que están transformando la manera de viajar y gestionar el turismo.
En este contexto, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará una nueva edición de ITH Innovation Summit, el encuentro de referencia sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al sector hotelero, que reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas para analizar cómo la IA, los datos y la automatización están redefiniendo el presente y el futuro del turismo.
Algunos de los temas que se abordarán:
Los medios asistentes podrán entrevistar a directivos hoteleros, expertos en inteligencia artificial aplicada, responsables de innovación y portavoces del ITH para analizar las principales tendencias que marcarán el futuro del turismo.
Pinchar aquí para consultar el programa completo y en este enlace para inscribirse: ITHOTELERO / EventRegistration.
ITH Innovation Summit 2026 es el evento clave para el sector hotelero, donde innovación, inteligencia artificial y transformación digital cobran vida a través de casos de éxito, talleres prácticos, debates y ponencias. Se celebrará el 9 y 10 de junio a las 9 horas en el Espacio La Salle by Eneldo, ubicado en la calle de San Juan de La Salle, 4, en Madrid.
Uno de los momentos más especiales de la graduación fue la imposición de medallas, un gesto íntimo con el que el colegio quiso poner bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús a sus alumnos antes de comenzar una nueva etapa La VI promoción del Colegio Juan Pablo II de Parla celebró esta semana su graduación en una ceremonia muy especial para toda la comunidad educativa.
En este contexto, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará una nueva edición de ITH Innovation Summit, el encuentro de referencia sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al sector hotelero, que reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas para analizar cómo la IA, los datos y la automatización están redefiniendo el presente y el futuro del turismo.
Al igual que en anteriores ocasiones, se ha procedido a evaluar la actividad educativa, el compromiso e involucración con nuevas tendencias y metodologías, así como la repercusión positiva para alumnos y profesionales de la actividad desarrollada Un año más, el Grupo Doctrina Qualitas ha seleccionado varios de los mejores proyectos educativos para otorgar su "Premio Satisfacción".