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El ITH Innovation Summit 2026 analiza cómo la IA, los datos y la automatización redefinen el futuro del turismo

Comunicae
martes, 12 de mayo de 2026, 17:20 h (CET)
Este evento reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas

La inteligencia artificial, la automatización y el uso estratégico de los datos están redefiniendo ya la industria turística. Desde la personalización de la experiencia del cliente hasta la gestión operativa o el revenue management, los hoteles aceleran la incorporación de tecnologías que están transformando la manera de viajar y gestionar el turismo.


En este contexto, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará una nueva edición de ITH Innovation Summit, el encuentro de referencia sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al sector hotelero, que reunirá en Madrid a líderes de la industria turística, expertos en inteligencia artificial y compañías tecnológicas para analizar cómo la IA, los datos y la automatización están redefiniendo el presente y el futuro del turismo.


Algunos de los temas que se abordarán:


  • Cómo está impactando ya la IA en la operativa hotelera.
  • Automatización, robótica y nuevos modelos de servicio.
  • El uso estratégico de los datos y la personalización.
  • Revenue management y marketing inteligente.
  • Cómo equilibrar tecnología y experiencia humana.
  • Sostenibilidad y eficiencia en la gestión hotelera.
  • Casos reales de innovación aplicada en hoteles.

Los medios asistentes podrán entrevistar a directivos hoteleros, expertos en inteligencia artificial aplicada, responsables de innovación y portavoces del ITH para analizar las principales tendencias que marcarán el futuro del turismo.


Pinchar aquí para consultar el programa completo y en este enlace para inscribirse: ITHOTELERO / EventRegistration.


ITH Innovation Summit 2026 es el evento clave para el sector hotelero, donde innovación, inteligencia artificial y transformación digital cobran vida a través de casos de éxito, talleres prácticos, debates y ponencias. Se celebrará el 9 y 10 de junio a las 9 horas en el Espacio La Salle by Eneldo, ubicado en la calle de San Juan de La Salle, 4, en Madrid.


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