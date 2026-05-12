ADI-FAD y el Ministerio de Industria y Turismo presentan un estudio de empresas líderes en sostenibilidad
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Del total de empresas analizadas en el informe, el 88 % ha integrado iniciativas ambientales en el diseño de producto, el 98 % lo ha hecho en sus procesos de fabricación y el 27 % lo ha hecho en sus estrategias de servicios. En términos geográficos, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco lideran la adopción de prácticas sostenibles, concentrando más del 70 % de la base industrial ecoinnovadora del país
La ADI-FAD, Asociación de Diseño Industrial del FAD, presentó el pasado 7 de mayo de 2026 en el Disseny Hub de Barcelona su informe Diagnóstico y guía para la adopción de estrategias de ecoinnovación en el sector industrial español 2025, con la participación de figuras clave vinculadas al estudio, como Jordi Garcia, secretario de Estado de Industria; Salvi Plaja, presidente del ADI-FAD; Gemma Morell, secretaria del ADI-FAD; Jordi Oliver, CEO de Inèdit; tres miembros representantes de tres casos de éxito: Girbau, Ribawood y LAMP; junto con Josep Muñoz, cofundador de Join Studio. El encuentro generó la oportunidad de compartir los principales resultados del estudio, generar debate entre agentes del sector y ofrecer herramientas prácticas para impulsar la adopción de estrategias de ecoinnovación en la industria.
El estudio, impulsado por el ADI-FAD y desarrollado con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo, analiza una muestra de 93 empresas medianas y grandes de sectores estratégicos de la industria manufacturera española. Estas empresas han sido seleccionadas por ser referentes en la aplicación de estrategias de ecoinnovación, con el objetivo de difundir sus prácticas a través de una web y convertirse en una herramienta colectiva para el sector.
Estas estrategias se abordan desde tres niveles (producto, procesos productivos y servicios), todos orientados a reducir la huella ambiental. En este contexto, el 88 % de las empresas analizadas ha integrado iniciativas ambientales en el diseño de producto, el 98 % lo ha hecho en sus procesos de fabricación y el 27 % lo ha hecho en sus estrategias de servicios. Aunque se trata de una muestra avanzada, estos datos abren un horizonte de oportunidad para que más empresas transformen su manera de generar valor, impulsadas, a su vez, por una legislación ambiental cada vez más exigente.
Radiografía de la industria sostenible en España
Casos de éxito nacidos en España
El acto de presentación contó con la participación de representantes de tres de estos casos de éxito: Joan Vilaseca (Girbau), David Pinilla (Ribawood) y Aina Oto (Lamp). Durante su intervención, ejemplificaron la diversidad de estrategias aplicadas, como el servicio de reparabilidad de Girbau, la reutilización de palés de Ribawood o el sistema de renovación lumínica de Lamp. Además de presentar productos y procesos específicos, los ponentes coincidieron en destacar la importancia de la dimensión social que implica esta transformación industrial hacia la sostenibilidad.
La descarbonización como motor del cambio en la industria española
Este impulso confirma que la ecoinnovación se está consolidando principalmente en el ámbito de los procesos, con avances claros en eficiencia energética y digitalización y, en menor medida, en la reducción de residuos. Paralelamente, el diseño de producto con criterios ambientales empieza a ganar protagonismo, especialmente en sectores intensivos en materiales como el del mobiliario, el eléctrico o el de productos minerales.
Se dibuja así un patrón reconocible: los sectores intensivos en materiales aplican más medidas de diseño; los sectores tecnológicos avanzan en servicios; y los sectores tradicionales continúan focalizados en los procesos. Sin embargo, los modelos de negocio sostenibles todavía evolucionan de manera fragmentaria, y solo algunos sectores, como el eléctrico y el del mobiliario, avanzan hacia enfoques circulares, de modo que todavía son pocas las empresas que logran una visión integrada que conecte diseño, procesos y modelo de negocio.
En este contexto, la ADI-FAD advierte que, para que la sostenibilidad se convierta en un verdadero motor para generar valor y fomentar la competitividad, la clave reside en integrar la ecoinnovación en la estrategia de negocio, optimizar procesos con visión circular, digitalizar la producción y empoderar a toda la organización en este proceso.
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