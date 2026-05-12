CLIMSOSTRIGO refuerza en el campo la innovación en trigo panificable frente al cambio climático

El Grupo Operativo reunió en el IRTA – Mas Badia a investigadores y profesionales del sector agrario en una jornada técnica. El encuentro combinó contenidos técnicos y visita a ensayos en campo, permitiendo a los asistentes conocer sobre el terreno el comportamiento de nuevas variedades de trigo blando en sistemas de cultivo más sostenible El Grupo Operativo (GO) Suprautonómico CLIMOSTRIGO celebró una jornada técnica dedicada al trigo blando panificable en las instalaciones del IRTA – Mas Badia, consolidando este encuentro como un espacio clave de conexión entre investigación y sector agrario para afrontar los retos del cultivo en un contexto de cambio climático y transición hacia modelos productivos más sostenibles.

La sesión técnica contó con la participación de Carlos Guzmán García, de la Universidad de Córdoba, quien presentó los avances en la mejora genética de la calidad del trigo blando panificable, poniendo el foco en el desarrollo de variedades que combinen calidad tecnológica, adaptación a condiciones ambientales cambiantes y menor dependencia de insumos.

La jornada continuó con una visita a la plataforma experimental de trigo blando del IRTA en Mas Badia, guiada por Joan Serra, del programa de Cultivos Extensivos Sostenibles, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano distintas variedades de trigo de primavera destinadas a panificación y los ensayos en curso orientados a mejorar su comportamiento en sistemas de cultivo más sostenibles.

Durante el recorrido se analizaron aspectos clave como la adaptación de las variedades al cambio climático, su respuesta en sistemas productivos con menor impacto ambiental y las diferencias en el comportamiento agronómico de los materiales evaluados, permitiendo una observación directa en condiciones reales de cultivo.

La jornada evidenció el papel fundamental de la experimentación en campo y la transferencia de conocimiento como herramientas para acelerar la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles por parte del sector productor.

Este encuentro se enmarca en el proyecto CLIMOSTRIGO, una iniciativa orientada a impulsar la innovación en material vegetal de trigo blando, mejorar la sostenibilidad de las producciones y contribuir a la adaptación del cultivo a los nuevos escenarios climáticos.

El consorcio del GO está integrado por la AETC como entidad representante, junto con las empresas Agrovegetal, Hernán Villa, Semillas Guadalsem, Semillas Batlle, la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias y Agrifood Comunicación. Además, el proyecto cuenta con la participación de destacados centros de investigación como el Instituto de Investigación y Tecnologías Alimentarias (IRTA) como coordinador técnico del proyecto, Cicytex, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), Intia e Itagra.

Para conocer toda la información sobre el GO, CLIMSOSTRIGO dispone de una página web, además de sus perfiles en diversas redes sociales (Facebook, X, Youtube y LinkedIn).

