Zucchetti refuerza su alianza estratégica con SiteMinder para abrir nuevas oportunidades de ingresos para los hoteles

La colaboración responde a la demanda del sector por sistemas más integrados y eficientes Zucchetti, el mayor proveedor de tecnología hotelera de Italia con una presencia cada vez mayor a nivel mundial, ha reforzado su alianza estratégica con SiteMinder, la plataforma de comercio hotelero basada en inteligencia artificial líder a nivel mundial. Esta colaboración amplía la conectividad entre las plataformas de ambas compañías, mejorando su interoperabilidad para abrir nuevas oportunidades de ingresos a los clientes comunes del sector hotelero tanto en Italia como en otros países.

Zucchetti presta servicio a aproximadamente 48.500 clientes del sector hotelero en todo el mundo, de los que más de 1.600 se encuentran en España, a través de su gestión hotelera (PMS), su central de reservas (CRS), sus sistemas de gestión de ingresos y su amplia gama de software para el sector hotelero. Por su parte, SiteMinder aúna distribución, inteligencia de negocio y gestión de ingresos en una única plataforma en la que confían más de 53.000 hoteles a nivel global y que cuenta con el respaldo de una red de más de 2.350 partners, entre los que se encuentra Zucchetti.

Como parte de esta alianza reforzada, el CRS de Zucchetti, Vertical Booking, se integrará ahora con la plataforma de SiteMinder, sumándose así a Simple Booking, el motor de reservas online de Zucchetti, que está conectado con SiteMinder desde 2016 y presta servicio a cientos de clientes comunes. La colaboración también amplía las capacidades de conexión entre la plataforma de SiteMinder y las soluciones PMS de Zucchetti. Estas mejoras se implantarán en Italia y España, así como en otros mercados clave de Europa, Asia-Pacífico y América.

"Se trata de una alianza estratégicamente clave a largo plazo", afirma Angelo Guaragni, director ejecutivo de Zucchetti Hospitality. "Zucchetti y SiteMinder aportan fortalezas complementarias a una base de clientes común en mercados clave del turismo y la hostelería de todo el mundo. Profundizar en esta colaboración significa ofrecer a los clientes comunes no solo la flexibilidad para crear el ecosistema tecnológico que mejor se adapte a sus necesidades, sino también el acceso a las oportunidades de ingresos que se merecen. Ese es el verdadero propósito de este compromiso compartido".

La fragmentación de canales, un freno para la captación de clientes

Esta colaboración se basa en una encuesta reciente realizada a 700 hoteleros de los principales mercados turísticos del mundo, en la que casi el 40% señaló que la fragmentación de los sistemas y la complejidad de incorporar nuevos canales de distribución limitaban su capacidad para captar la demanda de los viajeros. El estudio también pone de relieve la creciente importancia de la velocidad en la generación de ingresos, ya que el 58% considera que la rapidez de comercialización -gracias a una conectividad más fluida entre los sistemas hoteleros- es fundamental para aprovechar las oportunidades de ingresos actuales.

Jonathan Kenny, director de operaciones de SiteMinder, afirma: "Zucchetti es un referente en tecnología hotelera, y esta alianza refuerza una relación que lleva casi una década generando resultados a los clientes comunes. En esencia, se basa en una idea sencilla: los hoteles no deberían verse limitados por la tecnología que utilizan. Eso implica ofrecerles mayor libertad de elección y acceso a tecnologías de primer nivel para que puedan responder a la demanda en tiempo real y llegar a más viajeros de los mercados que más importan. La oportunidad que tienen por delante es muy prometedora".

"La creciente base de clientes conjuntos en España refleja la demanda cada vez mayor de los hoteles por soluciones tecnológicas más integradas. A medida que reforzamos la colaboración con Zucchetti, ayudamos a más hoteles españoles a simplificar su ecosistema tecnológico y a mejorar sus resultados comerciales", afirma Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España.

