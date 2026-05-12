La startup que trae a España el ahorro inmediato que pedía la Generación Z
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A diferencia de los sistemas tradicionales, bestprice.com apuesta por el 'cashback instantáneo' para eliminar la espera en el ahorro
Comprar online ya no se trata solo de encontrar el precio más bajo, ahora la clave está en qué plataforma devuelve más dinero y más rápido. Bajo esta premisa, la startup barcelonesa bestprice.com ha simplificado el ahorro online con un sistema que cada vez gana más adeptos: el cashback instantáneo. La compañía conecta con una Generación Z que busca soluciones reales y dinero directo en su cuenta.
Este cambio ha conectado especialmente con la Generación Z, los jóvenes que han crecido en un entorno de inmediatez digital donde el ahorro debe ocurrir al momento. Plataformas como bestprice.com consiguen que ahorrar ya no sea una restricción, sino una forma inteligente de gestionar su consumo en un entorno donde cada euro cuenta.
Por ejemplo, si un usuario compra un ordenador de 1000€ en MediaMarkt a través de la plataforma, obtiene un 1,50% de cashback, recibiendo 15€ automáticamente en su perfil de bestprice.com. Una vez el saldo acumulado llega a los 25€, el usuario puede transferirlo directamente a su cuenta bancaria para usarlo en lo que quiera.
¿Qué es el 'cashback' y por qué está cambiando la forma de comprar?
Una plataforma de más de 1.000 marcas
"Nuestro objetivo es que nadie pierda dinero, al revés, que por cada compra que se haga, un porcentaje se recupere de forma inmediata. Es un descuento automático", explica Katherine Aybar, Head of Growth de bestprice.com. "En el equipo tenemos claro el objetivo: que recuperar tu dinero sea tan fácil que no tengas ni que pensar en ello". Con herramientas así, el consumo inteligente deja de ser un secreto para unos pocos y se convierte en algo que cualquier persona puede usar en su día a día.
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