GAIA, FEMETALiNDUSTRY y Smart City Asturias presentan proyectos innovadores para acelerar la transformación digital empresarial
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En el marco de la jornada online 'Industria Digitalizada: más eficiente, más competitiva', que tendrá lugar el 26 de mayo de 10:00 a 11:30 horas y está abierta a la inscripción de cualquier persona y/o entidad interesada. Se presentarán proyectos singulares de digitalización orientados a impulsar la transformación digital, la innovación y la competitividad empresarial
El evento se dirige especialmente a empresas industriales, pymes, entidades tecnológicas, clústeres, agentes de innovación, administraciones públicas y organizaciones interesadas en tecnologías digitales avanzadas.
Abordará casos de aplicación de inteligencia artificial, teledetección, visión artificial, analítica de datos y espacios de datos en ámbitos como la industria, la ciberseguridad, el apoyo a pymes y el sector agroalimentario.
En un contexto marcado por la necesidad de avanzar hacia una industria más eficiente, sostenible y competitiva, el Clúster GAIA, FEMETALiNDUSTRY y Smart City Asturias organizan el 23 de mayo a las 10:00 horas la jornada online 'Industria Digitalizada: más eficiente, más competitiva'. El encuentro tiene como objetivo mostrar iniciativas que contribuyen a acelerar la transformación digital del tejido empresarial mediante el uso de tecnologías avanzadas y está abierto a la inscripción de todas las personas interesadas.
La jornada se dirige principalmente a empresas industriales, pymes, entidades tecnológicas, clústeres, agentes de innovación, administraciones públicas y organizaciones interesadas en aplicar soluciones digitales avanzadas para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad empresarial; así como a aquellas entidades que busquen oportunidades de financiación, experimentación o adopción de innovación.
Durante la jornada se presentarán proyectos singulares en materia de digitalización con alcance estatal e internacional, principalmente europeo. Algunos de ellos se desarrollan en el marco de iniciativas de cooperación europea vinculadas al Espacio Atlántico y cuentan con la participación de entidades de diferentes países europeos.
Entre las iniciativas destacadas se encuentran: SMARTER SMEs, orientado a apoyar a las pymes en la definición de su estrategia de transformación digital mediante capacitación, sensibilización, formación y mentoring; PUMAR-IA, que aplica inteligencia artificial, teledetección, LiDAR con drones e imágenes satelitales para estimar la cosecha y maduración de la manzana de sidra; BEACon, centrado en reforzar los servicios de apoyo empresarial en el Espacio Atlántico mediante herramientas basadas en evidencia; una iniciativa de Espacio de Datos para analizar y compartir información sobre ciberamenazas en entornos urbanos inteligentes; y SMARTBEND, que desarrolla un sistema inteligente basado en visión artificial e inteligencia artificial para medir automáticamente el radio de curvatura en piezas metálicas, mejorando la seguridad, la precisión y la eficiencia productiva.
La jornada finalizará con el taller 'Convocatorias y oportunidades para la experimentación y adopción de innovación', en el que se presentarán instrumentos de apoyo para facilitar que las empresas puedan experimentar, adoptar y escalar soluciones innovadoras.
Inscripciones en: Industria Digitalizada: Más Eficiente, Más Competitiva " GAIA Website
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