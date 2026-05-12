Nace 'Busca & Encuentra', la primera plataforma que conecta familias y profesionales del neurodesarrollo
|
|
Dentro del portal, habrá perfiles de logopedas, neurólogos o profesores, entre otras especialidades para atender distintas problemáticas del neurodesarrollo -autismo, dislexia, TDAH, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación y dificultades motoras-. El proyecto incorpora además una vocación social, facilitando oportunidades laborales para personas autistas y promoviendo un modelo más inclusivo
Encontrar profesionales, recursos y actividades especializadas en neurodesarrollo —desde logopedas hasta neurólogos, dentistas o profesores particulares— es, en ocasiones, un reto para muchas familias en España.
La falta de información fiable, la dispersión de recursos y la dificultad para encontrar apoyos especializados convierten este proceso en una experiencia compleja, lenta y, en muchos casos, conlleva un desgaste emocional.
Para dar respuesta a esta necesidad, nace 'Busca & Encuentra', una plataforma digital diseñada para facilitar el acceso a profesionales, entidades y recursos especializados en neurodesarrollo en todo el territorio nacional.
Acceso sencillo a profesionales verificados
Además, aúna perfiles de los ámbitos sanitario, educativo y social que trabajan en áreas como autismo, dislexia, TDAH, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación y dificultades motoras.
Todos los profesionales incluidos han pasado por un proceso de verificación que contempla la revisión de titulación académica, colegiación y certificado de delitos sexuales, aportando un nivel adicional de seguridad en la elección.
Un modelo de inclusión
El proyecto incorpora una vocación social, facilitando oportunidades laborales para personas autistas y promoviendo un modelo más inclusivo.
Impacto directo en familias y profesionales
Para las familias, y con acceso totalmente gratuito, supone reducir el tiempo de búsqueda, tener una mayor seguridad en la toma de decisiones y contar con recursos fiables y cercanos.
Mientras que para los profesionales y las distintas organizaciones colaboradoras, ofrece mayor visibilidad en un entorno especializado, tener conexión directa con familias y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo profesional.
Un proyecto con base profesional y experiencia
"Este proyecto nace de todas las horas que hemos pasado hablando acerca de lo que necesitan nuestros hijos. Como familias y profesionales, nos preocupa cómo y dónde encontrar apoyos especializados adecuados, y nos preocupa también el futuro laboral tan incierto de las personas con discapacidad. De la confluencia de ambas cosas nace Busca y Encuentra", remarca Gónzalez Navarro.
El proyecto cuenta además con un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito sanitario, especialistas en accesibilidad y comunicación, y familias con amplia experiencia, lo que garantiza una propuesta sólida, rigurosa y conectada con la realidad.
El nuevo realme 16 5G se consolida como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca, con un 153% más de ventas que su generación anterior en su primer mes realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, anuncia que el nuevo realme 16 5G se convierte en el teléfono oficial de Raphinha, reforzando su posicionamiento como marca referente entre la nueva generación.
Sungrow, líder global en fabricación soluciones de energía renovable y almacenamiento energético, y BeePlanet Factory, empresa española especializada en soluciones integrales de almacenamiento energético (ESS), anuncian la ampliación de su colaboración estratégica con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del mercado de almacenamiento energético El objetivo de este nuevo acuerdo entre ambas compañías es ofrecer al mercado soluciones integrales de almacenamiento energético, combinando la gama de productos de Sungrow para los sectores comercial e industrial —incluyendo PowerStack y PowerTitan de 5 MWh— con el sistema de gestión energética BHive® de BeePlanet, capaz de maximizar de forma personalizada la rentabilidad y los ingresos generados por cada batería según las necesidades específicas de cada cliente.
La endoscopia en el diagnóstico de la EII La realización de nuevos estudios ha favorecido que los pacientes se encuentren bien clínicamente y que, parámetros como la analítica y los biomarcadores —especialmente la calprotectina fecal, que indica la inflamación del intestino— estén controlados.