El ticket impreso resiste frente al digital: rapidez, seguridad y preferencia del consumidor
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La Tienda del Rollo nos indica que los negocios y consumidores siguen confiando en el papel térmico por su fiabilidad, su función como comprobante de compra y su menor exposición a manipulaciones
En plena digitalización del comercio, el ticket impreso mantiene su relevancia como herramienta clave en el punto de venta. Más allá de su función básica, el formato físico destaca por su rapidez, su valor como garantía y su mayor fiabilidad frente a posibles manipulaciones o errores digitales.
Aunque el ticket digital ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente en grandes cadenas, su implantación dista de ser generalizada. En entornos de alta rotación como bares, restaurantes, supermercados o tiendas de conveniencia, el ticket impreso sigue siendo la opción más eficiente.
"El ticket físico sigue siendo insustituible en el día a día de muchos negocios. Es inmediato, no depende de la tecnología del cliente y evita fricciones en el proceso de pago", afirma La Tienda del Rollo.
Entre las principales ventajas del ticket impreso frente al digital destacan:
En este sentido, el ticket físico aporta una capa adicional de confianza tanto para el consumidor como para el comercio, al tratarse de un comprobante generado directamente por el sistema TPV en el momento de la transacción.
"En un entorno donde lo digital puede fallar o ser editable, el papel sigue aportando una seguridad práctica muy valorada, especialmente en procesos de postventa", añade La Tienda del Rollo.
El ticket digital depende de múltiples factores —correo electrónico, apps, batería, conectividad— y puede perderse, no recibirse correctamente o incluso modificarse en determinados casos. Frente a esto, el ticket impreso garantiza disponibilidad inmediata y una referencia clara de la compra.
Además, en sectores donde las devoluciones son habituales, disponer de un comprobante físico reduce fricciones y agiliza la atención al cliente.
En un entorno cada vez más digital, el ticket impreso no solo se mantiene, sino que refuerza su papel como herramienta de confianza, garantía y control en el comercio real.
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