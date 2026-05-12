Paygram conquista ICE Barcelona 2026: la fintech que redefine los pagos globales se codea con los gigantes del sector

Con un stand disruptivo y una propuesta tecnológica de vanguardia, Paygram destaca entre las 73 nuevas empresas que lideran la innovación en la feria de gaming y tecnología más grande del mundo El recinto de Fira Barcelona Gran Via se ha convertido esta semana en el epicentro mundial de la tecnología y el entretenimiento con la celebración de ICE Barcelona 2026. En una edición histórica que bate récords de superficie y participación, una empresa española ha logrado captar todas las miradas: Paygram.

La fintech, especializada en soluciones de pago de alta conversión y automatización, ha desembarcado en la capital catalana para consolidar su posición como el socio financiero de referencia para los operadores y creadores más exigentes del panorama internacional.

Un diseño que marca la diferencia

El stand de Paygram en ICE Barcelona 2026, ubicado en una de las zonas de mayor tránsito de la feria, es una declaración de intenciones en sí misma. Bajo una estética futurista dominada por el púrpura eléctrico y una iluminación envolvente, el espacio proyecta los valores centrales de la marca: modernidad, seguridad y eficiencia.

Bajo el lema "Streamline your payments global", el stand se ha convertido en un punto de encuentro clave para inversores y partners internacionales. Su diseño abierto y tecnológico refleja la transparencia y la agilidad de una plataforma que permite a las empresas cobrar en cualquier rincón del mundo en cuestión de minutos, con una infraestructura diseñada para el siglo XXI.

Entre los grandes del sector

ICE no es solo una feria; es el termómetro de la industria. Este año, con más de 600 expositores, la organización ha puesto el foco en la renovación del sector, destacando la incorporación de 73 nuevos expositores, entre los que Paygram brilla con luz propia.

Estar presente en ICE Barcelona significa compartir espacio con los titanes de la industria tecnológica y del juego a nivel mundial. Para Paygram, este hito representa el "privilegio de la excelencia". No se trata solo de asistir, sino de competir en calidad técnica y capacidad de escala con las corporaciones más grandes de la industria financiera y del entretenimiento.

La solución definitiva para mercados complejos

Durante las jornadas de la feria, el equipo de Paygram ha demostrado por qué su tecnología de "fricción cero" es clave en el mercado actual. Su capacidad para integrar métodos de pago locales en regiones estratégicas como Latinoamérica y su sistema de liquidación inmediata han despertado un interés masivo entre los asistentes que buscan expandir sus fronteras sin las trabas de la banca tradicional.

"Nuestra presencia aquí en Barcelona confirma que Paygram ya no es solo una promesa, sino una realidad necesaria para cualquier negocio digital que quiera escalar globalmente sin límites financieros", señalan fuentes de la compañía presentes en el evento.

Un futuro sin fronteras

Con el cierre de esta edición de ICE Barcelona, Paygram no solo se lleva una agenda de contactos de primer nivel, sino el reconocimiento de la industria como una de las empresas con mayor potencial de crecimiento en el sector fintech.

La participación en este evento marca un antes y un después en la trayectoria de la empresa, demostrando que, cuando la innovación y la visión estratégica se unen, una empresa española puede liderar la conversación en el escenario tecnológico más exigente del planeta.

Lo que los asistentes destacan de Paygram en ICE Barcelona 2026:

Alcance global: soluciones preparadas para operar en más de 20 países con métodos locales.

soluciones preparadas para operar en más de 20 países con métodos locales. Estética disruptiva: un stand que rompe con la sobriedad tradicional para abrazar el futuro digital.

un stand que rompe con la sobriedad tradicional para abrazar el futuro digital. Conectividad: facilidad de integración de sus APIs y sistemas de pago para cualquier modelo de negocio online.

facilidad de integración de sus APIs y sistemas de pago para cualquier modelo de negocio online. Prestigio: consolidación como una de las nuevas caras más influyentes del ecosistema financiero internacional.