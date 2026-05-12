Paygram conquista ICE Barcelona 2026: la fintech que redefine los pagos globales se codea con los gigantes del sector
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Con un stand disruptivo y una propuesta tecnológica de vanguardia, Paygram destaca entre las 73 nuevas empresas que lideran la innovación en la feria de gaming y tecnología más grande del mundo
El recinto de Fira Barcelona Gran Via se ha convertido esta semana en el epicentro mundial de la tecnología y el entretenimiento con la celebración de ICE Barcelona 2026. En una edición histórica que bate récords de superficie y participación, una empresa española ha logrado captar todas las miradas: Paygram.
La fintech, especializada en soluciones de pago de alta conversión y automatización, ha desembarcado en la capital catalana para consolidar su posición como el socio financiero de referencia para los operadores y creadores más exigentes del panorama internacional.
Un diseño que marca la diferencia
Bajo el lema "Streamline your payments global", el stand se ha convertido en un punto de encuentro clave para inversores y partners internacionales. Su diseño abierto y tecnológico refleja la transparencia y la agilidad de una plataforma que permite a las empresas cobrar en cualquier rincón del mundo en cuestión de minutos, con una infraestructura diseñada para el siglo XXI.
Entre los grandes del sector
Estar presente en ICE Barcelona significa compartir espacio con los titanes de la industria tecnológica y del juego a nivel mundial. Para Paygram, este hito representa el "privilegio de la excelencia". No se trata solo de asistir, sino de competir en calidad técnica y capacidad de escala con las corporaciones más grandes de la industria financiera y del entretenimiento.
La solución definitiva para mercados complejos
"Nuestra presencia aquí en Barcelona confirma que Paygram ya no es solo una promesa, sino una realidad necesaria para cualquier negocio digital que quiera escalar globalmente sin límites financieros", señalan fuentes de la compañía presentes en el evento.
Un futuro sin fronteras
La participación en este evento marca un antes y un después en la trayectoria de la empresa, demostrando que, cuando la innovación y la visión estratégica se unen, una empresa española puede liderar la conversación en el escenario tecnológico más exigente del planeta.
Lo que los asistentes destacan de Paygram en ICE Barcelona 2026:
El nuevo realme 16 5G se consolida como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca, con un 153% más de ventas que su generación anterior en su primer mes realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, anuncia que el nuevo realme 16 5G se convierte en el teléfono oficial de Raphinha, reforzando su posicionamiento como marca referente entre la nueva generación.
Sungrow, líder global en fabricación soluciones de energía renovable y almacenamiento energético, y BeePlanet Factory, empresa española especializada en soluciones integrales de almacenamiento energético (ESS), anuncian la ampliación de su colaboración estratégica con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del mercado de almacenamiento energético El objetivo de este nuevo acuerdo entre ambas compañías es ofrecer al mercado soluciones integrales de almacenamiento energético, combinando la gama de productos de Sungrow para los sectores comercial e industrial —incluyendo PowerStack y PowerTitan de 5 MWh— con el sistema de gestión energética BHive® de BeePlanet, capaz de maximizar de forma personalizada la rentabilidad y los ingresos generados por cada batería según las necesidades específicas de cada cliente.
La endoscopia en el diagnóstico de la EII La realización de nuevos estudios ha favorecido que los pacientes se encuentren bien clínicamente y que, parámetros como la analítica y los biomarcadores —especialmente la calprotectina fecal, que indica la inflamación del intestino— estén controlados.