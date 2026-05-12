Sungrow y BeePlanet amplían su colaboración estratégica para impulsar el almacenamiento energético en Europa
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Sungrow, líder global en fabricación soluciones de energía renovable y almacenamiento energético, y BeePlanet Factory, empresa española especializada en soluciones integrales de almacenamiento energético (ESS), anuncian la ampliación de su colaboración estratégica con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del mercado de almacenamiento energético
El objetivo de este nuevo acuerdo entre ambas compañías es ofrecer al mercado soluciones integrales de almacenamiento energético, combinando la gama de productos de Sungrow para los sectores comercial e industrial —incluyendo PowerStack y PowerTitan de 5 MWh— con el sistema de gestión energética BHive® de BeePlanet, capaz de maximizar de forma personalizada la rentabilidad y los ingresos generados por cada batería según las necesidades específicas de cada cliente.
Con más de 175 proyectos desplegados y 80 MWh de capacidad acumulada, BeePlanet aporta una amplia experiencia en integración de sistemas BESS, gestión y optimización energética, mantenimiento y soporte integral durante todo el ciclo de vida de las instalaciones.
Gran capacidad técnica, proximidad al mercado y experiencia
Esto permitirá a ambas empresas seguir ofreciendo soluciones integrales de ESS adaptadas a las necesidades del mercado, combinando la tecnología de almacenamiento de Sungrow con la experiencia de BeePlanet en integración de sistemas, puesta en marcha y servicio técnico especializado.
"Estamos muy satisfechos de seguir ampliando nuestra estrecha colaboración con BeePlanet, un partner que ha demostrado una gran capacidad técnica, cercanía al mercado y una sólida experiencia en integración de soluciones de almacenamiento energético. Esta alianza nos permitirá seguir impulsando proyectos de alto valor añadido y acelerar el desarrollo del almacenamiento energético en el ámbito C&I", afirma Javier Blanco, Country Manager para España y Portugal en Sungrow.
"Este acuerdo es la consolidación natural de una colaboración que está teniendo una gran aceptación en el mercado. Sungrow es una marca contrastada a nivel mundial y sus productos y tecnología generan una gran confianza en el cliente final, mientras que desde BeePlanet nos encargamos de la integración, gestión y optimización de cada sistema instalado, gracias a nuestro gestor energético BHive® y nuestro centro de control. De esta manera ofrecemos una solución integral sólida y adaptada a las necesidades del cliente final.", afirma Jon Asín, CEO y Co-Founder de BeePlanet.
Con esta ampliación, Sungrow y BeePlanet consolidan una alianza estratégica orientada a acelerar la adopción de soluciones de almacenamiento energético y a seguir aportando valor a clientes y proyectos en un mercado en plena expansión.
Acerca de Sungrow
Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com
Acerca de BeePlanet Factory
Para más información, visitar: www.beeplanetfactory.com
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