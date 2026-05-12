Sungrow y BeePlanet amplían su colaboración estratégica para impulsar el almacenamiento energético en Europa

Sungrow, líder global en fabricación soluciones de energía renovable y almacenamiento energético, y BeePlanet Factory, empresa española especializada en soluciones integrales de almacenamiento energético (ESS), anuncian la ampliación de su colaboración estratégica con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del mercado de almacenamiento energético El objetivo de este nuevo acuerdo entre ambas compañías es ofrecer al mercado soluciones integrales de almacenamiento energético, combinando la gama de productos de Sungrow para los sectores comercial e industrial —incluyendo PowerStack y PowerTitan de 5 MWh— con el sistema de gestión energética BHive® de BeePlanet, capaz de maximizar de forma personalizada la rentabilidad y los ingresos generados por cada batería según las necesidades específicas de cada cliente.

Con más de 175 proyectos desplegados y 80 MWh de capacidad acumulada, BeePlanet aporta una amplia experiencia en integración de sistemas BESS, gestión y optimización energética, mantenimiento y soporte integral durante todo el ciclo de vida de las instalaciones.

Gran capacidad técnica, proximidad al mercado y experiencia

Tras anteriores colaboraciones marcadas por una relación sólida y una ejecución exitosa de proyectos conjuntos, ambas compañías acordaron ampliar su cooperación a largo plazo para reforzar su posicionamiento en el segmento de ESS comercial e industrial (C&I).

Esto permitirá a ambas empresas seguir ofreciendo soluciones integrales de ESS adaptadas a las necesidades del mercado, combinando la tecnología de almacenamiento de Sungrow con la experiencia de BeePlanet en integración de sistemas, puesta en marcha y servicio técnico especializado.

"Estamos muy satisfechos de seguir ampliando nuestra estrecha colaboración con BeePlanet, un partner que ha demostrado una gran capacidad técnica, cercanía al mercado y una sólida experiencia en integración de soluciones de almacenamiento energético. Esta alianza nos permitirá seguir impulsando proyectos de alto valor añadido y acelerar el desarrollo del almacenamiento energético en el ámbito C&I", afirma Javier Blanco, Country Manager para España y Portugal en Sungrow.

"Este acuerdo es la consolidación natural de una colaboración que está teniendo una gran aceptación en el mercado. Sungrow es una marca contrastada a nivel mundial y sus productos y tecnología generan una gran confianza en el cliente final, mientras que desde BeePlanet nos encargamos de la integración, gestión y optimización de cada sistema instalado, gracias a nuestro gestor energético BHive® y nuestro centro de control. De esta manera ofrecemos una solución integral sólida y adaptada a las necesidades del cliente final.", afirma Jon Asín, CEO y Co-Founder de BeePlanet.

Con esta ampliación, Sungrow y BeePlanet consolidan una alianza estratégica orientada a acelerar la adopción de soluciones de almacenamiento energético y a seguir aportando valor a clientes y proyectos en un mercado en plena expansión.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 29 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En diciembre de 2025, Sungrow había instalado más de 1000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, se comprometen a tender puentes hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio inigualable.

Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com

Acerca de BeePlanet Factory

BeePlanet Factory es una empresa española especializada en soluciones integrales de almacenamiento energético (BESS). Con más de 175 proyectos desplegados, más de 100 clientes y 80 MWh de capacidad acumulada, cubre el ciclo completo de cada proyecto: desde el dimensionamiento hasta la puesta en marcha, la operación y el soporte técnico con monitorización remota 24/7. Todo ello respaldado por BHive®, su gestor y optimizador energético propio, que combina predicción de consumo y generación FV, inteligencia de precios de mercado en tiempo real y estrategias dinámicas de carga y descarga para maximizar el ahorro y el ROI de cada instalación, garantizando en todo momento el cumplimiento de los requisitos técnicos de cada proyecto.

Para más información, visitar: www.beeplanetfactory.com

