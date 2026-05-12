Gisela Pulido, nueva embajadora de Nulo para la campaña 'Fuel Incredible'

Nulo, marca líder mundial en nutrición premium para mascotas, se enorgullece de anunciar que la campeona mundial española de kitesurf, Gisela Pulido, junto con su Border Collie, Fly, se une al equipo de Nulo como la primera embajadora de la marca en España Nulo, marca líder mundial en nutrición premium para mascotas, se enorgullece de anunciar que la campeona mundial española de kitesurf, Gisela Pulido, junto con su Border Collie, Fly, se une al equipo de Nulo como la primera embajadora de la marca en España.

Nulo se ha convertido en la marca de nutrición preferida por los atletas de élite en todo el mundo, que confían en sus recetas ricas en proteínas de origen animal y bajas en carbohidratos para apoyar el bienestar y el rendimiento de sus perros y gatos. Para los atletas que priorizan la nutrición en todos los aspectos de su vida, este mismo nivel de exigencia nutricional se extiende a sus mascotas. Esta filosofía es la base de la colaboración entre Nulo y Gisela.

La Reina del Kitesurf: Gisela Pulido

Hay victorias y hay legados. Gisela Pulido ha estado construyendo el suyo desde los diez años. En 2004, al convertirse en campeona mundial de kitesurf por primera vez, hizo historia al ser la campeona mundial más joven de este deporte, estableciendo un récord Guinness que aún hoy se mantiene. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria nunca vista: diez títulos mundiales de estilo libre, convirtiéndose en experta de un deporte que apenas existía cuando empezó a practicarlo a los seis años, guiada por su padre en las playas de la costa del Maresme, cerca de Barcelona.

Criada entre el viento y el mar, Gisela encontró su hogar definitivo en Tarifa, la capital mundial del kitesurf, donde su dominio en este deporte ha inspirado a toda una generación, gracias a lo que recibió la Medalla de la Real Orden del Deporte al Mérito y una nominación a los Premios Laureus.

Pero Gisela no es de las que se quedan quietas. Cuando el kitesurf debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo dejó todo atrás para empezar de cero. Cambió del estilo libre al Fórmula Kite, ganó doce kilos de músculo y transformó tanto su físico como su enfoque competitivo. Con los Juegos de Los Ángeles 2028 a la vista, su ambición no tiene límites.

Fuera del agua, Gisela comprende la importancia de rodearse de aquello que realmente la nutre. Fly, su Border Collie, es una parte inseparable de su vida en Tarifa. Tranquilo en casa, pero lleno de energía al aire libre —espera pacientemente en la orilla a que Gisela regrese del entreno mientras corre de un lado a otro de la playa—, refleja, a su manera, el ritmo de vida de un atleta de élite. Todas las mañanas, después del desayuno, Gisela lo saca a pasear. Un ritual que la tranquiliza y marca el inicio del día.

El vínculo entre ellos va más allá de la rutina. Gisela adoptó a Fly cuando tenía dos años y la conexión fue inmediata. Él la acompaña a las competiciones siempre que puede y, cuando no está, su ausencia se nota. Para una atleta que se ha esforzado por manejar la presión del deporte de élite, Fly no es un detalle secundario en su carrera, sino una parte integral del sistema que le permite rendir al máximo.

"Fly es mi apoyo emocional. Si no está, siento que me falta algo y a él le pasa lo mismo. Me espera en la playa mientras estoy en el agua y cuando vuelvo me da energía y cariño. Alguien que hace eso por ti se merece lo mejor."

"Es mi primer perro y he aprendido mucho con él a lo largo de los años. Ahora soy mucho más consciente de lo que le doy de comer. Corre muchísimo, sobre todo cuando entreno, así que la recuperación es tan importante para él como para mí. Quiero que esté sano y activo el mayor tiempo posible y no estoy dispuesta a escatimar en su alimentación."

"Con Nulo sé exactamente lo que le doy: proteína de verdad, una nutrición adecuada y suficiente variedad para que lo disfrute. Ese es el nivel que me exijo a mí misma y es el mismo que le exijo a Fly."

La campaña 'Fuel Incredible' de Nulo celebra el potente vínculo entre los atletas y sus mascotas a través de una lista global de talentos de primer nivel, incluyendo a los multimedallistas de oro olímpicos Matt Weston, Ryan Crouser, Jordan Stolz y a la estrella del rugby inglés Ellie Kildunne. Esta campaña destaca cómo los hábitos compartidos de salud, aventura y compañía enriquecen tanto la vida de las personas como la de los animales y demuestra que la motivación para ser excelentes va mucho más allá de la pista de entreno o del agua. Nulo espera compartir el día a día de Gisela y Fly a través de la campaña.

Con la incorporación de Pulido a la familia Nulo, la marca refuerza su misión de proporcionar nutrición premium a las mascotas con respaldo científico e invita a los amantes de los animales de toda España a brindarles el apoyo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos en cada momento importante de su día. Porque quienes viven rodeados de viento, agua y la ambición de ir más allá saben mejor que nadie que el equipo que apoya no siempre tiene dos piernas.

La gama Nulo ya está disponible en exclusiva en las tiendas Kiwoko de todo el país y online (www.kiwoko.com), y también online en Tiendanimal (www.tiendanimal.es).

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