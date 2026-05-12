Dubai Health y AGFA HealthCare marcan 20 años de colaboración apoyando el sistema sanitario de Dubái

Dubai Health y AGFA HealthCare han marcado 20 años de colaboración apoyando el sistema sanitario de Dubái, reflejando un compromiso compartido con el avance de una atención integrada y centrada en el paciente Durante las últimas dos décadas, AGFA HealthCare ha apoyado el sistema sanitario de Dubái, contribuyendo más recientemente al sistema sanitario académico integrado de Dubai Health en asistencia, formación e investigación a través de una base digital compartida. Permite a los clínicos acceder a información crítica mientras mantiene la seguridad de los datos, la continuidad operativa y la confidencialidad del paciente, y respalda servicios de cribado a gran escala en entornos de alto volumen. La colaboración ha evolucionado desde la digitalización de imágenes diagnósticas hacia un ecosistema integral de imagen empresarial, analítica e IA que apoya múltiples especialidades clínicas, la toma de decisiones de liderazgo y servicios sanitarios a escala poblacional en toda la red en expansión de Dubai Health.

Atif Al Braiki, Chief Digital and AI Officer en Dubai Health, dijo: "Nuestra colaboración de larga duración con AGFA HealthCare proporciona una base preparada para el futuro para iniciativas de IA y a escala poblacional. Junto con AGFA HealthCare, también estamos evaluando nuestra madurez frente al marco HIMSS DIAM para asegurar que nuestra estrategia de imagen y digital continúe evolucionando en línea con las mejores prácticas internacionales". Añadió: "La colaboración ha ayudado a establecer una sólida base digital que apoya la innovación hoy y nos prepara para necesidades futuras. A medida que la atención sanitaria continúa evolucionando, esta base nos permite explorar de manera responsable capacidades digitales avanzadas y habilitadas por IA a escala".

Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare, dijo: "Esta colaboración de 20 años con los sistemas sanitarios de Dubái refleja lo que es posible cuando la innovación tecnológica está guiada por la confianza, una visión compartida y un enfoque constante en la excelencia clínica y operativa. Junto con Dubai Health, hemos evolucionado continuamente desde la digitalización hacia la inteligencia empresarial manteniendo a los clínicos, los pacientes y la sostenibilidad a largo plazo en el centro".

El Dr. Usama Al Bastaki, presidente de Imagen Médica en Dubai Health, dijo: "Más allá de la tecnología, esta colaboración ha permitido decisiones clínicas más informadas y basadas en datos y demuestra cómo la imagen empresarial y la analítica contribuyen a los itinerarios asistenciales y apoyan el liderazgo clínico en todo Dubai Health. Sobre la base de esta sólida base, ahora estamos adoptando la próxima generación de imagen empresarial, que integra transmisión avanzada, orquestación inteligente de flujos de trabajo y automatización impulsada por IA para elevar aún más el rendimiento clínico y operativo. Esta siguiente fase tiene como objetivo permitir un acceso de alta velocidad y fidelidad completa a los datos de imagen en todas las especialidades y entornos asistenciales, al tiempo que coordina los flujos de trabajo de forma más inteligente mediante enrutamiento automatizado, equilibrio de cargas de trabajo y colaboración entre departamentos. También amplía el uso de analítica impulsada por IA para convertir los datos de imagen en información clínica y operativa accionable y respalda programas más amplios de salud poblacional y cribado".

Sobre AGFA HealthCare

En AGFA HealthCare, entienden que lograr el equilibrio crítico entre la eficiencia clínica y la calidad de la atención al paciente comienza con la experiencia del clínico. Reconocen lo vital que es para los clínicos estar completamente inmersos en sus casos, canalizando toda su energía en ofrecer diagnósticos seguros e informados. Por eso diseñan su plataforma de Imagen Empresarial para eliminar las barreras que se interponen en el camino. Cuando las distracciones desaparecen, la tecnología se siente como una extensión del proceso de pensamiento y cada clínico tiene todo lo que necesita para rendir al máximo de su capacidad. Eso es vivir en flujo.

Esta creencia da forma a todo lo que hacen, guiados por su Misión, Visión y Principios de Entrega al Cliente, diseñados para empoderar a los clínicos y elevar su experiencia.

AGFA HealthCare es una división del Grupo Agfa-Gevaert. Para más información sobre AGFA HealthCare, visitar www.agfahealthcare.com y seguir en LinkedIn.

