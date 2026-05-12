ASEFAVE valora positivamente la entrada en vigor del nuevo plan estatal de vivienda pero pide un buen aprovechamiento de las medidas
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La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas ha contactado con las administraciones para colaborar en la implementación y desarrollo del mismo
La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE) ha mostrado su satisfacción tras la entrada en vigor del nuevo plan estatal de vivienda impulsado por la administración y que tratará de fomentar la rehabilitación y la mejora energética de edificios y viviendas en España.
"Queremos colaborar con las administraciones para que el desarrollo del plan sea lo más ágil, eficiente y útil posible para los profesionales del sector y, por supuesto, para la ciudadanía. El sector tiene experiencia, capacidad técnica y voluntad para contribuir al éxito de esta iniciativa", señalan desde la entidad.
ASEFAVE destaca además la importancia de que los nuevos instrumentos de apoyo a la rehabilitación consigan una aplicación práctica efectiva y lleguen de forma clara y accesible a propietarios, particulares y empresas. Para la entidad, resulta fundamental mejorar los niveles de ejecución y aprovechamiento de este tipo de programas, facilitando su comprensión y tramitación.
Por ello, ha iniciado una ronda de contactos tanto con el Ministerio como con las Direcciones Generales de Vivienda de las Comunidades Autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para ofrecer su colaboración.
"Confiamos en que este nuevo plan permita optimizar los recursos disponibles y alcanzar un mayor grado de implementación en comparación con experiencias anteriores. La rehabilitación necesita estabilidad, claridad administrativa y acompañamiento técnico para desplegar todo su potencial", aseguran desde ASEFAVE.
ASEFAVE reafirma así su compromiso de seguir trabajando junto a administraciones, empresas y agentes del sector para impulsar un modelo edificatorio más eficiente, innovador y sostenible, a la vez que confía en un mayor aprovechamiento de los recursos ofrecidos por las instituciones gubernamentales y destinados a la mejora de la eficiencia energética y la modernización del parque edificatorio.
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