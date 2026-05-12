Cómo equilibrar la zona T: consejos de experta para tratar la piel mixta

La piel mixta es la más común y difícil de tratar de una manera correcta, ya que además muchas personas la sienten como totalmente grasa o totalmente seca. Este tipo de piel se caracteriza por una zona T (frente, nariz y barbilla) más grasa con poros visibles, mientras las mejillas y laterales del rostro se ven más secas o normales, incluso con algo de tirantez: “Lo ideal para tratarla esseguir una rutina que equilibre el cutiseligiendo bien los activos que mejor se adapten y no cometer algunos errores, como usar en todo el rostro productos para la piel grasa, dar de lado las cremas hidratantes o exfoliar en exceso la Zona T porque vemos mucho brillo” – nos cuenta Julia Smith, directora de producto de la firma española de cosmética Ki Care.



Pilar Macías, cofundadora de la firma Imago Dei Skincare, destaca la niacinamida como activo estrellapara tratar la piel mixta: “Es capaz de regular el sebo en las zonas grasas y reforzar la hidratación en las más secas. También, reduce los poros visibles e imperfecciones sin generar más sequedad o irritación”.Sobre el importante papel que juega la niacinamida está de acuerdo Filip Van, CEO de Di Oleo, firma de cosmética natural, que además señala otros tres pilares fundamentales de nuestra rutina: “Junto a la niacinamida como ingrediente principal destacaría una limpieza suave sin sulfatos, hidratación ligera y protección solar diaria”.

También es importante tener constancia, no veremos resultados hasta después de mes y medio, en los que notaremos menos brillos y puntos negros, menos tirantez y mejillas más hidratadas.

Desde Ki Care aconsejan limpiadores suaves, hidratantes sin aceite y el uso de adaptógenos en productos, caso del jiaogulan: “Lo importante es nutrir y equilibrar, preocuparnos no sólo por los brillos en barbilla, nariz o frente, también por la sensibilidad, las rojeces o unas mejillas con signos de sequedad”. Si tenemos alguna duda sobre nuestro tipo de piel,podemos hacernos un análisis con IA en la web de Imago Dei Skincare con resultados inmediatos.

Exfoliación y dieta para tratar la piel mixta

La exfoliación es fundamental en la Zona T, donde más se acumula el sebo oxidado y las células muertas que dan lugar a los puntos negros y el aspecto apagado de nuestro cutis. También lo es la hidratación interna de la piel a través de la dieta e ingesta de agua (más de 2L diarios). Nueces, pescados azules o semillas de lino son algunos de los ácidos grasos omega-3 que contribuirán a mantener la barrera cutánea en las zonas secas de la cara, mientras los antioxidantes de verduras y frutas protegen la piel del estrés oxidativo, causante de la producción de sebo.