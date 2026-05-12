El precio del alquiler sube un 5,2% interanual en España en abril, el valor más bajo del último año

El precio de la vivienda en alquiler en España cae un -1,2% en su variación mensual y sube un 5,2% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en abril en 14,61 euros/m2 al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.



“Se mantiene el cambio de tendencia en el mercado de alquiler. Después de cuatro años marcando máximos históricos y registrando incrementos de doble dígito, el precio sigue moderando su crecimiento paulatinamente. Aunque las rentas siguen incrementándose, el ritmo de subida se desacelera porque el mercado ha alcanzado un límite muy sensible: la capacidad máxima de pago de los inquilinos. Hoy una gran parte de los hogares destina alrededor del 43% de sus ingresos al alquiler, lo que reduce enormemente el margen para seguir absorbiendo nuevas subidas. Esta moderación no responde a una mejora estructural del mercado, ya que la oferta sigue siendo insuficiente, sino al agotamiento financiero de la demanda. Los inquilinos ya no pueden asumir incrementos tan intensos y de doble dígito como los registrados en los últimos años”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Si analizamos los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en 15 de las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en abril. Las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son: La Rioja (14,2%), Castilla-La Mancha (13,4%), Asturias (11,1%), Región de Murcia (9,7%), Comunitat Valenciana (9,0%), Canarias (8,2%), Castilla y León (7,5%), Baleares (7,4%), Extremadura (7,3%), Andalucía (7,1%), Aragón (6,0%), Galicia (6,0%), País Vasco (4,8%), Madrid (3,6%) y Cantabria (3,3%). Por otro lado, las dos regiones con descensos son Navarra (-1%) y Cataluña (-3,3%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son: Madrid con 21,87 €/m2 al mes, Baleares con 19,32 €/m2 al mes, Cataluña con 18,38 €/m2 al mes, País Vasco con 17,42 €/m2 al mes y Canarias con 15,92€/m2 al mes. Le siguen, Comunitat Valenciana con 14,61 €/m2 al mes, Cantabria con 13,46 €/m2 al mes, Andalucía con 12,36 €/m2 al mes, Navarra con 12,28 €/m2 al mes, Asturias con 12,09 €/m2 al mes, Aragón con 11,45 €/m2 al mes, Región de Murcia con 10,64 €/m2 al mes, Galicia con 10,61 €/m2 al mes, Castilla y León con 10,13 €/m2 al mes, La Rioja con 10,04 €/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,89 €/m2 al mes y Extremadura con 7,61 €/m2 al mes.

Provincias de España

En 44 de las 50 provincias con variación interanual se incrementa el precio de la vivienda en alquiler en abril de 2026. Los incrementos superiores al 10% se dan en once (22%) provincias, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

El orden de las provincias con los incrementos interanuales superior al 10% son: Guadalajara (44,5%), Araba – Álava (28,5%), Tarragona (20,8%), Toledo (17,9%), Teruel (16,6%), León (15,8%), La Rioja (14,2%), Huesca (12,8%), Ciudad Real (12,7%), Asturias (11,1%) y Santa Cruz de Tenerife (10,8%). Por otro lado, se producen descensos en seis provincias: Barcelona (-3,2%), Cuenca (-3,0%), Girona (-2,6%), Almería (-1,1%), Navarra (-1,0%) y Palencia (-0,4%).

Las diez provincias con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son: Madrid con 21,87 €/m2 al mes, Barcelona con 20,00 €/m2 al mes, Illes Balears con 19,32 €/m2 al mes, Gipuzkoa con 18,79 €/m2 al mes, Bizkaia con 17,27 €/m2 al mes, Málaga con 16,54 €/m2 al mes, Santa Cruz de Tenerife con 16,11 €/m2 al mes, Valencia con 15,92 €/m2 al mes, Las Palmas con 15,73 €/m2 al mes y Girona con 15,21 €/m2 al mes. Por otro lado, las provincias más económicas para alquilar una vivienda por un precio por debajo de los 8 euros/m2 al mes son: Jaén con 6,84 €/m2 al mes, Cuenca con 7,05 €/m2 al mes, Badajoz con 7,54 €/m2 al mes, Ciudad Real con 7,61 €/m2 al mes, Cáceres con 7,67 €/m2 al mes y Teruel con 7,94 €/m2 al mes.

Capitales de provincia

El precio del alquiler interanual sube en 42 de las 48 (88%) capitales con variación interanual analizadas por Fotocasa. Si vemos con detalle las capitales con variación interanual analizadas, se contabilizan nueve capitales con subidas interanuales de dos dígitos y son: Guadalajara capital (54,9%), Vitoria – Gasteiz (29,7%), Palencia capital (16,9%), Pontevedra capital (13,1%), Zaragoza capital (11,5%), Albacete capital (11,4%), Ciudad Real capital (10,8%), León capital (10,7%) y Lleida capital (10,3%). Por otro lado, las seis ciudades en la que se produce descensos interanuales son: Tarragona capital (-5,2%), Girona capital (-2,1%), Soria capital (-1,6%), Cuenca capital (-0,7%), Burgos capital (-0,6%) y Barcelona capital (-0,4%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, vemos que nueve ciudades sobrepasan los 15,00 €/m2 al mes y son: Madrid capital con 22,75 €/m2 al mes, Barcelona capital con 22,69 €/m2 al mes, Donostia – San Sebastián con 19,70 €/m2 al mes, Palma de Mallorca con 19,62 €/m2 al mes, Bilbao con 17,91 €/m2 al mes, Valencia capital con 16,99 €/m2 al mes, Málaga capital con 16,73 €/m2 al mes, Girona capital con 15,98 €/m2 al mes y Las Palmas de Gran Canaria con 15,62 €/m2 al mes. Por otro lado, las ciudades con el precio del alquiler por debajo de los 9,00 euros son: Cuenca capital con 7,35 €/m2 al mes, Jaén capital con 7,70 €/m2 al mes, Teruel capital con 7,95 €/m2 al mes, Lugo capital con 8,10 €/m2 al mes, Cáceres capital con 8,29 €/m2 al mes, Badajoz capital con 8,34 €/m2 al mes, Ourense capital con 8,48 €/m2 al mes, Ciudad Real capital con 8,72 €/m2 al mes y Ávila capital con 8,95 €/m2 al mes.

Municipios

En el 82% de los 233 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. El orden de las diez ciudades de mayor o menor incremento interanual es: Carballo (58,5%), Guadalajara capital (54,9%), San Pedro del Pinatar (54,3%), Sabadell (39,0%), Ribeira (38,8%), Ponferrada (35,5%), Valdemoro (35,2%), Salou (34,8%), Alhaurín El Grande (34,6%) y Talavera de la Reina (34,1%).

Por otro lado, las seis ciudades con los mayores descensos en un año son: Sotogrande (-23,3%), Alhaurín de la Torre (-20,9%), Benicasim / Benicàssim (-18,8%), Baeza (-18,3%), San Javier (-16,9%), Garrucha (-15,1%) y Novelda (-15,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, vemos que 19 municipios de los 440 analizados (4%), sobrepasan los 20,00 €/m2 al mes y son: Sant Josep de sa Talaia con 26,18 €/m2 al mes, Eivissa con 25,96 €/m2 al mes, Calvià con 23,89 €/m2 al mes, Santa Coloma de Gramenet con 23,28 €/m2 al mes, La Moraleja con 23,10 €/m2 al mes, Esplugues de Llobregat con 23,04 €/m2 al mes, Mogán con 22,87 €/m2 al mes, Madrid capital con 22,75 €/m2 al mes, Barcelona capital con 22,69 €/m2 al mes, La Oliva con 21,93 €/m2 al mes, Ses Salines con 21,63 €/m2 al mes, San Bartolomé de Tirajana con 21,44 €/m2 al mes, Sant Joan Despí con 21,25 €/m2 al mes, L’Hospitalet de Llobregat con 21,21 €/m2 al mes, Santa Eulària des Riu con 20,60 €/m2 al mes, San Sebastián de los Reyes con 20,53 €/m2 al mes, Paracuellos de Jarama con 20,52 €/m2 al mes, Guía de Isora con 20,14 €/m2 al mes y Badalona con 20,01 €/m2 al mes.

Por otro lado, las cinco ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico es: La Puerta de Segura con 3,67 €/m2 al mes, Cortegana con 4,26 €/m2 al mes, Vélez-Rubio con 4,29 €/m2 al mes, Baeza con 4,73 €/m2 al mes y Motilla del Palancar con 4,86 €/m2 al mes.