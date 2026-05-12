La alicantina Violeta Louzan, finalista del certamen nacional de cortometrajes Audi Future Stories en su sexta edición
|La iniciativa es una de las más destacadas a nivel nacional para jóvenes talentos del cine y la comunicación audiovisual
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Violeta Louzan da un nuevo paso en su trayectoria audiovisual tras ser seleccionada como finalista de Audi Future Stories, uno de los certámenes de cortometrajes más destacados a nivel nacional para jóvenes talentos del cine y la comunicación audiovisual. La estudiante competirá en el certamen con su guion “Figu”.
Nacida en Buenos Aires (Argentina) en el año 2000 y afincada en Alicante desde los 15 años, Louzan es graduada en Comunicación Audiovisual y Periodismo, aunque desde el inicio de su trayectoria tuvo claro que su vocación estaba ligada al cine y la creación audiovisual.
Actualmente continúa ampliando su formación en dirección cinematográfica en Alicante Film School, además de haber participado en distintos programas y proyectos formativos vinculados a la ESCAC en Ciudad de la Luz. A lo largo de estos años ha desarrollado diversos cortometrajes y proyectos propios, lo que le ha permitido adquirir una visión completa del proceso creativo y técnico de un rodaje.
Audi Future Stories es una iniciativa que impulsa nuevos talentos cinematográficos ofreciendo a estudiantes de cine y comunicación audiovisual la posibilidad de convertir sus guiones en cortometrajes profesionales. El certamen acompaña a los participantes en todo el proceso creativo y de producción, y brinda al ganador la oportunidad de codirigir su obra junto al reconocido director Kike Maíllo, contar con un actor o actriz española de prestigio y estrenar el cortometraje en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Violeta Louzan da un nuevo paso en su trayectoria audiovisual tras ser seleccionada como finalista de Audi Future Stories, uno de los certámenes de cortometrajes más destacados a nivel nacional para jóvenes talentos del cine y la comunicación audiovisual. La estudiante competirá en el certamen con su guion “Figu”.
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La cinta está protagonizada por George (Hugh Jackman), un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. La película, comedia familiar y de misterio dirigida por Kyle Balda, se estrena en cines el viernes 8 de mayo.